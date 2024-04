Benfica – OM : Une sacrée bonne nouvelle se confirme pour Gasset !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM se déplace à Lisbonne ce jeudi pour affronter le Benfica en quart de finale aller de Ligue Europa. Pour cette rencontre, Jean Louis Gasset devrait pouvoir s’appuyer sur un retour déterminant !

Jean Louis Gasset doit faire sans les blessés : Rongier, Meité, Nadir, Sarr et Clauss. Mais pour ce match de Ligue Europa Benfica – OM, Gueye, Onana et Garcia ne sont pas qualifiés ! Le coach olympien se retrouve donc avec un casse tête pour composer son onze, en particulier au poste de latéral droit. Jonathan Clauss absent, Ulisses Garcia non qualifié et Murillo trop juste il ne lui restait que la solution Mbemba !

Mbemba de retour à l’entrainement !

Selon l’Equipe, Chancel Mbemba, qui s’est blessé au genou face au PSG, a enfin pu participer à une séance collective ce mardi. Le défenseur a été victime d’une contusion mais très douloureuse. Des tests serotn encore fait aujourdhui à Lisbonne et le staff de Jean Louis Gasset ne prendra aucun risque. L’international de RDC devrait occuper un rôle de faux latéral droit s’il est apte à 100ù !

Chancel Mbemba est de retour à l'entraînement ! Chancel Mbemba a repris l'entraînement individuel. L'Olympique de Marseille est optimiste sur le fait de pouvoir récupérer Chancel avant jeudi contre Benfica Lisbonne 🇵🇹.



Selon @lequipe, Chancel Mbemba est l'option la plus crédible pour occuper le côté droit de la défense à Lisbonne, jeudi soir.

Selon l’Equipe, « malgré ses progrès notables à l’entraînement, Murillo devrait quant à lui être trop juste pour reprendre la compétition aussi tôt alors qu’il craignait une saison terminée après son opération des adducteurs en février. Le staff ne devrait de toute façon prendre aucun risque avec l’international panaméen qui pourrait effectuer son retour dans le groupe pour le match retour. » Sans Murillo, l’une des options pourrait être Chancel Mbemba. Le défenseur central est sorti blessé lors du match face au PSG suite à une contusion au genou gauche. Cependant, le quotidien sportif précise que ce dernier « doit encore se tester lors de séances collectives et il devrait revenir sur le terrain avec ses coéquipiers, ce mardi seulement. Le staff entend donc évaluer sa situation au jour le jour avant de prendre une décision définitive quant à sa participation à cette première manche des quarts de finale de la compétition, probablement même jeudi matin. » Une réponse donc le jour du match, et pas vraiment de plan B…

Murillo trop juste, Mbemba espéré ?