Bailly a pris une grande décision, Bouhafsi a le nom d’un joueur et un accord trouvé pour un départ… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : Bailly a pris une grande décision, Bouhafsi a le nom d’un joueur et un accord trouvé pour un départ…

Prêté à l’Olympique de Marseille par Manchester United, Eric Bailly n’a pas encore donné entière satisfaction. Selon le journaliste Ojora Babatunde, l’Ivoirien aurait décidé de ne pas prolonger son aventure à Marseille ni même retourner chez les Mancuniens.

L’Olympique de Marseille a tenté le coup Eric Bailly. En difficulté à Manchester United, le défenseur central est venu à l’OM pour tenter de se relancer mais n’a, pour le moment, pas convaincu grand monde avec ses nombreuses absences liées à des blessures à répétition.

D’après Ojora Babatunde, Eric Bailly ne devrait pas continuer son aventure à l’Olympique de Marseille. Pire, il ne voudrait pas non plus retourner à Manchester United à l’issu de son prêt. Bailly aimerait retourner en Liga et espère trouver un club qui lui donnera sa chance. Pour rappel, le défenseur central avait brillé avec Villarreal à 2015 à 2016 et avait été vendu 38 millions d’euros au club anglais.

According to my source, Éric Bailly may not return to Manchester United after the end of his loan with Ligue 1 side, Olympique Marseille.

The Ivorian defender is looking at joining a team in Spain come next summer.#GGMU pic.twitter.com/isvinVIO6r

— Ojora Babatunde (@ojbsports) January 17, 2023