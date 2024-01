Balerdi suivi en Liga, le dossier Merlin débloqué? Un renfort offensif ciblé ! Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mercredi : Balerdi suivi en Liga, le dossier Merlin débloqué? Un renfort offensif ciblé !

Mercato OM : Un top club de Liga intéressé par Balerdi !

Homme fort de la défense à trois de Gennaro Gattuso, Leonardo Balerdi intéressait un cador de Liga, l’Atlético de Madrid !

Un très gros club espagnol s’intéresse à Leonardo Balerdi ! En effet, comme l’annonce l’émission de télévision El Chiringuito, le défenseur argentin fait partie des pistes de l’Atletico Madrid. Des demandes ont été effectuées afin de mieux connaître le joueur.

🌟 « El Atleti está interesado en Leo Balerdi, del Olympique de Marsella ». ✍️ « Ha pedido informes para conocerle mejor ». Información de @marcosbenito9 en #ChiringuitoAtleti. pic.twitter.com/lb3zdgUQum — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 24, 2024

Ce vendredi, l’OM a ouvert l’entraînement aux médias avant la conférence de presse. Comme à son habitude, le journaliste Karim Attab a publié quelques clichés de cette séance et une vidéo du début de cette dernière. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévues.

En effet, la vidéo a pris une tournure surprise ! Les supporters marseillais se sont mis à se moquer des joueurs et de leurs échanges sur le terrain d’entraînement, jugeant notamment la faiblesse technique. Leonardo Balerdi, en voyant cette déferlante, a pris la parole sur son compte X.

« Vous parlez beaucoup de cette vidéo, ce sont les premières minutes de l’entraînement. Où nous pouvons rire et profiter un peu entre tous, précise Leonardo Balerdi sur son compte X ce samedi. Ensuite, nous changeons le rythme, et l’entraîneur et nous sommes les premiers à exiger un rythme élevé et de match. Ne croyez pas tout ce qu’ils voient et disent. Allez l’OM ! »

Vous parlez beaucoup de cette vidéo, ce sont les premières minutes de l’entraînement. Où nous pouvons rire et profiter un peu entre tous. Ensuite, nous changeons le rythme, et l’entraîneur et nous sommes les premiers à exiger un rythme élevé et de match. * https://t.co/RZnZtmKrq6 — Leo Balerdi ⚡️ (@leoobalerdi5) January 20, 2024

Le message de Balerdi aux supporters

Le défenseur Léonardo Balerdi était en conférence de presse, il avait évoqué son rapport avec les supporters marseillais. Balerdi veut tout donner sur le terrain. « J’ai toujours senti cet amour du public, même si certains m’ont critiqué. j’ai senti qu’il m’appréciaient. je vais tout donner, ils sont toujours là pour nous, j’essaye d’être un supporter de plus mais sur le terrain. Je veux aussi qu’ils s’identifient à moi. »

#Balerdi : « J’ai toujours senti cet amour du public, même si certains m’ont critiqué. j’ai senti qu’il m’appréciaient. je vais tout donner, ils sont toujours là pour nous, j’essaye d’être un supporter de plus mais sur le terrain. Je veux aussi qu’ils s’identifient à moi. »… pic.twitter.com/qKzCMpjKXL — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 24, 2023

Mercato : L’OM tente de doubler un club de PL pour un renfort offensif !

Alors que tout semblait dire que le Borussia Dortmund allait prêté Reyna à Nottingham Forrest, Gianluca Di Marzio affirme que l’OM se rapproche dangereusement de ce dossier !

L’Olympique de Marseille ferait de nouveau partie des clubs prétendants à accueillir Giovanni Reyna en provenance du Borussia Dortmund. Le club allemand n’est pas contre le fait de céder son joueur en prêt.

Son nom avait été cité parmi les pistes de l’Olympique de Marseille au début du mercato d’hiver. Seulement, les dernières rumeurs l’envoyaient plutôt vers l’Angleterre où Nottingham Forrest était prêt à lui offre un contrat.

Reyna, une recrue utile après la blessure de Nadir

Giovanni Reyna pourrait être une recrue et un renfort de choix pour Gennaro Gattuso pendant cette CAN où il manque de nombreux éléments offensifs à l’OM. Ndiaye, Harit ou encore Ounahi manquent cruellement en terme de création de jeu, surtout en l’absence de Bilal Nadir qui s’est grièvement blessé face au Stade Rennais ce dimanche.

Tous les supporters ont entendu le cri de douleurs de Bilal Nadir ce dimanche soir lors de la rencontre face au Stade Rennais. Le milieu offensif de l’Olympique de Marseille ne faisait pas de cinéma ! En effet, le Marocain ne s’est pas contenté de recevoir un coup sur le pied mais souffre d’une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche comme nous l’informait l’OM dans un communiqué publié ce lundi.

