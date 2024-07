Aubameyang, c’est officiel ! Adingra toujours scruté ! Problème avec les places extracommunautaires… Les 3 infos mercato OM de ce jeudi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : L’OM annonce officiellement le départ d’Aubameyang ! Adingra toujours dans le viseur de De Zerbi ! Problème à venir avec les places extracommunautaires ?

C’est désormais officiel, l’Olympique de Marseille confirme le départ de Pierre-Emerick Aubameyang à Al-Qadsiah.

« Toujours souriant et travailleur, notre buteur gabonais a brillé par son talent au cours de l’exercice 2023-2024. Auteur de 30 réalisations sous la tunique olympienne, il est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue Europa ! Il quitte aujourd’hui l’OM pour Al-Qadsiah. Bonne chance pour la suite de ta carrière », a communiqué le club ce jeudi en début d’après-midi, officialisant le départ de Pierre-Emerick Aubameyang.

Aubameyang et l’OM c’est définitivement fini ! Après une saison de très grande classe de la part de l’ancien attaquant de Chelsea, le joueur a pris sa décision et devrait quitter le club dans les jours qui arrivent. Un départ motivé par l’opportunité financière proposée par Al-Qadsiah, un club d’Arabie Saoudite.

Le bas, le joueur de 35 ans devrait toucher son plus gros salaire de sa carrière. Si les chiffres exacts ne sont pas encore connus, il se pourrait que le Gabonais gagne une dizaine de millions d’euros par an. Un chiffre qui fait donc réfléchir, à quelques années seulement de sa retraite sportive.

Mais encore lié à l’OM, le joueur ne peut partir libre, à moins de trouver un accord commun avec les dirigeants. Selon La Provence, le club de la cité phocéenne devrait tout de même encaisser un chèque pour libérer son joueur à Al-Qadsiah. Plusieurs sources autour du club affirment que l’OM recevra entre 9 et 10 millions d’euros pour son joueur star.

Malgré l’arrivée de Mason Greenwood à l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi serait toujours attentif à la situation d’Adingra qu’il a bien connu à Brighton.

C’est la fin du feuilleton Mason Greenwood à l’OM. L’ailier anglais a débarqué ce mercredi soir à Marseille et cela pourrait bien enterrer certaines pistes des Marseillais. Cependant, d’après les rumeurs de Topskills Sports UK en Angleterre, Roberto De Zerbi n’a pas oublié Adingra. L’Ivoirien qu’il a bien connu à Brighton serait sa prochaine cible, malgré l’arrivée de Greenwood.

