Bon plan mercato OM : Un latéral gauche brésilien relancé par Sampaoli

Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Le journaliste Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien, nous propose des joueurs ayant évolué sous les ordres de Jorge Sampaoli au Brésil. Quatrième proposition, un latéral brésilien gauche : Guilherme Arana. Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato. Pour le prochain mercato, Jorge Sampaoli pourrait s’inspirer des ses anciennes connaissances. Passé par Santos et l’Atlético Mineiro, le coach Sampaoli pourrait se servir dans ces deux clubs pour renforcer l’OM. Dominique Baillif, spécialiste du championnat brésilien, nous livre quelques noms des anciens joueurs coachés par Sampaoli au Brésil. Aujourd’hui, Guilherme Arana, latéral gauche du club de l’Atlético Mineiro.

FOCUS SUR Guilherme Arana Club actuel Atletico Mineiro (Brésil) Poste Latéral gauche Taille 1m76 Age 23 ans Valeur Transfermarkt 5M€

Arana relancé aprés un passage raté à Seville !

« Vu qu’il y a encore des doutes sur la prolongation de Jordan Amavi, Nagatomo qui ne devrait pas rester, l’OM va devoir recruter un (voir plusieurs) latéral gauche. Guilherme Arana est connu en Europe car il est passé par le FC Séville, même si cela ne s’est pas du tout bien passé la bas. Je pense que son expérience à Séville a été gâchée car il y avait des changements d’entraineurs et il n’était pas prêt pour s’imposer. Il est prêté depuis 1 an à l’Atlético Mineiro, il s’est révélé , s’est réveillé. Il a 23 ans, il n’avait pas perdu toutes ses qualités. Sous Sampaoli il a retrouvé son niveau offensivement et défensivement. C’est un joueur qui apporte énormément, il a montré de l’intelligence dans son placement. dans un système à 3 ou à 4 derrière sous Sampaoli. Il a un peu cette expérience européenne. ça serait clairement une bonne opportunité pour Marseille et pour lui. Longoria le connait bien. » Dominique Baillif – source : Footballcubdemarseille.fr (26/03/2021)