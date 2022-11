Bentaleb, Le Fée… Longoria lance son mercato en Ligue 1 ! Nehar répond à Riolo sur Veretout… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce samedi : Bentaleb, Le Fée… Longoria lance son mercato en Ligue 1 ! Nehar répond à Riolo sur Veretout…

Mercato OM : Un nouveau milieu de terrain pisté par Longoria (en Ligue 1) !

Pablo Longoria aurait coché le nom de Nabil Bentaleb pour ce mercato hivernal d’après Foot Mercato et Treize013. L’international algérien est revenu en Ligue 1 à Angers depuis le début de la saison et aurait tapé dans l’oeil du président.

Avec le départ de Gerson et l’absence prolongée d‘Amine Harit, l’Olympique de Marseille va devoir se renforcer lors de ce mercato hivernal 2023. Pablo Longoria a évoqué son plan pour cet hiver en conférence de presse il y a quelques jours, affirmant notamment la possibilité de voir un élément offensif venir dans l’effectif d’Igor Tudor.

Bentaleb pisté par l’OM?

D’après les informations du compte Twitter Treize013 ainsi que Foot Mercato, l’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Nabil Bentaleb. Le milieu de terrain est revenu en Ligue 1 et évolue actuellement à Angers. Ancien joueur de Tottenham notamment, l’international algérien évolue à un bon niveau et aurait tapé dans l’oeil de Pablo Longoria.

D’autres clubs se positionne pour Bentaleb

Le LOSC, Lyon ou encore Rennes apprécient son profil. Des clubs italiens auraient également manifestés un intérêt. De quoi faire réfléchir Bentaleb? Pour son départ, le SCO d’Angers réclamerait une somme comprise entre 7 et 10 millions d’euros. Un tarif abordable pour l’OM qui devrait récupérer un peu d’argent du départ de Gerson qui n’est pas encore officiel.

Info : Nabil Bentaleb est sur le départ du SCO et transférable dès cet hiver. Rennes, Lille, l’OM sont très intéressés. L’OL pourrait aussi s’engouffrer ainsi que 2 clubs italiens jouant la C1. Angers demande entre 7 et 10 M€. @Santi_J_FM https://t.co/pMmXJ8eVSr — Sébastien Denis (@sebnonda) November 19, 2022

Ce sera une priorité pour nous de prendre un joueur offensif cet hiver

« Tout d’abord, mes pensées vont à Amine. Il va mieux moralement. C’est un coup dur pour le club, il représente beaucoup pour le vestiaire. C’est quelqu’un qu’on apprécie, pour son niveau sur le terrain et en dehors. Si on vend Gerson et qu’on perd Harit, et la tendance est qu’il rate toute la saison, oui ce sera une priorité pour nous de prendre un joueur offensif cet hiver. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)

#Longoria sur Amine #Harit : « J’ai des pensées pour lui. C’est un coup dur pour le club et pour le joueur. Il est très important pour nous, ce qu’il représente pour le vestiaire et ce qu’il donne à l’ambiance… Il est très apprécié pour son foot et son niveau humain » #OM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 15, 2022

#Longoria : « On va faire des examens ultérieurs sur Amine #Harit. S’il n’est pas disponible pendant plusieurs mois, oui ce sera une priorité pour nous de prendre un joueur offensif cet hiver » #OM #ConfOM #MercatOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 15, 2022

OM : Nehar répond à la polémique lancée par Riolo sur Veretout !

Il y a quelques jours à l’annonce de la liste de Didier Deschamps, Daniel Riolo avait livré une information de taille sur Jordan Veretout, mettant le doute sur sa sélection… Bachir Nehar se défend dans L’Equipe.

L’Olympique de Marseille a recruté Jordan Veretout cet été. Le milieu français a été appelé par Didier Deschamps pour jouer la Coupe du Monde au Qatar en ce mois de novembre. A l’annonce de la liste, Daniel Riolo avait émis quelques doutes sur l’appel du joueur pour la compétition internationale.

Cette polémique est insultante pour Didier. Je suis scandalisé. — Nehar

Bachir Nehar, le principal intéressé de ce gros doute du journaliste de RMC a livré une interview dans L’Equipe ce samedi. L’intendant de Didier Deschamps se défend des accusations de Daniel Riolo.

