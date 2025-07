Ce journaliste de RMC compare le mercato de l’OM et de Monaco… son constat est implacable !

Alors que le mercato estival bat son plein en Ligue 1, les stratégies de recrutement de l’Olympique de Marseille et de l’AS Monaco suscitent de nombreuses analyses. Dans l’After Foot sur RMC, le journaliste Florent Gautreau a livré un avis tranché : selon lui, l’OM mène un mercato plus cohérent et rassurant que celui du club princier.

“C’est ça qui me fait dire que l’OM fait un meilleur mercato que Monaco, parce que Monaco a des noms qui claquent mais on peut aussi se dire que Monaco a des attentes sur un Pogba alors qu’on ne sait pas quand et à quel niveau il va revenir”, a-t-il lancé à l’antenne. Le journaliste pointe les nombreuses incertitudes entourant Paul Pogba et Ansu Fati, deux noms prestigieux annoncés en Principauté mais dont le rendement reste imprévisible. “Il y a des interrogations aussi sur Ansu Fati […] on attend de voir ce que ça va donner, et d’ailleurs il y a aussi des interrogations sur son poste”, a-t-il poursuivi.

🇫🇷 @FlorentGautreau estime le mercato de l’Olympique de Marseille plus fiable que celui de l’AS Monaco, malgré des gros noms côté monégasque. Deux clubs, deux méthodes, quel projet vous séduit le plus ? pic.twitter.com/5GYBXTDk9J — After Foot RMC (@AfterRMC) July 20, 2025

L’OM propose un mercato plus cohérent !

À l’inverse, Marseille, désormais dirigé par Roberto De Zerbi, semble bâtir un effectif sur des bases plus solides. Le recrutement de facettes connues comme Angel Gomes ou Facundo Medina, deux joueurs réguliers dans leurs clubs précédents, offre des garanties. “Angel Gomes tu connais, Medina tu connais… Tu sais que De Zerbi a déjà bien travaillé avec son système, il peut arriver à créer quelque chose”, analyse Gautreau.

L’OM semble également plus avancé dans la construction de son projet collectif. Le technicien italien, connu pour sa patte tactique, est déjà à l’œuvre pour modeler un effectif qui pourrait encore s’enrichir avec PE Aubameyang, Timothy Weah, voire Paixão, annoncé tout proche. “Je trouve que les deux sont intéressants mais, à mon avis, Marseille a un peu plus de certitudes avec ces joueurs-là”, conclut le journaliste.

Dans un mercato dominé par les effets d’annonce, l’OM mise sur la continuité et la complémentarité, là où Monaco joue la carte des paris à haut risque. Un choix que Florent Gautreau juge pour l’instant plus pertinent côté marseillais.