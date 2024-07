Bon plan mercato OM : un arrière droit vénézuélien pour combler le départ de Clauss !

Annoncé sur le départ depuis ses nombreuses sorties médiatiques, Jonathan Clauss pourrait avoir passé sa dernière saison au club cette année. Profil offensif, très utile en tant que piston à droite, le départ du joueur pourrait faire mal à l’OM. Le FCM vous propose son bon plan mercato.

La reconstruction de l’OM version De Zerbi avance sur la bonne voie. Après l’officialisation de deux arrivées et de deux départs, de nombreux mouvements devraient encore avoir lieux au sein du club dans les semaines à venir. Jon Aramburu, latéral droit Vénézuélien, pourrait dans ce cas compenser un probable départ de Jonathan Clauss.

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

A lire aussi : Mercato OM : Nouvelle priorité au poste de gardien pour l’après Lopez ?

Jon Aramburu capable de jouer latéral droit et gauche

Arrière droit de 21 ans, Jon Aramburu est un international Vénézuélien qui dispute actuellement la Copa America, où il a déjà délivré une passe décisive. Il évolue à la Real Sociedad à droite, bien qu’il soit également capable de dépanner à gauche. Selon Transfermarkt, le jouer est évalué à 2,5 millions d’euros.

A lire aussi : Mercato concurrents OM : Le petit frère de Mbappé a trouvé un club !

Un jeune à potentiel

Notre confrère Pierre Gerbeaud (@PierreGerbeaud) nous en dit plus :

« Il a pas mal joué en seconde partie de saison, avec pas mal d’entrée en jeu. Il joue des deux côtés mais plus généralement à droite, car il est droitier. Il a plus de mal à centrer du gauche, c’est encore un de ses petits défauts. Il a joué en Copa America récemment contre la Jamaïque où il délivrait une passe décisive. Il est très intéressant, c’est un joueur qui offensivement est porté vers l’avant, mais défensivement il ne se fait pas facilement éliminer ou prendre dans son dos. Il a commencé il y a 4 ans en pro, il a déjà pas mal de buts. Il monte en puissance, il a peu de sélection en plus. Il commence à frapper à la porte du haut niveau, donc pour moi c’est un bon pari. Il est clairement au-dessus de Ulysse Garcia et pourrait même remplacer Clauss en cas de départ. Il a beaucoup de caractère en plus, il ne se laisse pas faire. Je pense que pour l’avoir par contre il faudra mettre environ 10 millions d’euros. «