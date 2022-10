PSG OM – Riolo : « S’il y a un regret pour l’OM, il est là ! »

L’Olympique de Marseille s’est incliné ce dimanche au Parc des Princes face au PSG (1-0). Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a livré son analyse de la rencontre la au sommet de cette 11e journée de Ligue 1. Ce dimanche, face au PSG au Parc des Princes, l’OM a concédé une seconde défaite consécutive en Ligue 1. Une défaite sur le score de 1-0 malgré une belle prestation des joueurs d’Igor Tudor. Sur les ondes de RMC, dans l’émission l’After Foot, le journaliste Daniel Riolo a évoqué la prestation des olympien et souligne notamment la performance d’un joueur de l’OM

On peut se poser la question du positionnement de Guendouzi — Riolo

« Oui Paris mérite sa victoire, et a été plus tranchant devant , mais s’ils sont plus tranchants devant c’est qu’ils ont des joueurs de meilleure qualité. Et pourtant je ne pense pas que Mbappé ait fait un grand match ce soir. Il est moins tranchant depuis plusieurs semaines maintenant. Les olympiens se sont procurés beaucoup de situations avec des ballons dans la surface, mais a chaque fois il y avait le mauvais, la mauvaise passe, du déchet technique pour résumer c’est ce qui a fait la différence, car pour le reste, les chiffres montrent à quel point c’était plutôt équilibré. Dans l’impact, l’OM a parfaitement résisté; On peut se poser la question du positionnement de Guendouzi qui a réalisé une première période de très haut niveau. Officiellement il était dans les trois de devant, mais je pense qu’il serait plus utile complément au milieu de terrain et s’il y a un regret pour l’OM il est là. » Daniel Riolo – Source : RMC Sport

Interrogé au micro de Prime Vidéo après la défaite de l’OM au Parc des Princes face au PSG, Igor Tudor a tenu a félicité ses joueurs même s’il estime qu’il a maquait de précision et de sang froid devant le but.

On n’a pas assez eu de sang froid devant le but

« Je ne suis pas frustré, je pense que les supporters ont pu apprécier ce match, c’est 1-0, mais cela aurait pu finir à 5-5. Paris mérite cette victoire, dans les 5/10 premières minutes il y avait trop de tensions et on a un peu trop respecté mais après on a changé ça. (…) On a trop respecté l’adversaire, ils ont changé leurs joueurs, on a eu des occasions. On a aussi concédé pas mal d’occasions mais on s’est mis à jouer, on aurait aussi pu marquer. Tout le monde aurait pu marquer, il y a eu des occasions, on n’a pas assez eu de sang froid devant le but. On avait besoin que nos attaquants soient dans une bonne soirée pour marquer. je suis fier de mon équipe. on aurait ou faire bien mieux. On ne va pas parler des noms mais quelques joueurs n’ont pas été au mieux, on aurait pu mieux faire. C’est 90 minutes vont être bonnes pour la suite… » Igor Tudor – source : Prime Vidéo (16/10/2022)

