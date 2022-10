Mercato OM : Thierry Henry valide cette recrue estivale !

Le consultant de Prime Vidéo, Thierry Henry a évoqué le cas de l’attaqant Alexis Sanchez. L’ancien attaquant estime ne pas être surpris par les performance de l’international chilien qui donne envie de jouer au foot.

Alexis Sanchez a marqué 6 buts avec l’OM en 12 rencontres, un niveau qui ne surprend pas Thierry Henry.

« Je ne suis pas vraiment bluffé. Ce n’est plus le même joueur qu’à Arsenal, mais il a gardé son envie, sa grinta sud-américaine… Je ne suis pas du tout surpris par ses performances. On a vu ses buts, il va harceler les gardiens, il est toujours en train de courir. C’est peut-être moins fin de temps en temps, mais il te donne envie de jouer et c’est contagieux. » Thierry Henry – Source : Prime Video (16/10/2022)

Ce dimanche, face au PSG au Parc des Princes, l’OM a concédé une seconde défaite consécutive en Ligue 1. Une défaite sur le score de 1-0 malgré une belle prestation des joueurs d’Igor Tudor. Au terme du match l’ancien joueur de Barcelone et d’Arsenal Thierry Henry a évoqué la prestation des olympiens.

On peut se poser la question du positionnement de Guendouzi — Henry

A lire aussi : Pablo Longoria a un nouveau modèle pour développer l’OM !

» Paris a été largement au- dessus en termes d’occasions franches. l’entame de match est parisienne avec 3 ou 4 occasions d’entrée, et ensuite l’OM a su gérer la position de Neymar dans le 4312 donc cela a été plus difficile pour Paris. (…) C’est ce qu’il faut faire contre le PSG, aller presser haut sur les relances du gardien. L’OM en a la capacité, maintenant est-ce qu’ils ont les joueurs que le PSG a devant ? Non ça c’est clair ! J’ai bien aimé le discours de Mbemba qui explique qu’il était venu ici pour gagner, et voilà peut être qu’il est en train de se passer quelque chose à Marseille. La différence entre le PSG et les autres équipes du championnat, c’est aussi la manière de gérer les différents moments du match. » Thierry Henry – Source : Prime Video (16/10/2022)

A lire aussi : PSG – OM (1-0) : Le fait de jeu qui a « lésé » les Marseillais selon Djellit !

Interrogé au micro de Prime Vidéo après la défaite de l’OM au Parc des Princes face au PSG, Igor Tudor a tenu a félicité ses joueurs même s’il estime qu’il a maquait de précision et de sang froid devant le but.

On n’a pas assez eu de sang froid devant le but

« Je ne suis pas frustré, je pense que les supporters ont pu apprécier ce match, c’est 1-0, mais cela aurait pu finir à 5-5. Paris mérite cette victoire, dans les 5/10 premières minutes il y avait trop de tensions et on a un peu trop respecté mais après on a changé ça. (…) On a trop respecté l’adversaire, ils ont changé leurs joueurs, on a eu des occasions. On a aussi concédé pas mal d’occasions mais on s’est mis à jouer, on aurait aussi pu marquer. Tout le monde aurait pu marquer, il y a eu des occasions, on n’a pas assez eu de sang froid devant le but. On avait besoin que nos attaquants soient dans une bonne soirée pour marquer. je suis fier de mon équipe. on aurait ou faire bien mieux. On ne va pas parler des noms mais quelques joueurs n’ont pas été au mieux, on aurait pu mieux faire. C’est 90 minutes vont être bonnes pour la suite… » Igor Tudor – source : Prime Vidéo (16/10/2022)

Plus d’infos sur ce sujet :

PSG – OM / Tudor : « On a trop respecté l’adversaire »

PSG – OM (1-0) : ENORMES REGRETS, Arbitrage POLEMIQUE? Très gros match de P.LOPEZ et MBEMBA !

PSG – OM / Mbemba : « On a loupé notre match! »