C’est compliqué pour VITINHA? 3 options pour Konrad, coup de théâtre pour Amavi ! Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : C’est compliqué pour VITINHA? 3 options pour Konrad, coup de théâtre pour Amavi !

Mercato OM : Vitinha trop cher ? Longoria active une autre piste ?

Le temps presse, Pablo Longoria doit trouver vite trouver un buteur. La piste Vitinha semble trop chère, une autre piste serait ouverte…

Selon FootMercato, « sauf incroyable retournement de situation, l’OM ne fera pas Vitinha. Braga ne veut pas négocier en dessous de la clause libératoire (30M€). L’OM ne veut pas offrir autant et s’est déjà tourné vers d’autres pistes. » tic tac…

Info : l’OM n’a pas le temps de tergiverser sur le mercato. Le dossier Vitinha est très compliqué, Braga ne veut pas discuter à – de 30 M€. Du coup, Pablo Longoria s’est déjà tourné vers une autre piste et tente de la boucler au plus vite… #mercatOM #teamOM https://t.co/I35RFxLXfK — Sébastien Denis (@sebnonda) January 30, 2023

Selon le média portugais Ovono, Vitinha va quitter le SC Braga lors de ce mercato hivernal. Le club portugais disposerait de propositions de plus de 20M€ en provenance de France, d’Angleterre et d’Espagne. Le média estime que son départ est entériné et que l’attaquant doit choisir. Cependant, le joueur n’aurait pas choisi l’OM. En effet, le journaliste de Calciomercato.com, Daniele Longo explique que « Vitinha-Marseille, négociations difficiles. Le club part sur une autre cible! » Le mercato ferme demain.

Vitinha – OM c’est compliqué, un plan B activé ?

🛑 Vitinha-Marsiglia, trattativa difficile. Il club 🇫🇷 vira su un altro obiettivo — Daniele Longo (@86_longo) January 30, 2023



Alex Ribeiro du média Trivela estime que son profil correspond à ce que les supporters marseillais aiment, cependant, il estime que ce dossier s’annonce compliqué.

Vitinha a un profil très Premier League

« C’est un jeune joueur très talentueux, devenu l’une des têtes d’affiche du projet de Braga basé sur la formation. Un attaquant très puissant, solide sur ses jambes, très costaud dans les duels avec une grosse frappe de balle pied droit / pied gauche. Un joueur hargneux qui se bat sur tous les ballons et qui donne tout sur le terrain. Il est loin d’être maladroit techniquement mais c’est pas un joueur très à l’aise dans le dribble. C’est pas un fin technicien, il joue plus sur sa puissance et ses qualités athlétiques. C’est pas un joueur « spectacle » mais très efficace. Et il a un côté « grinta », le genre de joueur que les supporters marseillais aiment bien, à 2000% à chaque match. Par contre, je tiens à dire qu’il est très sollicité et que le transfert ne devrait pas être si simple à obtenir parce que Braga n’a pas forcément envisagé de le remplacer jusque là et que d’autres clubs sont dessus. Et il a un profil très « Premier League », donc sûrement des intérêts de la part de clubs anglais et sa clause est fixée à 30M€. » Alex Ribeiro – source : FCMarseille (30/01/2023)

Mercato OM : Proposé en France… les 3 nouvelles options pour Konrad !

Sans temps de jeu depuis plusieurs mois à l’Olympiakos, Konrad De La Fuente cherche une porte de sortie. L’ailier américain pourrait rebondir en Eredivisie ou en seconde division anglaise…

Alors qu’il ne joue plus, Konrad De La Fuente ne devrait pas rester en Grèce. L’ailier international américain devrait changer d’air et l’OM y travaille. Selon FootMercato, le joueur de 21 ans a été « proposé un peu partout en France, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2 (Saint-Étienne). C’est plus du côté de l’Eredivisie qu’il a le plus de chances de débarquer. D’après nos sources, Utrecht et l’AZ Alkmaar sont intéressés par l’ancien joueur du Barça, de même que la formation anglaise de Preston North End, actuel 11e de Championship. »

Info : l’OM essaie de trouver une porte de sortie pour Konrad de la Fuente :

◾️ proposé dans plusieurs clubs de L1 & L2 (dont Saint-Etienne)

◾️ Utrecht et AZ sont intéressés

◾️ Preston North End (Championship) aussi @Santi_J_FM https://t.co/dsS8h4LASp — Sébastien Denis (@sebnonda) January 30, 2023

Prêté à l’Olympiakos ses six derniers mois, Konrad De La Fuente n’a pas convaincu le club grec de continuer avec lui. L’américain est de retour à l’OM et pourrait déjà repartir. Selon le journaliste Luca Bendoni, « l’AZ Alkmaar est intéressé par Konrad De La Fuente. » L’actuel seconde d’Eredivisie (à deux points de Feyenoord) pourrait être une solution intéressante pour l’ailier américain de l’OM.

