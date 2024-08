Balerdi, Moukoko, Gomis, Fati… Les 3 Infos et Rumeurs mercato de la semaine !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille est très actif sur le marché des transferts. Pour y voir plus clair, FCM vous propose les infos et rumeurs principales de la semaine dans cet article…

Mercato : L’OM fonce sur un jeune (18 ans) crack français au poste d’ailier gauche !

A la recherche d’un ailier gauche, l’Olympique de Marseille aurait jeté son dévolu sur Tidiam Gomis. D’après L’Equipe, le SM Caen réclame 4M€ mais l’OM n’est pas prêt à mettre autant.

L’OM veut recruter un ailier gauche pour la saison prochaine. Le club fonce sur Tidiam Gomis, attaquant du SM Caen de 18 ans. Jeune prometteur, le joueur formé dans le club normand n’a plus qu’une année de contrat. Les Caennais réclameraient, d’après L’Equipe, 4 millions d’euros pour l’ailier. Pour le moment, l’OM n’est pas disposé à mettre autant.

Reims veut doubler l’OM sur cet attaquant ?

Longtemps annoncé comme la piste de l’OM, c’est peut-être un autre club de Ligue 1 qui va s’offrir Youssoufa Moukoko. L’attaquant devrait quitter Dortmund cet été, le club allemand a donné un bon de sortie à son jeune joueur. Les discussions entre les dirigeant olympiens et ceux du BVB semblent à l’arrêt, l’arrivé d’Elye Wahi a probablement condamné cette piste. Mais l’international allemand pourrait tout de même trouver un point de chute en France. Selon Foot Mercato, les dirigeants de Reims ont accéléré les échanges avec le joueur et ses représentants, ce mercredi. Un accord est même sur le point d’être trouvé. Lille est également intéressé par le joueur de 19 ans.

Moukoko proche de la sortie

Le transfert de Youssoufa Moukoko est plus compliqué que prévu. Les négociations piétinent. Le Borussia Dortmund, bien conscient des qualités de l’attaquant, se montre exigeant sur les conditions de son transfert. Jusqu’à présent, toutes les propositions de prêt avec option d’achat formulées par Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont été rejetées par la direction du club allemand. À seulement 19 ans, le natif de Yaoundé est déjà considéré comme l’une des plus grandes promesses du football européen. L’Olympique de Marseille devra peut-être revoir son offre à la hausse pour convaincre Dortmund de lâcher sa pépite. Les semaines à venir s’annoncent décisives pour l’avenir de Moukoko et le mercato marseillais.

Mercato OM : Fin de cette piste alléchante ?

L’Olympique de Marseille a déjà bien renforcé son attaque cet été avec plusieurs arrivées mais ciblerait toujours quelques renforts dans ce secteur de jeu. Parmi les joueurs cités, Ansu Fati…

L’ex-prodige barcelonais à la carrière jalonnée de blessures a récemment été cité comme cible de Longoria et De Zerbi (qui l’avait sous ses ordres à Brighton la saison passée). L’ailier gauche semble cependant s’éloigner de la France selon les médias espagnols.

Il y a tout d’abord le journal Sport qui explique que le Fenerbahçe de José Mourinho fonce sur le joueur et souhaiterait le recruter mais surtout Estadio Deportivo qui explique que Fati ne veut pas bouger cet été. Il souhaiterait rester à Barcelone et tenter de prouver au nouveau coach local, l’allemand Hansi Flick, qu’il peut avoir sa place dans l’équipe. Une piste à oublier pour l’OM ?

OM : Balerdi annonce une très bonne nouvelle !

Avant le premier match de la saison 2024/2025, la traditionnelle conférence de presse d’avant match a été programmé ce vendredi midi. Le capitaine Léo Balerdi a répondu aux questions des journalistes au centre RLD, Fabrizio Ravanelli a annoncé la prolongation de contrat de Balerdi !



L’Argentin Balerdi prolonge jusqu’en 2028 et a affiché sa satisfaction en conférence de presse ! « Je veux remercier tout le club. Je suis trop content. C’est quelque chose que je recherchais depuis longtemps. Maintenant, je dois encore confirmer. Pour moi, l’OM est un club spécial. Je suis arrivé ici très jeune, j’ai grandi. Je suis heureux de la personne et du joueur que je suis et c’est grâce au cub, à cette ville et ses dirigeants. L’arrivée de De Zerbi m’a aidé. Il m’a écrit depuis le premier jour ici. Personnellement, je veux confirmer la saison que j’ai fait l’année dernière. J’ai beaucoup travaillé pour ce moment, même quand c’était difficile. Je n’ai jamais pensé à lâcher et partir. »

Je suis trop content — Balerdi

