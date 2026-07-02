CEPAC Vélodrome, Richard : Une nouvelle ère s’ouvre pour l’OM…

Le stade emblématique de l’Olympique de Marseille change de nom : après dix ans sous l’appellation Orange Vélodrome, il devient officiellement le CEPAC Vélodrome, via un accord de naming de sept ans avec la Caisse d’Épargne CEPAC, partenaire du club depuis quarante ans. L’annonce, faite ce jeudi 2 juillet 2026, coïncide avec la prise de fonction de Stéphane Richard comme président de l’OM et l’officialisation du nouveau trio dirigeant du club.

Un choix basé sur la volonté de continuité…

Alors que plusieurs acteurs économiques avaient été évoqués pour succéder à Orange, c’est finalement un partenaire régional, partageant avec l’OM une histoire commune et une forte identité territoriale, qui s’est imposé. L’accord financier serait supérieur aux 2,5 millions d’euros annuels du précédent contrat avec Orange, preuve que le club conserve sa capacité à attirer des partenaires majeurs malgré un contexte économique exigeant. Stéphane Richard, ancien dirigeant d’Orange venu redresser les finances du club, a insisté sur le lien indissociable entre l’OM et son stade, qu’il juge central pour l’identité du club.

La façade du stade sera progressivement habillée aux couleurs de la CEPAC dès cet été, avec un nouveau logo et une signalétique dédiée, l’objectif étant de finaliser les travaux avant la reprise du championnat. Pour la CEPAC, ce naming est moins une opération ponctuelle qu’une démarche de long terme, qui prolonge un partenariat vieux de quarante ans. Le Vélodrome confirme aussi son poids économique et culturel pour Marseille, illustré par la tenue récente de grands concerts, dont celui de Bad Bunny la veille de l’annonce.

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Un changement de cap sportif

Les arrivées conjointes de Richard, du directeur sportif Grégory Lorenzi et de l’entraîneur Bruno Genesio ne doivent rien au hasard : elles dessinent une nouvelle politique sportive pour le club. Lorenzi, ancien dirigeant du Stade Brestois, a posé les premiers jalons dès le 28 mai en prenant ses fonctions de directeur sportif, avant de recruter lui-même son entraîneur. Genesio, 59 ans, débarque libre après deux saisons à Lille bouclées sur le podium de Ligue 1, et succède à Habib Beye, limogé après seulement quatre mois sur le banc marseillais. Il s’engage jusqu’en 2028, avec un staff composé de Nicolas Dehon aux gardiens, Jérémie Bréchet et Dimitri Farbos comme adjoints.

Le message affiché par la direction tranche avec les années précédentes : après le duo Longoria-Benatia et l’intérim chaotique post-De Zerbi, Lorenzi et Richard misent sur la stabilité plutôt que sur les paris audacieux. « Nous partageons une vision commune du football, du développement des joueurs et de la construction d’un effectif performant dans la durée », a résumé Lorenzi lors de l’officialisation. Un discours de continuité qui rappelle, sur le fond, celui tenu pour le naming du stade.

Malgré le changement de nom, l’attachement des supporters au stade ne devrait pas faiblir… Reste à savoir si ce naming, qui suscite déjà le débat, changera véritablement quelque chose pour eux la vraie transformation attendue par les Marseillais se jouera peut-être moins sur la façade du stade que sur le terrain, avec ce nouveau trio aux commandes.

Paul Laffisse