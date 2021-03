Bon Plan Mercato OM : Savarino, ailier vénézuélien (titulaire sous Sampaoli) pour l’après Thauvin

Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Le journaliste Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien, nous propose des joueurs ayant évolué sous les ordres de Jorge Sampaoli au Brésil. Cinquième et dernière proposition, un ailier droit vénézuélien : Jefferson Savarino. Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato. Pour le prochain mercato, Jorge Sampaoli pourrait s’inspirer des ses anciennes connaissances. Passé par Santos et l’Atlético Mineiro, le coach Sampaoli pourrait se servir dans ces deux clubs pour renforcer l’OM. Dominique Baillif, spécialiste du championnat brésilien, nous livre quelques noms des anciens joueurs coachés par Sampaoli au Brésil. Aujourd’hui, Jefferson Savarino, ailier droit du club de l’Atlético Mineiro.

A lire : BON PLAN MERCATO OM : Yeferson Soltedo QUI A DÉJÀ ÉVOLUÉ SOUS LES ORDRES DE SAMPAOLI !

FOCUS SUR Jefferson Savarino Club actuel Atletico Mineiro (Brésil) Poste Ailier droit Taille 1m69 Age 24 ans Valeur Transfermarkt 4.5M€

Savarino, très mobile et très fin techniquement

A LIRE: DI MECO EXPLIQUE COMMENT IL SENT LE MERCATO ESTIVAL DE L’OM

« Il était titulaire à l’Atlético Mineiro sous Sampaoli. C’est un international vénézuélien, Jefferson Savarino. Il évolue couloir droit, ou en soutient de l’attaquant. C’est un petit gabarit mais il est très mobile et très fin techniquement. Il a montré de belles choses, il était en MLS avant de rejoindre le championnat brésilien et l’Atlético Mineiro. il est jeune, il a une marge de progression. Sous Sampaoli il a montré de belles choses dans l’intelligence de jeu, dans le placement et dans sa qualité de passe. Il a affiché un haut niveau pour le championnat brésilien. C’est donc un joueur intéressant ! » Dominique Baillif – source : Footballcubdemarseille.fr (30/03/2021)