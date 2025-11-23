Belahyane, Sorloth et la grosse statistique offensive… les 3 infos OM du 23 novembre 2025

Retrouvez ci-dessous les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer ce dimanche 23 novembre 2025 dans l’actualité de l’OM.

Belahyane en janvier à Marseille ?

L’Olympique de Marseille prépare activement le mercato d’hiver et cherche à renforcer un milieu de terrain souvent en manque de profondeur. Roberto De Zerbi souhaite ajouter de la concurrence dans ce secteur, et un nom revient désormais avec insistance : Reda Belahyane.

Selon les informations relayées en Italie, notamment par Tuttomercatoweb, l’OM aurait récemment pris contact avec la Lazio pour connaître les conditions d’un éventuel transfert dès janvier.

Belahyane en difficulté à Rome

Âgé de 21 ans, formé à l’OGC Nice, Belahyane est lié à la Lazio jusqu’en 2029 après être passé par Vérone. Mais cette saison, son temps de jeu est très limité. Sous Maurizio Sarri, il ne compte que 154 minutes en Serie A, une situation qui laisse peu d’espoir d’évolution.

Face à ce constat, la Lazio se montrerait ouverte à un prêt avec option d’achat, une formule déjà discutée en interne et qui pourrait convenir à plusieurs clubs.

Marseille… mais aussi Rennes sur le dossier

L’OM n’est cependant pas seul. Toujours d’après les médias italiens, le Stade Rennais suit également attentivement le dossier. Le profil du milieu marocain, capable de jouer en sentinelle ou dans un double pivot, plaît à plusieurs clubs français en quête de renforts au milieu.

Un retour en Ligue 1 serait d’ailleurs cohérent pour Belahyane, en manque de continuité depuis son départ en 2024 vers l’Italie et un transfert estimé à 9 millions d’euros.

De Zerbi séduit par son profil

À Marseille, De Zerbi apprécie la jeunesse, la capacité technique et la polyvalence du joueur. L’OM a initié les premiers échanges, sans qu’une négociation avancée ne soit confirmée pour l’instant.

Le club marseillais poursuit son travail en coulisses, dans un mercato hivernal qui s’annonce animé. Une chose semble toutefois se préciser : Reda Belahyane figure bien parmi les pistes sérieuses étudiées pour janvier.

Alexander Sorloth sur le marché ?

La blessure d’Amine Gouiri, qui ne devrait pas rejouer avant plusieurs mois va-t-elle pousser les dirigeants marseillais à recruter un nouvel attaquant lors du mercato hivernal ? un nom apparaît comme une opportunité idéale à explorer en janvier : Alexander Sorloth.

Selon plusieurs sources, l’attaquant norvégien veut quitter l’Atlético de Madrid cet hiver, frustré par un temps de jeu insuffisant et une confiance limitée sous Diego Simeone.

Un goleador en difficulté… et en quête de rebond

Brillant la saison dernière, Sorloth vit un exercice beaucoup plus compliqué.

Avec seulement 2 buts en 11 matchs, dont 5 titularisations, il peine à retrouver son rendement habituel. Cette inefficacité aurait même agacé Simeone, qui l’utilise de moins en moins.

À quelques mois de la Coupe du monde, le Norvégien souhaite absolument retrouver un rôle majeur dans un club lui garantissant du temps de jeu.

Une concurrence déjà prête à bouger

Selon plusieurs médias étrangers, Fenerbahçe prépare une offre pour attirer Sorloth dès janvier.

Newcastle suit également le dossier, même si l’Atlético devra trancher : accepter de perdre un élément offensif important ou le conserver comme rotation jusqu’à la fin de saison.

Pourquoi l’OM doit regarder ce dossier de près

Dans ce contexte, l’opportunité est réelle pour Marseille.

Sorloth coche toutes les cases :

profil physique recherché (1m95, puissance, jeu dos au but),

efficacité retrouvable avec la confiance,

disponibilité immédiate,

motivation forte à se relancer.

Avec un calendrier chargé et peu d’alternatives derrière Aubameyang, l’OM aurait tout intérêt à se positionner sur ce “bon plan mercato”, idéal pour compenser l’absence de Gouiri.

La grosse stat offensive de l’OM !

Porté par une dynamique offensive exceptionnelle, l’OM aborde la réception de Newcastle en Ligue des Champions avec une confiance retrouvée. La large victoire obtenue samedi sur la pelouse de l’OGC Nice (5-1), lors de la 13e journée de Ligue 1, a rappelé que l’équipe de Roberto De Zerbi dispose cette saison d’une arme redoutable : une attaque en feu. À quatre jours d’un rendez-vous européen crucial, cette démonstration de force tombe à point nommé.

Une attaque parmi les plus prolifiques du football européen

Avec déjà 33 buts inscrits en championnat, l’Olympique de Marseille fait mieux que le PSG (27 buts), pourtant repassé en tête de la Ligue 1 samedi soir après sa victoire contre Le Havre (3-0). Cette statistique place les Marseillais parmi les équipes les plus efficaces du continent, et confirme la montée en puissance progressive du collectif phocéen.

Dans le Top 5 européen, l’OM occupe en effet une place sur le podium des meilleures attaques en 2025, avec 75 réalisations sur l’année civile, un total équivalent à celui des champions de France et d’Europe en titre. Seuls deux géants européens affichent un rendement supérieur : le Bayern Munich, impressionnant avec 93 buts, et le FC Barcelone, auteur de 87 réalisations sur la même période.

Cette capacité à trouver le chemin des filets s’explique par plusieurs facteurs : une animation offensive fluide, une intensité constante dans les transitions, mais surtout une efficacité remarquable dans les derniers mètres. Sous l’impulsion de Roberto De Zerbi, les Marseillais ont gagné en précision et en variété dans leurs mouvements offensifs. Le collectif semble avoir parfaitement assimilé les principes du technicien italien, qui cherche systématiquement à créer des situations de surnombre ou de déstabilisation rapide.

À l’heure d’affronter Newcastle, tombeur de Manchester City ce week-end (2-1), l’OM sait qu’il peut compter sur cette force majeure pour espérer rebondir en C1. La rencontre s’annonce disputée, mais une chose est sûre : avec une statistique offensive de ce niveau, les Marseillais ont toutes les raisons d’aborder ce choc européen avec ambition et détermination.