Bon plan mercato OM : Maxi Silvera, pépite uruguayenne et serial buteur méconnu…

Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Et si l’OM tentait de récupérer un jeune attaquant uruguayen qui enchaine les buts ? On vous présente Maximiliano Silvera !

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont réalisé un bon mercato estival dans l’ensemble, sauf au poste d’attaquant. Alors qu’une doublure à Milik était recherchée, ils n’ont pas pu trouver leur bonheur, c’est donc le jeune Bamba Dieng qui dépanne et il tient très bien son rôle. Malgré tout, l’OM pourrait chercher une doublure à son buteur polonais dès cet hiver, et si Pablo Longoria s’intéressait à ce buteur uruguayen de 24 ans, Maxi Silvera…

FOCUS SUR Maximiliano Silvera Club actuel CS Cerrito (Uruguay) Poste Attaquant Taille 1m76 Age 24 ans Valeur estimée par Transfermarkt 1 M€

Qui est-il ?

Maxi Silvera évolue dans le petit club de Montevideo, le Club Sportivo Cerrito. Il s’est fait connaitre localement en enchainant les buts, tout d’abord en 3e division, puis en seconde et il a été le meilleur buteur du championnat uruguayen la saison dernière avec 21 buts marqués lors des deux parties de championnat soit 30 matches.

L’avant centre mesure 1m76, il a 24 ans et c’est un droitier. Olivier Gotteland, agent français basé en argentine et fin connaisseur du marché sud-américain, nous donne son sentiment sur l’attaquant : « C’est un bon attaquant, il est aussi bon qu’un Castellanos. Ils ont a peu près le même âge et le même profil. C’est un buteur opportuniste, un peu à la Lisandro Lopez passé par Lyon. Il a de la vista. »

Pourquoi Maxi Silvera serait une bonne idée pour l’OM ?

L’Olympique de Marseille va devoir recruter une doublure à Arek Milik, voir un profil différent. Maxi Silvera pourrait arriver dans le cadre d’un prêt payant avec une option d’achat dès cet hiver. Le montant de cette OA pourrait être négociée largement en dessous de ce que demande par exemple NY pour Valentin Castellanos (13M€). La moitié de ce prix pourrait être envisagée. De gros clubs locaux sont sur le coup et son profil plait beaucoup en Amérique du Sud mais Silvera n’est pas encore trop connu en Europe…

L’interview de son président

Le président de du Club Sportivo Cerrito, Auro Acosta, a eu la gentillesse de nous parler de sa pépite. Il connait Silvera depuis longtemps, il est aussi son conseiller…

FCMarseille – Maxi a été meilleur buteur en C puis B maintenant en A. Maxi a-t-il une obsession de marquer à chaque match ?

Auro Acosta : « Oui vraiment c’est pour lui comme une obsession. Mais ça ne l’empêche pas d’être l’un des attaquants les plus efficaces du football uruguayen actuel. Il le démontre année après année. Mais il est aussi capable de s’associer efficacement avec le reste de l’équipe. C’est aussi ça qui en fait le meilleur attaquant du football uruguayen. »

FCMarseille – Il a 24 ans, a-t-il comme objectif de jouer en Europe ? Le championnat de France pourrait-il vous intéresser ?

Auro Acosta : « Je pense que c’est le rêve de tous les footballeurs sud-américain et uruguayen en particulier de jouer en Europe. La France est évidemment aujourd’hui un championnat très bien positionné dans le concert international et ce serait top pour Maxi de s’améliorer et grandir professionnellement là-bas. Ce serait une bonne affaire autant pour nous qui l’avons formé depuis sa plus tendre enfance que pour lui de pouvoir s’exprimer dans le championnat français. »

« Silvera, le meilleur attaquant du football uruguayen »

FCMarseille – Vous qui connaissez bien Maxi pouvez dire en quelques mots ses qualités footballistiques et ses atouts ?

Auro Acosta : « Je le connais très bien en effet puisqu’il est avec nous depuis ses 14 ans. Nous sommes plus que joueur et dirigeants l’un pour l’autre, nous sommes des amis. C’est un grand joueur de football. Il a une très bonne condition physique, de la puissance mais plus encore que ses stats, il a la capacité intellectuelle pour interpréter ce jeu qu’on appelle football. Très intelligent, de grandes capacités physiques et très solidaire avec ses partenaires. Il peut revenir les aider à défendre. C’est vraiment une bonne personne, c’est la somme de toutes ces qualités qui en font le meilleur attaquant du football uruguayen et meilleur buteur des deux dernières saisons. »

Le bémol

Comme toujours, l’adaptation est un facteur important pour un joueur qui débarque en Europe en provenance d’Amérique du Sud. Passer d’un petit club uruguayen à l’OM serait un grand saut qu’il faut pouvoir encaisser…