Bon plan mercato OM : Nino, « un défenseur brésilien calme et serein, avec un gabarit assez costaud »

Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Coupe du monde au Qatar oblige, nous allons vous proposer des joueurs susceptibles d’apporter un plus à cet effectif. Après le milieu offensif Bilal El Khannouss hier, on passe à un défenseur central : le brésilien Nino.

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Après un début de saison mitigé, l’OM doit trouver le moyen de se relancer pour cette deuxième partie de saison. Lors de la série noire qui a fait chuter les marseillais au classement, c’est souvent la défense qui a été pointée du doigt : même si Mbemba donne entièrement satisfaction, les autres sont trop irréguliers. Cette situation pourrait amener Pablo Longoria à se lancer à la recherche d’un défenseur central.

FOCUS SUR Nino Club actuel Fluminense Poste Défenseur central Taille 1m88 Age 25 ans Valeur estimée par Transfermarkt 7 M€

Qui est-il ?

Nino est un défenseur central brésilien. Il est droitier et évolue à Fluminense en Série A brésilienne. Arrivé au club à l’hiver 2020, son contrat s’étend jusqu’à décembre 2024.

Nino, un défenseur qui a déjà fait ses preuves : le bon moment pour l’Europe ?

Notre confrère Dominique Baillif (@BaillifD) nous a proposé ce bon plan mercato en défense. Journaliste pour RTL foot et spécialiste du foot brésilien, il nous donne des détails sur le joueur et pourquoi c’est une bonne idée pour l’OM :

« On en avait déjà parlé du côté de l’Olympique de Marseille l’été dernier, il avait déjà été proposé, il était un peu suivi. C’est un joueur qui a pris de l’épaisseur cette saison encore du côté de Fluminense. Il s’est montré encore une fois patron, il est capitaine de Fluminense qui a réalisé une bonne saison. C’est un joueur qui était titulaire dans l’équipe Olympique brésilienne qui a remporté les JO en 2021. Cette saison il a confirmé une fois de plus que c’était l’un des meilleurs à son poste au Brésil en plus il est encore assez jeune, il n’a que 25 ans. Beaucoup de calme et de sérénité, c’est un gabarit assez costaud. Il se rapproche plus d’un Samuel Gigot en terme de physique, en terme de niveau il est au-dessus de Gigot, surtout en terme de relance et de qualité technique. Cet été Fluminense en demandait 7 millions, voire 8, il y a eu des approches de clubs turcs mais ça ne s’était pas finalisé puisque les offres n’étaient pas assez élevées. C’est un joueur qui pourrait s’adapter assez rapidement selon moi. Ça fait trois saison qu’il est titulaire avec son club, il a le bagage assez rempli en terme d’expérience pour pouvoir s’imposer dans un club européen. » Dominique Baillif – source : FCMarseille (17/11/2022)

Le bémol

A 25 ans, même si le joueur a de l’expérience en Série A brésilienne et en Copa, il n’a jamais goûté à l’intensité des pelouses européennes, une acclimatation qui risque peut-être d’être compliquée.