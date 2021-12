Mercato : Refroidi pour Milik, la Juve tente une piste de l’OM ?

En plus d’Arkadiusz Milik, la Juventus de Turin aurait activé une piste de l’OM pour se renforcer dans le secteur offensif. Anthony Martial serait dans le viseur de la Vieille Dame.

Le mercato hivernal se rapproche à grands pas. À trois jours de son ouverture, il commence à y avoir du mouvement dans le sens des arrivées comme dans le sens des départs du côté de l’Olympique de Marseille. Si les départs les plus probables pourraient être ceux de Boubacar Kamara et de Duje Ćaleta-Car, d’autres joueurs pourraient également quitter le club en cas d’offre jugée intéressante.

A lire aussi :Mercato OM : Un cador italien de nouveau à l’affût sur Milik ?

Dernièrement, Tuttosport nous a informé que la Juventus de Turin avait de nouveau manifesté son intérêt pour Arkadiusz Milik. Recruté l’hiver dernier en provenance de Naples pour un montant de 9 millions d’euros, l’attaquant polonais fait aujourd’hui le bonheur de l’Olympique de Marseille. S’il rencontre quelques difficultés par le système mis en place par Jorge Sampaoli, Arkadiusz Milik est toujours autant adroit lorsqu’il se trouve dans la cage. Même si une vente du polonais pourrait soulager les finances du club, Pablo Longoria ne serait pas enclin de s’en séparer et de prendre le risque de perturber le collectif pour la seconde partie de saison.

La Juve active une piste de l’OM !

Face à la complexité rencontrée dans le dossier menant à Arkadiusz Milik, la Juventus de Turin pourrait donc jeter son dévolu sur une piste olympienne. En effet, toujours selon les informations de Tuttosport, la Vieille Dame serait à l’affût sur le profil d’Anthony Martial, désireux de changer d’air.

A lire aussi : Mercato OM : Le plan de Manchester United pour enrôler Kamara !

Toutefois, l’attaquant français serait également l’une des pistes de l’OM. En effet, Marca informait dernièrement que Manchester United serait prêt à inclure Anthony Martial dans un éventuel deal avec les Phocéens au sujet de Boubacar Kamara. À l’heure actuelle, personne ne sait encore quelle est la volonté réelle d’Anthony Martial ni si la Juventus formulera une offre. Reste donc à savoir comment évoluera cette situation durant les prochaines semaines.

Ce Milik en forme, beaucoup d’équipes aimeraient l’avoir – Rolland Courbis

Dans « After Marseille », Rolland Courbis avait tenu à mettre l’accent sur l’apport du Polonais dans l’effectif de l’OM.

« Ce n’est pas de sa faute si dans le tirage au sort on lui a donné une N3 pour poursuivre sa rééducation. On ne peut pas dire que l’OM est meilleur sans Milik. Si on dit « l’OM est meilleur sans Milik à 50% », oui d’accord. Un Milik à 90%, il n’y en a pas beaucoup des attaquants comme ça. Il retrouve petit à petit la forme, j’espère qu’il ne rechutera pas. Il y a toute une collection de blessures qui font peur ces dernières années. Ce Milik en forme, beaucoup d’équipes aimeraient l’avoir. » Rolland Courbis – Source : After Marseille (20/12/2021)