« Jordan était déjà en équipe de France quand je n’étais pas impliqué avec lui. Cette polémique est insultante pour Didier. Je suis scandalisé. Il a été appelé grâce à ses performances ces derniers mois. » Bachir Nehar – Source : L’Equipe (19/11/22)

Bachir Nehar l’intendant des bleus sur la convocation de Veretout. « Jordan était déjà en équipe de France quand je n’étais pas impliqué avec lui. Cette polémique est insultante pour Didier. Je suis scandalisé. Il a été appelé grâce à ses performances ces derniers mois.» #TeamOM pic.twitter.com/yqb2Rx9jqQ — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) November 18, 2022

Il n’y a aucun sous-entendu. Moi, je donne juste une information… — Riolo

Daniel Riolo était sur RMC au début de mois de novembre pour réagir à la liste livrée par Didier Deschamps sur TF1. Le journaliste a trouvé une raison qui expliquerait la sélection de Jordan Veretout pour la Coupe du Monde avec les Bleus.

« Il y a le cadeau que ça fait un petit moment que je l’attendais, la présence de Veretout dans la liste. C’est normal, il a changé d’agent il y a très peu de temps pour aller dans l’écurie de Vadim Vasilyev dont l’employé est Bachir Néhar (intendant décrié des Bleus). Il n’y a aucun sous-entendu. Moi, je donne juste une information… » Daniel Riolo – Source : RMC (09/11/22)

🇫🇷 L’avis de Daniel Riolo sur la liste des 25 Bleus sélectionnés par Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar. #rmclive pic.twitter.com/kMf2Kha19i — After Foot RMC (@AfterRMC) November 9, 2022

Rumeurs Mercato OM : Longoria va piocher le remplacer de Gerson en Ligue 1?

Avec le départ annoncé de Gerson, l’Olympique de Marseille va devoir se renforcer à ce poste. D’après Média Foot, le club a coché deux noms de joueurs en Ligue 1.

L’Olympique de Marseille va avoir des manquements au poste de milieu offensif. Gerson ne semble plus vraiment concerné par le club et souhaite retourner au Brésil, à Flamengo. Harit est quant à lui absent pour quelques mois au moins après sa grosse blessure face à l’AS Monaco qui lui a empêché de participer à la Coupe du Monde au Qatar avec le Maroc.

Le Fée et Blas pistés par Longoria?

D’après Média Foot, Pablo Longoria aurait coché deux noms à ce poste. Le président marseillais apprécierait les profils d’Enzo Le Fée et Ludovic Blas. Les deux hommes jouent respectivement à Lorient et au FC Nantes et pourraient satisfaire Igor Tudor. Pour le Canari, son profil ressemble à celui d’un Dimitri Payet en position de numéro 10 ou de faux numéro 9 avec un excellent pied gauche.

Plus jeune et plus frêle physiquement, Enzo Le Fée a déjà cité parmi les pistes de l’Olympique de Marseille alors que Lorient était en Ligue 2. A 22 ans, il a joué à 12 reprises cette saison en première division pour deux buts marqués et trois passes décisives. Un profil intéressant et peut-être moins cher que Ludovic Blas. Longoria semble s’activer sur le championnat français afin de trouver des alternatives au dossier Malinovskyi qui s’annonce difficile.

Les attentes de Di Meco pour le mercato

Dans l’émission le Moscato Show, l’ancien joueur de l’OM, Eric Di Meco a donné son sentiment sur la nécessité de recruter lors du mercato hivernal.

« Quand tu es quatrième chapeau en C1, je ne suis pas sûr que tu ai budgétisé une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le problème c’est que l’absence d’Amine Harit va obliger le club à recruter. Même si Harit était là, il fallait déjà remplacer Gerson. Peut être que la solution est de faire reculer Sanchez d’un cran et de recruter un avant centre. Moi j’aimerai voir ça cette année. Et puis il y a le problème Bailly derrière, soit tu le remet sur pied, soit tu réfléchis pour prendre quelqu’un » Eric Di Meco – Source : RMC Sport (17/11/2022)