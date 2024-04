Benatia défend cette recrue hivernale ! Olmeta confirme pour l’avenir de Gasset ! Un coup de poker du Genoa pour Vitinha ? Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mercredi : Benatia défend cette recrue hivernale ! Olmeta confirme pour l’avenir de Gasset ! Un coup de poker du Genoa pour Vitinha ?

Benatia défend cette recrue hivernale !

Arrivé cet hiver à l’Olympique de Marseille, Faris Moumbagna reçoit beaucoup de critiques ces derniers jours. L’Equipe a interrogé Mehdi Benatia et le conseiller de Pablo Longoria l’a défendu.

Joueur de district ou encore recrue catastrophique, c’est ce qu’a récolté Faris Moumbagna dans les médias depuis qu’il est arrivé à l’Olympique de Marseille. Pourtant sur le terrain, même si tout n’est pas parfait, le Camerounais a donné satisfaction avec des buts importants. Mehdi Benatia a été interrogé par L’Equipe et a pris la défense de l’attaquant arrivé cet hiver.

On n’est pas du tout sur des stats de joueur catastrophique

« Quand il nous a été recommandé par la cellule de recrutement du club, on cherchait un déménageur, un mec sur qui s’appuyer devant, qui va aller au combat et qui vient en complément avec un profil totalement différent. Là, avec quatre buts et une passe décisive, on n’est pas du tout sur des stats de joueur catastrophique et on est au moins obligé de lui reconnaître une certaine persévérance. Il est athlétique, va très vite, a beaucoup de qualités requises dans le foot moderne mais je lui rappelle souvent qu’il doit aussi passer par une grande quantité de travail. S’il était fini à 23 ans, ça se saurait », a déclaré Benatia à L’Equipe.

C’est un jeune joueur qui a besoin de travailler techniquement

Questionné sur l’attaquant camerounais, Jean-Louis Gasset a également loué ses qualités avant d’affirmer qu’il devait encore travailler certains points. « Moumbagna? Quand je l’ai vu la première fois, j’ai pensé à Brandao tout de suite. Même gabarit, gaucher… C’est un jeune joueur qui a besoin de travailler techniquement, dans les déplacements. Il va vite, on s’en rend pas toujours compte parce qu’il se positionne mal sur ses transitions. Il faudrait avoir du temps pour bosser avec lui. Pour l’avoir fait démarrer quelques fois, il est souvent efficace en rentrant. Sur les deux derniers matchs, il met le but qui renverse le stade au Vél et à Toulouse il égalise sur un geste magnifique. 1 point c’est insuffisant quand on est Marseille mais ça nous soulage« , a reconnu Jean-Louis Gasset avant la rencontre face à l’OGC Nice.

Olmeta confirme pour l’avenir de Gasset !

Sur RMC ce mardi soir, Pascal Olmeta s’est exprimé sur l’avenir de Jean-Louis Gasset. D’après ses informations, le coach ne devrait pas rester à l’OM la saison prochaine.

Cet été, l’OM devrait une nouvelle fois repartir de zéro avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur ! C’est en tout cas ce que laisse entendre Pascal Olmeta sur les ondes de RMC. L’ancien gardien de l’OM expliquait ce mardi que Jean-Louis Gasset ne devrait pas aller plus loin que son contrat qui se termine à la fin de la saison.

« Il arrête en fin de saison, il ne voit pas plus loin. Mais ils sont très fiers de leur parcours jusqu’à maintenant en coupe d’Europe », a déclaré Pascal Olmeta sur RMC dans l’émission Rothen s’enflamme.

🎙️ « Il arrête en fin de saison, il ne voit pas plus loin ». Selon les informations de Pascal Olmeta, Jean-Louis Gasset ne devrait pas continuer la saison prochaine sur le banc de l’OM. pic.twitter.com/pHYTvvi5OG — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) April 23, 2024

Où je me vois en juillet ? Aux Bahamas (rires)

« Je ne pense pas au lendemain. J’ai dit à ma mère : « Dans un mois je suis là ». Elle m’attend. Ça ne m’a jamais titillé de rester la saison prochaine ? Non, je voulais connaitre, vibrer, sentir l’OM. Et peut-être que ça sera encore plus fort que ce que j’ai connu. Il y a la place pour que ce soit encore plus, j’en ai envie. Où je me vois en juillet ? Aux Bahamas (rires). Mes billets sont réservés ? Non. Je ne sais pas. J’ai ma vie, ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, et ensuite le destin fera son chemin »

