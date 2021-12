Bordeaux – OM menacé par le Covid-19 ? Un report envisagé ?

La reprise de la Ligue 1 se rapproche et la rencontre entre les Girondins de Bordeaux et l’Olympique de Marseille pourrait être menacé à cause du Covid-19.

Elle se rapproche. La reprise de la Ligue 1 intervient le 7 janvier prochain pour l’Olympique de Marseille. Un déplacement difficile du côté de Bordeaux attend les Phocéens pour le compte de la 20e journée.

A lire aussi : Mercato OM : Un renfort inattendu pour Sampaoli ?

En effet, pour les Girondins, la réception de Marseille est un événement chaque saison puisqu’ils sont invaincus face à l’OM en terre bordelaise depuis 1977. Une tâche difficile attend donc Jorge Sampaoli et ses hommes.

8 joueurs positifs au Covid-19 à Bordeaux

Toutefois, la rencontre entre les Girondins de Bordeaux et l’Olympique de Marseille pourrait être menacée. En effet, à en croire les informations du journaliste Clément Carpentier, les Bordelais seraient lourdement touchés par le Covid-19 au sein de leur effectif puisque près de 8 nouveaux joueurs seraient contaminés. Parmi les joueurs concernés, il y aurait Benoît Costil. Tous ont été placés à l’isolement et seront contraints de manquer la réception de l’OM.

🔴⚽️Les @girondins dénombrent 8 nouveaux cas de Covid-19 après la série de tests réalisés lors de la reprise de l’entraînement ce mercredi. Il s’agit de 8 joueurs (liste LFP). Ils manqueront Brest et Marseille. Tests antigéniques tous les jours à venir #Bordeaux #Girondins #FCGB — Clement Carpentier (@clementcarpet) December 30, 2021

À en croire les informations du journaliste, il est « fort probable » que les Girondins de Bordeaux demandent un report de la rencontre face à Marseille. Reste à savoir comment évoluera la situation au sein de l’effectif bordelais.

🔴⚽️ Vers un report de @girondins–@OM_Officiel prévu le 7 janvier ? Comme @AngersSCO (pour @ASSEofficiel), il est « fort probable » que le club le demande. Il faudra voir l’évolution du cluster mais la demande officielle pourrait vite arriver 1/3 #Bordeaux #Girondins #FCGB #OM — Clement Carpentier (@clementcarpet) December 30, 2021

Une « ambiance particulière » pour Bordeaux – OM

A LIRE AUSSI : Mercato : Refroidi pour Milik, la Juve tente une piste de l’OM ?

Si la rencontre peut se dérouler, les Ultramarines ont annoncé à travers un communiqué leur volonté de faire régner « une ambiance particulière ».

« C’est avec le coeur meurtri que nous avons pris connaissance du rétablissement des jauges dans les stades de Ligue 1. Comme nous le mentionnions déjà il y a un an et demi, nous ne pouvons, ni éthiquement ni matériellement, poursuivre nos activités dans de telles circonstances. Notre retrait du stade s’effectuera donc à partir de la mise en application de ces restrictions et jusqu’à leur fin. Concernant le tant attendu Bordeaux-Marseille, nous travaillons afin de faire régner autour de ce match une ambiance particulière. Nous vous tiendrons informés. » Ultramarines – Source : Communiqué (28/12/2021)