Brassier à la Juventus? Wahi départ annoncé ! Son remplaçant déjà trouvé? Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Brassier à la Juventus? Wahi départ annoncé ! Son remplaçant déjà trouvé?

L’Olympique de Marseille pourrait connaître une fin de mercato d’hiver particulièrement agitée, avec plusieurs joueurs susceptibles de quitter le club. Parmi eux, Lilian Brassier, défenseur central prêté par Brest, semble être en première ligne pour un départ.

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Lilian Brassier attire désormais les convoitises de plusieurs clubs européens, dont un cador de Serie A, la Juventus.

❗️Marseille’ Lilian Brassier (25 🇫🇷) is on Juventus’ radar.

The versatile French defender had been an idea of Motta’ when he was the coach of Bologna.

