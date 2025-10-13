Calendrier OM : Un marathon de sept matchs en 22 jours pour tester les ambitions

La trêve internationale est terminée ! L’Olympique de Marseille s’apprête à retrouver les terrains pour une période décisive. Un calendrier dantesque de sept matchs en seulement 22 jours attend les joueurs avant la prochaine coupure de novembre. Entre la course au titre en Ligue 1 et des soirées capitales en Ligue des Champions, ce marathon testera les réelles ambitions de l’OM.

Un programme à haute intensité pour l’OM

Ce calendrier infernal mettra à rude épreuve l’effectif marseillais. La gestion du groupe par Roberto De Zerbi, entre les titulaires et les remplaçants, sera la clé pour enchaîner les performances. Voici l’agenda complet et détaillé des matchs à venir.

1. OM – Le Havre AC – Ligue 1 Uber Eats (8ème journée)

Date : Samedi 18 octobre 2025

Samedi 18 octobre 2025 Lieu : Orange Vélodrome, Marseille

Orange Vélodrome, Marseille L’enjeu : Devant son public, l’OM doit impérativement s’imposer contre Le Havre pour conserver sa deuxième place et mettre la pression sur ses concurrents directs.

2. Sporting Portugal – OM – Ligue des Champions (3ème journée)

Date : Mercredi 22 octobre 2025

Mercredi 22 octobre 2025 Lieu : Estádio José Alvalade, Lisbonne

3. RC Lens – OM – Ligue 1 (9ème journée)

Date : Dimanche 26 octobre 2025

Dimanche 26 octobre 2025 Lieu : Stade Bollaert-Delelis, Lens

4. OM – Angers SCO – Ligue 1 (10ème journée)

Date : Mercredi 29 octobre 2025

Mercredi 29 octobre 2025 Lieu : Orange Vélodrome, Marseille

5. AJ Auxerre – OM – Ligue 1 (11ème journée)

Date : Dimanche 2 novembre 2025

Dimanche 2 novembre 2025 Lieu : Stade de l’Abbé-Deschamps, Auxerre

6. OM – Atalanta Bergame – Ligue des Champions (4ème journée)

Date : Mercredi 5 novembre 2025

Mercredi 5 novembre 2025 Lieu : Orange Vélodrome, Marseille

7. OM – Stade Brestois : Bien finir avant de souffler

Compétition : Ligue 1 Uber Eats (12ème journée)

Ligue 1 Uber Eats (12ème journée) Date : Samedi 8 novembre 2025

Samedi 8 novembre 2025 Lieu : Orange Vélodrome, Marseille

A lire aussi : OM : Les belles images de De Zerbi au centre RLD !

Un tournant pour la saison de l’OM

Ce bloc de sept matchs est bien plus qu’une simple série de rencontres. C’est une période charnière qui définira la trajectoire de l’Olympique de Marseille pour le reste de la saison. Entre gestion d’effectif, défis tactiques et pression constante, Roberto De Zerbi et ses hommes sont au pied d’un mur. Les résultats obtenus d’ici au 8 novembre donneront une indication claire sur ce que les supporters peuvent espérer cette année.

A lire aussi : Mercato OM : « J’ai voulu revenir à l’Olympique de Marseille »