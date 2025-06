Ca chauffe pour Balerdi, le prix pour Ounahi, imbroglio pour Pau Lopez… Les 3 infos mercato OM du jour !

Voici les trois infos qu’il ne fallait pas manquer ce mardi 10 juin 2025 ! Au programme ce soir : Grosse menace pour l’avenir de Balerdi à l’OM, l’OM et Brighton bientôt d’accord autour du prix de Ounahi et le rebondissement inattendu dans le dossier de Pau Lopez !

Mercato OM : Grosse menace pour Balerdi !

L’axe de communication entre Marseille et Turin est plus actif que jamais en ce début de mercato estival. Selon les dernières informations du réputé quotidien italien La Gazzetta Dello Sport, la Juventus, sous l’impulsion de son nouvel entraîneur Igor Tudor, a réactivé avec insistance la piste menant au défenseur de l’OM, Leonardo Balerdi.

Ce n’est pas un secret, Igor Tudor apprécie énormément le profil de Leonardo Balerdi. Après l’avoir eu sous ses ordres lors de son passage sur le banc de l’OM, le technicien croate souhaiterait désormais l’attirer dans son nouveau projet à la Juventus pour en faire l’un des piliers de sa défense. Cette volonté personnelle de l’entraîneur rend la menace turinoise particulièrement concrète pour l’OM, qui pourrait voir partir son capitaine argentin.

Un échange pour convaincre l’OM ?

Consciente qu’il sera difficile de déloger Balerdi, la direction de la Juventus étudierait plusieurs stratégies pour convaincre les dirigeants marseillais. Pour faciliter la transaction et faire baisser le montant d’un éventuel transfert, la Vieille Dame serait prête à inclure des joueurs en échange. Les noms du jeune attaquant belge Joseph Mbangula ou de l’ailier argentin Nico Gonzalez sont ainsi évoqués par le média transalpin comme de possibles monnaies d’échange.

Les discussions entre les deux clubs pourraient toutefois concerner d’autres joueurs. La Gazzetta Dello Sport ajoute que l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, est un grand admirateur du milieu de terrain turinois Manuel Locatelli. Cependant, cette piste semble très improbable. Le quotidien italien précise en effet que l’international italien, lui, n’a aucune intention de quitter le Piémont cet été. Un dossier à tiroirs qui promet d’animer les prochaines semaines.

Mercato OM : Le prix pour Ounahi connu !

Alors que l’OM possède plusieurs joueurs actuellement prêtés dans différents clubs, certains ne devraient pas retourner à Marseille cet été. C’est le cas d’Ounahi, actuellement en Grèce, qui devrait finalement rejoindre Brighton, alors que le montant potentiel de l’opération serait connu.

L’OM devrait taper un gros coup sur le marché des transferts cet été en recrutant plusieurs joueurs de renoms dans son effectif. Avec la Ligue des Champions à jouer la saison prochaine, le but du club olympien sera de se renforcer à des postes qui ont fait défaut cette année. Et pour pouvoir se renforcer, en plus des revenus que devrait toucher le club en disputant la compétition, le club devra également se séparer de certains joueurs durant ce mercato.

Et parmi les joueurs pouvant rapporter de l’argent au club, on retrouve certains noms actuellement en prêt. Et en plus de Pau Lopez qui devrait définitivement quitter le club, Ounahi pourrait également permettre à l’OM de faire rentrer de l’argent dans ses caisses. Actuellement en prêt du côté du Panathinaïkós, le joueur a réalisé une grosse saison en faisant forte impression dans son club. De quoi attirer l’attention de plusieurs clubs dont celui de Brighton, séduit par son profil.

Vers un accord Brighton-OM pour Ounahi ?

En effet, l’écurie anglaise aurait fait connaître son désir de recruter l’international marocain à l’OM, qui ne devrait pas s’opposer à son départ. Et d’après des informations de La Provence, un accord pourrait avoir lieu entre les deux clubs pour un montant de 10 millions d’euros + bonus. De quoi permettre à Longoria et Benatia de dégager des fonds supplémentaires afin d’attirer de gros joueurs dans leur effectif.

De plus, l’ancien club entraîné par De Zerbi se serait déjà mis d’accord avec l’ancien joueur angevin sur les bases d’un contrat de quatre ans. Et si l’opération n’a encore rien d’officiel, elle serait en bonne voie pour aboutir. Une belle opportunité pour le Marocain de se relancer, lui qui avait ébloui le monde entier de son talent lors de la Coupe du Monde 2022.

Mercato OM : Imbroglio autour de Pau Lopez ?

L’OM possède plusieurs jours prêtés cette année dont la situation n’est pas définie. Ce n’est pas le cas de Pau Lopez, dont l’option d’achat aurait été levée par le club de Toluca, où il est actuellement en prêt. Cependant, la direction du club mexicain aurait finalement décidé de résilier le contrat du portier espagnol.

L’OM continue actuellement de naviguer sur le marché des transferts afin de finaliser l’arrivée de certains joueurs, et travaillant sur d’autres pistes également. Cependant, en plus des arrivées et des départs qui seront nombreux cet été, l’OM va devoir gérer ses joueurs en situation de prêt. De quoi animer encore un peu plus ce début de mercato déjà chargé en rumeur. Et parmi ces joueurs prêtés, figure un certain Pau Lopez.

Actuellement prêté dans le club de Toluca au Mexique, le portier espagnol aura joué une dizaine de matchs. Et alors que la situation semblait régler pour le joueur de 30 ans, un rebondissement inattendu pourrait venir perturber la carrière de l’ancien gardien marseillais. En effet, prêté cette saison avec une option d’achat valorisé à plus de 4 millions d’euros, le joueur devrait rejoindre définitivement le club mexicain qui avait levé la clause. Pourtant le portier pourrait déjà quitter son nouveau club.

Vers une résiliation de contrat ? Aucun impact sur l’OM ?

D’après des informations du média AM, Toluca chercherait en effet à résilier le contrat de Pau Lopez, alors que l’option d’achat de plus de 4 millions d’euros aurait été levée. La direction aurait fait un volte-face et décidé de changer de gardien, mettant ainsi le futur du portier espagnol en péril, alors que ce dernier venait de s’engager avec son nouveau club. Cependant, cette décision n’aurait aucun impact sur l’OM !

Le club olympien ne devrait donc pas récupérer son ancien gardien mais devrait bien toucher le montant du transfert. Le joueur occuperait une place de joueur étranger dans l’effectif, ce qui pourrait expliquer la décision de se séparer de lui dès cet été. Une nouvelle étape donc dans la carrière de Pau Lopez, lui qui avait connu des moments difficiles depuis la fin de son aventure marseillaise en étant prêté dans différents clubs en peu de temps.