C’est intéressant de voir que Galtier et Fonseca soient encore dans la short-list

« Il faut imposer une stabilité à Marseille » #OM #TeamOM pic.twitter.com/A7wSfIVMeE — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 29, 2024

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Jean-Louis Gasset n’est pas certain de rester à l’OM. L’Équipe a dévoilé l’intérêt du board olympien pour Christophe Galtier ou Paulo Fonseca. Invité dans Débat Foot Marseille, Jérémy Attali a évoqué ces deux possibilités.

« C’est intéressant de voir que Galtier et Fonseca soient encore dans la short-list. On voit où Longoria veut aller. Que ce soit l’un ou l’autre, nous connaît parfaitement leur style de jeu, a affirmé Attali. On sait quels types de joueurs ils apprécient. On ne partirait pas dans l’inconnu avec un coach étranger. Galtier est un entraîneur qui a eu des résultats en Ligue 1 et qui a de la poigne. Ce n’est pas celui que je préfère. Je privilégie plus les entraîneurs de possession. Galtier est plus basé sur la transition rapide. Il me fait penser à Deschamps. Cela peut apporter la stabilité que n’a pas Longoria. L’arrivée de Benatia aura permis à Longoria de montrer qu’un entraîneur qui connaît déjà la Ligue 1, c’est pas si déconnant que cela. Je pense qu’il était loin de penser ça. Galtier a toujours travaillé sur la durée hormis à Paris car cela est trop compliqué dans ce club. Il faut imposer cette stabilité « , a ajouté le journaliste.

Un coup de poker du Genoa pour Vitinha ?

Arrivé au mercato hivernal au Genoa, Vitinha a déjà affiché son envie de rester dans le club italien. Mais l’attaquant est blessé et le Genoa pourrait tenter de négocier avec l’OM un nouveau prêt.

Selon Il Secolo XIX, Vitinha pourrait rester au Genoa en fin de saison. L’attaquant portugais est prêté par l’OM avec une option d’achat estimée à 25M€. Le média italien explique que le Genoa veut profiter de ses bonnes relations avec l’OM pour obtenir un nouveau prêt assorti d’une option d’achat revue à la baisse. Vitinha est actuellement blessé et il n’a pas joué depuis le 17 mars alors qu’il commençait à trouver sa place dans le onze d’Alberto Gilardino.

Un nouveau prêt avec une OA plus basse pour Vitinha ?

Selon @ilsecoloxix, Vitinha pourrait rester au Genoa la saison prochaine. L’option d’achat de 25M€, pourrait être revu à la baisse grâce aux bonnes relations entre les deux clubs.https://t.co/iOVS0hVK3R — OManiaque (@OManiaque) April 23, 2024

Dans un entretien accordé à Sky Sports, Vitinha à une nouvelle fois affiché son envie de rester au Genoa la saison prochaine : « Je suis très heureux car le club m’a accueilli et m’a bien traité. J’espère pouvoir aider le groupe en marquant des buts, en faisant des passes décisives et en étant performant. C’est important pour le club et, je l’espère, pour moi. Je suis heureux d’être ici et d’avoir marqué, j’espère continuer comme ça. Jusqu’à présent, le Genoa est une expérience très positive, je reçois le soutien du club et des supporters. Cela m’a aidé et j’essaierai de rendre l’affection que j’ai reçue en travaillant sur le terrain ».

Le Genoa est une expérience très positive — Vitinha

Arrivé en prêt avec option d’achat avoisinant les 25 millions d’euros au Genoa, Vitinha semble être bien plus heureux que dans la cité phocéenne. Après le raté de trop en fin de match face à Monaco, Vitinha n’avait pas eu d’autre choix que de se relancer loin de Marseille, cet hiver. Depuis son transfert, il a participé à 6 des 7 matchs du Genoa et a débloqué son compteur de but récemment avec une jolie frappe du pied gauche.

Le premier but de Vitinha avec le Genoa ! On espère que son aventure en Italie va lui faire le plus grand bien moralement.pic.twitter.com/PLMsvmFcpX — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) March 11, 2024

