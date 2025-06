Les 3 infos mercato OM du jour : ça se confirme pour Maupay, Laporte pourquoi c’est fini et Bennacer en stand by…

Voici les trois infos qu’il ne fallait pas manquer ce lundi 9 juin 2025 ! Au programme ce soir :

Le mercato estival de l’OM pourrait connaître un premier rebondissement. Malgré l’intérêt de plusieurs clubs en France et en Angleterre, l’attaquant Neal Maupay a pris une décision ferme et sans équivoque : il sera Olympien la saison prochaine. Une volonté qui pourrait directement impacter la stratégie de recrutement des dirigeants.

Selon les informations du 10 Sport, l’ancien Niçois est déterminé à poursuivre l’aventure à Marseille. Il privilégierait son statut au sein de l’effectif de Roberto De Zerbi à la promesse d’un rôle de titulaire dans une autre écurie. La perspective de disputer la Ligue des Champions sous le maillot blanc serait l’argument principal, son « envie de rester » étant décrite comme « totale ».

Il devrait ainsi décliner les approches concrètes du RC Lens, qui avait coché son nom dans le cadre des négociations pour Facundo Medina, ainsi que les renseignements pris par plusieurs clubs anglais.

Ce choix fort pourrait toutefois bousculer la stratégie estivale de l’OM. Moins utilisé en deuxième partie de saison suite à l’arrivée d’Amine Gouiri, Neal Maupay ne semblait plus être un premier choix. D’après La Provence, la direction marseillaise ambitionnait justement de recruter un attaquant supplémentaire cet été. La détermination de l’attaquant de 28 ans à s’imposer et à faire partie du projet obligera-t-elle le club à revoir ses plans ?

L’Olympique de Marseille ne devrait pas recruter Aymeric Laporte lors de ce mercato estival. Annoncé un temps dans le viseur du club phocéen, le défenseur central d’Al-Nassr est désormais trop éloigné des priorités de l’OM. Selon les informations du média Todo Fichajes, plusieurs obstacles rendent la signature du joueur presque impossible dans le contexte économique du club marseillais.

Le club saoudien Al-Nassr ne semble pas disposé à libérer son joueur facilement. Il réclamerait 27 millions d’euros pour la dernière année de contrat de l’ancien joueur de Manchester City. Un montant jugé trop important par la direction marseillaise, qui travaille avec une enveloppe limitée pour renforcer son effectif cet été.

À cela s’ajoute le salaire annuel du joueur, estimé à 15 millions d’euros. Même si Laporte acceptait un effort salarial, ses émoluments resteraient largement supérieurs à ceux pratiqués actuellement au sein de l’effectif olympien. Un déséquilibre que Pablo Longoria, président de l’OM, ne souhaite pas introduire.

Autre facteur qui pousse Marseille à abandonner la piste Laporte : la concurrence. Des clubs tels que Chelsea, Manchester United ou encore l’Athletic Bilbao, ancien club du joueur, suivraient de près la situation du champion d’Europe 2024. Face à ces éléments, le club olympien a décidé de réorienter ses efforts sur un autre profil.

La nouvelle priorité se nomme Nayef Aguerd. Le défenseur central de West Ham est également sous contrat, ce qui implique une indemnité de transfert, mais son salaire est jugé plus compatible avec la grille salariale actuelle de l’OM. Ainsi, sauf retournement de situation, Aymeric Laporte ne rejoindra pas l’OM cet été. Le club marseillais semble désormais concentré sur des cibles plus accessibles financièrement pour renforcer son secteur défensif.

L’Olympique de Marseille ne lèvera pas l’option d’achat fixée à 12 millions d’euros pour Ismaël Bennacer, prêté depuis janvier par l’AC Milan. Le milieu de terrain algérien pourrait néanmoins rester une saison de plus en Ligue 1, sous la forme d’un nouveau prêt. Selon les informations de Calciomercato.com, des discussions sont actuellement en cours entre les deux clubs.

Arrivé en prêt lors du dernier mercato hivernal, Ismaël Bennacer a connu un passage contrasté à Marseille. S’il a rapidement délivré deux passes décisives, la suite de sa saison a été marquée par une utilisation plus restreinte sous les ordres de Roberto De Zerbi. Le milieu de terrain de 26 ans n’a disputé que douze rencontres, un total insuffisant pour convaincre l’OM d’investir sur un transfert définitif.

Le club phocéen, dirigé sur le plan sportif par Mehdi Benatia, garde toutefois une certaine confiance en Bennacer. « Le choix de ne pas lever l’option d’achat repose sur des évaluations financières, compte tenu du fait qu’Ismael, en raison de nombreuses blessures au cours des saisons précédentes, n’a pas pu se donner à 100 %, explique le média italien. » Le lien établi cette saison entre le joueur, Benatia et De Zerbi semble peser dans les négociations actuelles.

Info @cmdotcom Marsiglia non ha esercitato il diritto di riscatto per Bennacer ma sta dialogando con il Milan per averlo un’altra stagione in prestito @cmdotcom

— Daniele Longo (@86_longo) June 9, 2025