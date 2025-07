Boey plan B ? Romano confirme pour Weah, et les rumeurs italiennes concernant Balerdi.. Les 3 infos mercato OM du jour !

Voici les trois infos qu’il ne fallait pas manquer ce samedi 5 juillet 2025 !

En quête d’un piston droit cet été, l’OM multiplie les pistes. Si Timothy Weah (Juventus) reste la cible prioritaire, le club marseillais surveille également la situation de Sacha Boey (Bayern Munich).

Selon L’Équipe, l’Olympique de Marseille s’intéresse à Sacha Boey, 24 ans, sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2028. Le club allemand souhaite se séparer du latéral droit, et Galatasaray s’est déjà positionné pour rapatrier son ancien joueur.

Cependant, Boey ne serait pas convaincu par un retour à Istanbul. L’OM suit donc le dossier, sans avoir encore lancé de démarches concrètes à ce stade du mercato.

Après l’arrivée de Facundo Medina, troisième recrue estivale, l’OM continue de renforcer son effectif sous la direction de Roberto De Zerbi. Le poste de piston droit est jugé prioritaire, et Timothy Weah reste la cible n°1.

Capable d’évoluer sur tout le flanc droit, le joueur de la Juventus avait déjà été envisagé à Marseille au printemps 2023 sous Igor Tudor. L’international américain, aujourd’hui âgé de 25 ans, souhaite stabiliser son positionnement et quitter Turin.

Formé au PSG, Weah est aujourd’hui valorisé à 15 M€ par la Juve. Il présente un profil hybride, proche de celui de Luis Henrique, et sa polyvalence en fait un renfort idéal pour le système de De Zerbi.

L’Olympique de Marseille continue d’agiter le mercato estival. Après les rumeurs autour de Leonardo Balerdi convoité par la Juventus, c’est dans le sens inverse que les discussions s’amorcent. Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, généralement très fiable dans les dossiers transferts, Timothy Weah figure bien sur la shortlist de l’OM. Des discussions initiales sont même en cours avec le club turinois.

Arrivé à la Juventus à l’été 2023, Weah n’a pas pleinement convaincu malgré une bonne capacité d’adaptation. Utilisé principalement comme piston droit, le fils de la légende George Weah a alterné les titularisations et les apparitions en sortie de banc. À Marseille, où le secteur offensif devrait être réorganisé cet été, son profil polyvalent séduit les décideurs olympiens.

💙🤍 Tim Weah and Olympique Marseille, one of the names on shortlist with initial talks ongoing #OM https://t.co/xRgIzdmXdx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2025