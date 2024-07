Mercato OM : Nouvelle priorité au poste de gardien pour l’après Lopez ?

Pau Lopez semble se rapprocher de plus en plus de la sortie et pourrait quitter le club dans les jours qui viennent. Pas assez convaincant dans ses cages malgré un caractère irréprochable sur et en dehors du terrain, l’OM explore ces derniers jours plusieurs pistes pour ce poste. Brice Samba et Illan Meslier seraient les pistes prioritaires, le gardien du RC Lens serait même le favori.

Toujours en cours de construction, l’effectif de l’OM pour la saison 24-25 commence à prendre forme avec l’arrivée de Koné et Brassier. En proie au doute pour le poste de gardien de but, il se pourrait bien que Pau Lopez quitte le club durant ce mercato. Pour son futur portier, en cas de départ de l’espagnol, l’Equipe évoque que l’OM aurait déjà identifié sa priorité pour le remplacer.

Brice Samba semble tenir la corde

Comme évoqué depuis plusieurs jours, « les dirigeants cherchent bien un nouveau gardien et le profil de Brice Samba semble tenir la corde, alors que des contacts ont été noués aussi avec Ilan Meslier », écrit l’Équipe. Aucune offre officiel n’existe à ce jour, alors que l’OM étudie toujours les différentes portes de sortie pour son portier espagnol qui aurait la cote en Italie.

« On verra ce qui va se passer »

À l’Euro avec les Bleus, Brice Samba a été interrogé sur son avenir. « Tout le monde connaît l’attachement que j’ai avec ce club-là” a déclaré Brice Samba, à propos de l’intérêt de l’OM. » On verra bien. Je ne me prends pas la tête. On verra la position de Lens. Je suis capitaine, je ne pense pas que Lens veuille se débarrasser de moi aussi facilement. Je suis très fier d’être le capitaine de Lens. S’il faut rester à Lens, on restera. Mais je ne ferme aucune porte pour cet été, on verra ce qui va se passer.”