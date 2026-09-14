Besiktas – OM : un forfait côté turc, mais un gros retour en attaque !

L’Olympique de Marseille se déplacera jeudi soir sur la pelouse de Besiktas pour son entrée en lice en Ligue Europa. Avant ce rendez-vous européen, le club turc devrait être privé d’un seul joueur, tandis qu’il récupérera un élément majeur de son attaque.

Ridvan Yilmaz devrait manquer le match

Selon les dernières informations autour de l’effectif de Besiktas, Ridvan Yilmaz devrait être forfait face à l’OM.

Le latéral turc est actuellement touché à la cuisse et son retour n’est pas attendu avant la fin du mois de septembre.

Sauf nouveau pépin physique d’ici jeudi, il devrait donc être le seul absent notable du côté stambouliote.

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Vlahovic de retour face à Marseille

En revanche, Besiktas va récupérer un renfort de poids avec Dusan Vlahovic.

L’attaquant serbe était suspendu ce week-end en championnat, mais il sera de nouveau disponible pour la réception de l’OM en Ligue Europa.

Un retour important, d’autant que Vlahovic est l’un des principaux atouts offensifs de Besiktas depuis le début de la saison.

Le club turc reste par ailleurs sur une dynamique très positive après sa large victoire 3-0 contre Erzurumspor.

Pour l’OM, déjà en difficulté en Ligue 1 avec trois défaites consécutives, ce déplacement à Istanbul s’annonce donc particulièrement exigeant.