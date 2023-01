Ligue 1 : Djellit ne croit pas à une course au titre pour l’OM face au PSG !

Malgré le coup de mou du PSG en Ligue 1 ces dernières semaines, Nabil Djellit ne les voit pas perdre le fil et ne plus être champion de France.

Le PSG a eu quelques mauvais résultats ces dernières semaines dont une défaite face à Rennes lors de la dernière journée de Ligue 1… De quoi se poser la question : est-ce que des équipes comme l’OM ou le RC Lens sont capables d’aller chercher un titre de champion de France?

Si selon plusieurs journalistes et consultant, l’exploit est possible du côté des Marseillais et des Lensois, Nabil Djellit n’y croit pas. D’après le journaliste d‘Europe 1, le PSG gagnera quand il faudra gagner ses matchs en Ligue 1 et ira jusqu’au bout pour remporter ce titre.

A LIRE AUSSI : OM – Hemdani : « Lyon se gargarisait, mais dans le foot il faut faire attention a ce que l’on dit »

#Ligue1UberEats 👑🤔Le #PSG peut-il perdre le titre ? 🗣️ @Nabil_djellit : « Oui mais je n’y crois pas. Ils devraient le gagner avec une marge énorme. Mais rien a changé. En #PremierLeague, ce PSG n’est pas dans le big 4. Ca suffira en Ligue 1, mais c’est tout. » pic.twitter.com/ANV38ga9eC — Europe 1 Sport (@Europe1Sport1) January 17, 2023

A LIRE AUSSI : OM : Papin annonce « de bonnes surprises dans les mois à venir » !

Le championnat n’est pas très élevé au final, même si j’adore Marseille — Djellit

« Ils peuvent perdre le titre mais pour être honnête, je n’y crois pas. Je pense qu’ils finiront par gagner quand il le faudra. Mais ils devraient gagner ce championnat de France avec une marge conséquente, ce qui ne sera absolument pas le cas vu comment c’est parti. En début de saison on y a tous cru. On a vu ce match face à Lille fantastique, des conférences de presse où on avait l’impression de partir sur de nouvelles bases et que c’était une bonne chose. Mais finalement, c’est un comme une chanson de Julio Iglesias : ‘non je n’ai pas changé’. Rien n’a changé au final. Le championnat n’est pas très élevé au final, même si j’adore Marseille et que je trouve que Lens c’est fantastique. S’ils sont en Premier League ils se font dévaster. L’OM c’est une équipe qui s’est fait sortir au premier tour de la Ligue des Champions. Ce n’est pas un 1/4 ou un 1/2 finaliste de Ligue des Champions comme on peut retrouver dans d’autres grands championnats. Encore une fois, ce que font l’OM et Lens c’est bien mais s’ils sont en Premier League, ce n’est pas dans le Big 4… Ils font jouer Ramos. Ramos en Premier League il ne jouerait plus ! C’est un miracle pour lui le PSG. C’est un salaire Qatari ou Chinois tout en restant compétitif et dans un grand club européen. Ce PSG, ça suffira en Ligue 1 et point ! » Nabil Djellit – Source : Europe 1 (17/01/23)