C’est confirmé pour Harit, la polémique sur l’arbitrage expliquée et la révélation de Bielsa… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mercredi : C’est confirmé pour Harit, la polémique sur l’arbitrage expliquée et la révélation de Bielsa…

OM : C’est confirmé pour Amine Harit?

Absent depuis la rencontre aller face au PSG, Amine Harit est blessé et n’a pas été remis sur le terrain par Roberto De Zerbi. Son retour semble se confirmer.

En plus de Kondogbia, Roberto De Zerbi a du se passer d’Amine Harit quelques semaines. Depuis la rencontre aller face au PSG en début de saison, le Marocain n’a pas évolué sur les pelouses sous les ordres du coach italien. Ce dernier devrait pouvoir retrouver son milieu offensif lors des prochaines rencontres puisqu’il a repris l’entraînement avec le groupe. Ce vendredi, avant le match face à Angers, l’entraîneur évoquera certainement son probable retour.

L’OM a fait très gros coup ! (en plus de Bennacer et Gouiri)

Ce mardi l’OM a présenté à la presse Amar Dedic. La Provence a interrogé son ancien sélectionneur, Faruk Hadzibegic. Ce dernier explique qu’il a un profil très offensif et félicite l’OM ainsi que Roberto De Zerbi d’avoir récupérer ce joueur qui colle au club.

« Le coach et l’OM ont fait un très bon choix. Ils ont pris un grand professionnel, un garçon pétri de qualités et plein d’ambition. Il peut se faire sa place à l’OM. Il est très bien éduqué, respecté par ses partenaires et respectueux des anciens. La pression ne lui fait pas peur, il va se fondre dans l’ambiance marseillaise et ça va lui plaire ! Il va bien s’entendre avec les supporters de l’OM ! Je fais confiance à Roberto De Zerbi pour lui donner la discipline, l’exigence italienne. Pour moi, c’est un latéral dans une défense à quatre ou un piston dans un 3-4-3. Toutes proportions gardées, il a le même style que le joueur du PSG Achraf Hakimi. », a déclaré Faruk Hadzibegic.

Amar Dedic est très enthousiaste à l’idée de jouer à Marseille. « Dans le foot, il y a toujours un peu de pression, c’est la réalité du haut niveau. Mais je pense que c’est de la pression positive. Je suis heureux, j’ai hâte de jouer, je suis bouillant. (…) Par le passé, j’ai joué à beaucoup de postes. Là où on a besoin de moi, que ce soit dans l’axe ou sur les côtés. Mais ce que je préfère, c’est sur les côtés, à droite ou à gauche, peu importe, j’aime bien les deux. Le coach décidera. »

🎙️ »J’ai hâte de jouer, je suis bouillant »#Dedic: « Dans le foot, il y a toujours un peu de pression, c’est la réalité du haut niveau. Mais je pense que c’est de la pression positive. Je suis heureux, j’ai hâte de jouer, je suis bouillant. (…) Par le passé, j’ai joué à beaucoup… pic.twitter.com/GT9lKxyBZU — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 4, 2025

Mercato OM : Cette grosse révélation de Bennacer sur Bielsa !

Présenté officiellement ce mercredi au centre Robert Louis-Dreyfus, Ismaël Bennacer s’est confié sur son parcours et a révélé un lien passé avec l’Olympique de Marseille. L’international algérien a notamment évoqué une première opportunité avec l’OM sous Marcelo Bielsa, avant de finalement rejoindre Arsenal.

L’histoire de Bennacer aurait pu s’écrire bien plus tôt à Marseille. Le milieu de terrain de l’AC Milan, prêté cet hiver à l’OM, a raconté ses débuts professionnels à Arles-Avignon, où tout a commencé pour lui grâce à une opportunité saisie à seulement 16 ans. « Quand j’étais à Arles, il y avait des joueurs blessés en équipe première. J’avais 16 ans à l’époque. Le coach adjoint m’avait appelé pour un match amical. On m’avait donné 15 minutes. Il fallait savoir taper dans l’œil. J’ai tout donné, on m’a fait jouer en Coupe de France, puis je n’ai plus quitté le groupe pro. »

Mais avant son départ vers Arsenal, Bennacer aurait pu poser ses valises à Marseille. « Je suis déjà venu ici parce qu’à l’époque de Bielsa, il me voulait avec un beau projet avant que j’aille à Arsenal. En étant jeune à Arles, je n’avais pas eu de formation, je suis allé à Arsenal pour finir ma formation. Puis j’ai eu envie d’évoluer en équipe première. »

Désormais joueur de l’OM, Bennacer va enfin découvrir le club qu’il aurait pu rejoindre il y a plusieurs années. Un nouveau défi qui s’annonce crucial pour la deuxième partie de saison marseillaise.

« De Zerbi a mis la pression sur ce mercato »

OM Arbitrage : Les explications tombent sur le pénalty de Rabiot

Deux jours après la victoire de l’Olympique de Marseille face à l’Olympique Lyonnais (3-2) en Ligue 1, la Direction de l’arbitrage de la FFF a pris la parole pour justifier la décision controversée de siffler un penalty en faveur des Lyonnais après une main d’Adrien Rabiot.

Une décision qui fait débat

L’un des moments marquants de cet Olympico a eu lieu à la 68e minute, lorsque Jérôme Brisard, l’arbitre de la rencontre, a accordé un penalty à l’OL après une main du milieu marseillais Adrien Rabiot. Une décision qui a immédiatement suscité l’incompréhension de nombreux observateurs, estimant que le ballon avait d’abord touché le genou du joueur avant d’effleurer son bras.

La FFF défend l’arbitrage

Face aux critiques, la Direction de l’arbitrage a tenu à clarifier la situation en expliquant que la position des bras du joueur était déterminante. « Le défenseur marseillais se positionne face à l’attaquant avec ses deux bras en l’air, coudes fléchis et symétriques, dans une position qui augmente artificiellement la surface couverte par le corps. Cette position non naturelle des bras est imprudente et caractérise une prise de risque pour un joueur souhaitant contrer le ballon », détaille l’instance.

Elle précise également que « le fait que le ballon ait d’abord touché une autre partie du corps du défenseur avant d’être dévié par le bras n’est pas un élément suffisant pour ne pas siffler pénalty ». Une justification qui repose sur les lois du jeu et qui a conduit l’arbitre, après consultation de la VAR, à maintenir sa décision initiale.

Longoria valide la décision arbitrale

De son côté, le président de l’OM, Pablo Longoria, a apporté son soutien à la décision arbitrale lors de son intervention sur RMC Sport. « Sur le penalty, dans le stade, j’ai dit à tout le monde que c’était main. Ce lundi, j’ai demandé à cinq arbitres de cinq nationalités différentes pour voir des contextes différents, les cinq m’ont dit que c’était main. Même si ça touche le genou avant, parce qu’il est dans une position avec le coude élevé et il a agrandi la surface de son corps », a déclaré le dirigeant olympien.

Malgré la polémique, cette explication met fin aux débats et conforte la validité du penalty accordé à l’OL, même si celui-ci n’a pas influé sur le résultat final de la rencontre.