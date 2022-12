C’est confirmé pour Luis Henrique, Eyraud règle ses comptes, l’avenir de Gerson… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : C’est confirmé pour Luis Henrique, Eyraud règle ses comptes, l’avenir de Gerson…

Mercato OM : C’est confirmé pour Luis Henrique !

Pablo Longoria l’avait déjà expliqué en conférence de presse le 15 novembre dernier, Luis Henrique ne va pas revenir à l’OM cet hiver, l’ailier va rester à Botafogo pendant une année de plus…

Selon le média Fogaonet, « Botafogo a bien prolongé le contrat de l’attaquant Luis Henrique, prêté par l’ Olympique de Marseille. Le joueur est désormais prêté jusqu’au 31 décembre de l’année prochaine. Selon le journaliste Thiago Franklin, il existait déjà une clause de prolongation automatique du prêt, puisque, selon les règles de la Fifa , les missions internationales doivent avoir une durée maximale de 12 mois. Le joueur n’a pas reçu d’augmentation de salaire. » Luis Henrique va avoir 21 ans la semaine prochaine, il n’a joué que dix matches avec le maillot alvinegra, malgré des statistiques vierges, le club compte sur son apport en 2023. Quid de son option d’achat évaluée à 8M€…

Henrique un an de plus à Botafogo, comme l’avait confié Longoria

Pas de retour pour Henrique cet hiver !

« Ce sont des actifs du club. On peut rentrer cas par cas. Il y a des joueurs qui ont des performances satisfaisantes comme Milik. Il y a d’autres joueurs avec moins de temps de jeu. Le prêt de Luis Henrique à Botafogo était de six mois mais il est extensible. Il sera à Botafogo dans les prochains douze mois. Pour Konrad, il y a une situation particulière à l’Olympiacos avec tous les changements de coach. Notre objectif comme club est de protéger les valeurs de tous ces joueurs car ce sont des actifs. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)

Ex OM : GAV, ITT… Eyraud règle ses comptes avec les supporters?

L’ancien président de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud aurait porté plainte contre l’un des CM du compte Ohaime Passion. Jonatan MacHardy n’a pas manqué l’occasion de lancer un tweet envers l’ex dirigeant !

Jacques Henri Eyraud, ancien président de l’Olympique de Marseille aurait porté plainte contre l’un des Community Manager du compte OhaimePassion. Ce dernier aurait même été en Garde à Vue pour avoir posté des tweets envers l’ex-dirigeant marseillais qui a récemment été démis de ses fonctions à l’OM.

« Les frères de la communauté olympienne, faites attention à ce que vous postez même sous la colère. Notre community manager sort de GAV suite à une plainte déposée par l’ancien président de l’OM. Les ennuis ne font que commencer pour lui donc faites attention à vos tweets. » OhaimePassion – Source : Twitter (13/12/22)

Même loin du club, Eyraud continue de le pourrir — MacHardy

Jonatan MacHardy, intervenant sur RMC n’a pas hésité à taper sur Jacques-Henri Eyraud via les réseaux sociaux. Sur son compte Twitter, il a expliqué que ce dernier avait demandé des ITT à cause de du cyber harcèlement qu’il a reçu ces dernières années… Il semblerait que JHE tente de régler ses comptes et cette fois devant la justice.

« Le cyber harcèlement est un vrai problème. Mais J.H Eyraud qui fait faire des gardes à vue a des dizaines de supporters de l OM pour harcèlement moral avec convocation en correctionnel en 2023, c un délire. Même loin du club il continue de le pourrir. Force aux concernés. SPOILER : les insultes (certaines soft, j ai vu les PV) qu’il a reçu sur Twitter lui ont causé une ITT… supérieure à 8 jours!!! Comme on dit… Ils osent tout. C est même a ça qu’on les reconnaît. Eyraud : a jamais le plus grand incompétent de l histoire du club. » Jonatan MacHardy – Source : Twitter (13/12/22)

Mercato OM : Un rendez-vous décisif ce mercredi pour l’avenir de Gerson?

D’après les informations du journaliste brésilien Julio Miguel Neto, l’Olympique de Marseille et Flamengo ont un rendez-vous décisif ce mercredi pour l’avenir de Gerson !

L’Olympique de Marseille a bel et bien songé à se séparer de Gerson mais compte bien récupérer une belle somme de son départ. Le milieu de terrain brésilien souhaiterait retourner à Flamengo, son ancien club mais les deux directions ne semblent pas arriver à tomber d’accord.

D’après les informations du journaliste brésilien Julio Miguel Neto, les dirigeants brésiliens se seraient mis en tête de laisser se fatiguer les Marseillais dans ce dossier pour obtenir la vente de Gerson à moindre coût. Ce mercredi, un nouveau rendez-vous devrait avoir lieu avant la demi-finale de la Coupe du Monde entre la France et le Maroc.

#Olympique começa o processo de recuo, e insistência do #Flamengo por Gerson é analisado a distância estrategicamente, Staff e o rubro-negro estão alinhados, e querem vencer os franceses pelo cansaço.

Bon plan mercato OM : José Cifuentes, le profil idéal pour remplacer Gerson !

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Même avec un recrutement relativement efficace cet été, les imprévus ont totalement rebattus les cartes dans l’effectif marseillais. Pablo Longoria a d’ores et déjà annoncé sa volonté d’être actif sur le mercato hivernal. Dans cette optique, José Cifuentes aurait un profil intéressant pour remplacer un Gerson donné partant !

FOCUS SUR José Cifuentes

Club actuel Los Angeles FC Poste Milieu Taille 1m78 Age 23 ans Valeur estimée par Transfermarkt 12M€

Qui est-il ?

José Cifuentes est un milieu équatorien de 23 ans. Ce droitier évolue au Los Angeles FC en MLS.

José Cifuentes, un milieu box-to-box qui enchaine les courses

Notre confrère Pierre Gerbeaud (@PierreGerbeaud), qui travaille pour Lucarne Opposée depuis la Colombie, nous a proposé ce bon plan mercato :

« Il y a ce profil au LAFC que j’aime beaucoup, un profil un peu à la Gerson, donc si le brésilien venait à partir ça serait une bonne idée pour le remplacer. José Cifuentes, c’est un équatorien qui a participé à la Coupe du Monde avec sa sélection. C’est vraiment une bonne pioche mais l’inconvénient c’est que son transfert va couter très cher. Même s’il est en fin de contrat en décembre 2023, son club va en demander beaucoup. Il a vraiment le profil d’un milieu de terrain moderne, il est surement plus intéressant offensivement que défensivement, il se projette très vite dans la surface. Cifuentes marque beaucoup, il a marqué 7 buts cette saison en MLS, et 6 passes décisives. Il va vite vers l’avant, il a un jeu de tête pas trop mal, un joueur moderne qui récupère beaucoup de ballons et qui a une bonne lecture de jeu. Il n’est pas dans le même registre que Gerson dans la protection de balle avec son corp, il est moins dans ce registre, mais c’est un milieu box-to-box qui enchaine les courses. Les efforts pour lui ne sont pas un problème. Un bon milieu, le joueur idéal pour moi pour remplacer Gerson si ce dernier part. Il faudrait quand même qu’il s’adapte à l’intensité demandée par Tudor concernant le pressing… » Pierre Gerbeaud – source : FCMarseille (12/12/2022)

A LIRE AUSSI : Mercato OM: Coup de tonnerre à la Juventus ! L’avenir de Milik remis en question ?