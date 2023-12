OM: Aubameyang vit très mal les critiques !

Auteur d’un triplé face à l’Ajax Amsterdam ce jeudi (4-3), Pierre-Emerick Aubameyang a mis tout le monde d’accord à l’Olympique de Marseille. L’international gabonais a très mal vécu les critiques d’après son sélectionneur Patrice Neveu.

Pierre-Emerick Aubameyang a remis les pendules à l’heure avec l’OM en inscrivant un triplé face à l’Ajax Amsterdam (4-3). Une performance qui peut définitivement lancer la saison du Gabonais. Ces derniers jours avant la rencontre avaient été compliqués pour le joueur révèle Patrice Neveu, sélectionneur du Gabon : « Ce n’est pas anodin d’inscrire deux penaltys dans un même match. Encore plus dans sa situation. Il vit très mal les sifflets, il a beaucoup de souffrance intérieure. Pourtant, il ne se défile pas, il garde toute sa lucidité pour tromper le gardien adverse. Pareil pour son chef d’oeuvre. Il faut un talent certain et aussi une confiance en soi exceptionnelle pour avoir la folle inspiration de tenter ce geste.»

CE BUUUUT MONSTRUEUX D’AUBAMEYANG ! 😱 Quel retourné de l’attaquant de l’OM pour redonner l’avantage à Marseille 😍#OMAJA | #EuropaLeague pic.twitter.com/FRSBJGG9uk — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 30, 2023

« Aubameyang est trop peu servi en Ligue 1 »

Patrice Neveu (sélectionneur Gabon à @laprovence : « En coupe d’Europe, Aubame ne fait rien de fondamentalement différent. Il profite juste d’adversaires qui ferment – le jeu qu’en L1, sinon le problème reste le même : il est trop peu servi et a rarement l’occasion de marquer » — OManiaque (@OManiaque) December 2, 2023

D’après Patrice Neveu, le manque d’efficacité du joueur de 34 ans en Ligue 1 n’est pas un problème de niveau personnel : « En coupe d’Europe, il ne fait rien de fondamentalement différent. Il profite juste d’un adversaire qui ferme moins le jeu qu’en Ligue 1. Sinon le problème reste le même : il est trop peu servi et a rarement l’occasion de marquer », a ajouté le technicien français dans les colonnes de La Provence.