Excl: AZ Alkmaar are interested in Konrad De La Fuente from Olympique de Marseille. It’s a possible solution to keep an eye on. 🇺🇸⚪️🔵 #TeamOM #AZAlkmaar pic.twitter.com/HaBcE1rhFt — Luca Bendoni (@LucaBendoni) January 23, 2023

Plusieurs équipes de Bundesliga s’intéressent à De La Fuente, comme le Hertha Berlin. Mais de son coté l’américain souhaite retourner en Espagne, là où il a été formé par le FC Barcelone. Ce retour de prêt non concluant de De La Fuente, est préoccupant pour l’OM. Tout comme celui de Pol Lirola qui pourrait quitter Elche.

Konrad pas intéressé par le Herta Berlin

Selon le média espagnol Relevo c’est en effet la tendance qui se dessine pour l’ex-grand espoir du Barça. De la Fuente souhaiterait en priorité retrouver l’Espagne. Le Rayo Vallecano et Valladolid seraient intéressés par son profil mais son arrivée dans l’un de ces deux clubs serait obligatoirement couplée à des départs préalables.

Toujours selon Relevo une flopée de clubs hors d’Espagne serait venue aux renseignements pour le récupérer en prêt : Augsburg, Stuttgart, Hoffenheim, Burnley, Norwich et l’AZ Alkmaar.

Malgré ses deux dernières années chaotiques, l’international américain semble toujours avoir une côte intéressante en Europe.

« Konrad ? Une situation particulière » Longoria

Interrogé avant la Coupe du Monde sur la situation de ces joueurs prêtés en situations d’échec, voici ce qu’avait répondu Pablo Longoria.

« Ce sont des actifs du club. On peut rentrer cas par cas. Il y a des joueurs qui ont des performances satisfaisantes comme Milik. Il y a d’autres joueurs avec moins de temps de jeu. Le prêt de Luis Henrique à Botafogo était de six mois mais il est extensible. Il sera à Botafogo dans les prochains douze mois. Pour Konrad, il y a une situation particulière à l’Olympiakos avec tous les changements de coach. Notre objectif comme club est de protéger les valeurs de tous ces joueurs car ce sont des actifs. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)

Mercato OM : Coup de théâtre concernant Amavi !

Alors qu’il était annoncé tout proche de Brest, Jordan Amavi ne va pas rejoindre la Bretagne après une première partie de prêt ratée à Getafe. Le latéral gauche va rester en Liga.

Selon l’Equipe, « Jordan Amavi ne verra pas Brest. Le latéral de l’OM, proche la semaine dernière du club breton, va finalement rester à Getafe où il est prêté depuis l’été dernier. Le club espagnol, qui a changé d’entraîneur, a souhaité conserver le Français dans la rotation. »

Selon RMC, « le prêt de Jordan Amavi à Getafe a été cassé par le club espagnol, peu satisfait du joueur, qui n’a joué que cinq matchs depuis le début de saison. Ce dernier va se relancer à Brest avec Éric Roy, qu’il a connu à Nice. Le nouvel entraîneur du club breton avait ciblé Amavi car il a toujours apprécié le joueur depuis son passage à la formation niçoise. L’OM et Brest ont trouvé un accord au niveau de la prise en charge du salaire. »

🚨 Selon nos informations, Jordan Amavi va se relancer à Brest avec Éric Roy, qu’il a connu à Nice. L’OM et Brest ont trouvé un accord au niveau de la prise en charge du salaire.https://t.co/zgCmmDZ8SS pic.twitter.com/0vXMXZ72ep — RMC Sport (@RMCsport) January 29, 2023

Un nouveau club s’est positionné pour récupérer Jordan Amavi ! Le Français n’a pas convaincu Getafe de le conserver, il devrait donc rejoindre le Stade Brestois en prêt. D’après L’Equipe, les deux clubs sont toujours en discussions afin de boucler le départ du latéral gauche.

🚨 Jordan Amavi 🇫🇷 pourrait être prêté rapidement à Brest. Les deux clubs échangent sur les conditions du transfert. #TeamOM | #MercatOM (l’équipe) pic.twitter.com/rx5nqDb2ve — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) January 28, 2023

Longoria s’exprime sur les joueurs prêtés

