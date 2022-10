Bonne nouvelle pour les supporters marseillais, coup dur pour Tudor et Mbemba impressionne… Les 3 infos OM de ce mercredi !

« Lors du premier match de la saison, contre Reims, je ne l’avais pas trouvé top. Je le trouvais brouillon, emprunté techniquement. J’entendais pourtant beaucoup de bien sur lui. Mais dimanche soir, il m’a impressionné. Il a été énorme. C’est un défenseur central, et il a été très bon dans ce registre, mais le plus impressionnant est de voir qu’il a été le joueur le plus tranchant et le plus dangereux offensivement. J’étais bluffé! Que ce soit un bon défenseur, c’est important évidemment. Mais qu’il ait cet apport au niveau offensif, c’est juste fou! Il a énormément de qualités. Il n’a peut-être pas la vivacité au démarrage, encore que, mais quand il accélère, il va vite. Il dégage beaucoup de puissance dans les duels, il est vachement impressionnant sur le plan physique. Il a joué à Porto, on sent qu’il a de l’expérience, de la maîtrise, le sens de l’anticipation et une bonne lecture du jeu. Toutes les qualités d’un très bon défenseur. Il s’adapte aussi aux adversaires. On l’a vu avec Mbappé, qu’il s’est coltiné tout le match et sur lequel il a très bien défendu. Ce n’est pas Superman non plus. Le but arrive sur une période de flottement, après la blessure d’Éric Bailly et le changement. Tu ne peux pas demander à un joueur d’apporter beaucoup offensivement et, après une perte de balle bête au milieu, d’être dans sa surface…. La priorité, c’est de défendre. Mais si le coach demande aux défenseurs de proposer et de se projeter vers l’avant, c’est difficile. Pour connaître le poste, même à trois axiaux, je n’ai jamais joué avec autant d’apport offensif. Physiquement, ça demande beaucoup d’effort et d’implication. Il faut faire les courses pour aller vers l’avant, faire les courses pour revenir… Ce n’est pas évident à gérer. À deux axiaux, généralement, tu es dans un fauteuil et tu n’as qu’à défendre. À trois, ça demande déjà un peu plus d’efforts. Mais à trois avec les consignes de Tudor, il faut faire beaucoup, beaucoup d’efforts, et il faut du temps pour l’assimiler. Mbemba, lui, a déjà tout compris. Le meilleur défenseur de Ligue 1?Je ne sais pas. Peut-être, sûrement même, mais il fait partie des meilleurs et ça, c’est une certitude. Si l’OM est si solide, c’est en grande partie grâce à lui. C’est clairement une des meilleures recrues du mercato » Gaël Givet – Source : La Provence (19/10/22)

