C’est la reprise ! Le programme pour les non internationaux de l’OM !

Après deux semaines de vacances, les joueurs marseillais (non internationaux) vont reprendre une préparation physique à partir de ce lundi. Un stage est prévu en Espagne, des matches amicaux avant le match face au TFC le 28 décembre.

Deux semaines après la victoire face à l’AS Monaco (2-3), les joueurs d’Igor Tudor effectuent leur retour à la Commanderie ce lundi. Igor Tudor leur avait accordé 2 semaines de vacances à ceux qui ne participent pas à la Coupe du Monde. Ils reprendront ce lundi au centre RLD, avant un stage à Marbella à partir du 4 décembre, avec 3 matchs amicaux de prévus.

Reprise au centre RLD le 28 novembre

Stage en Espagne à Marbella à partir du 4 décembre au 11 décembre (2 matches amicaux sur place)

20 décembre : match amical contre le Nîmes Olympique

OM – Toulouse le 28 décembre

Avant ce déplacement à Monaco, Igor Tudor avait été interrogé par notre journaliste Mourad Aerts sur le programme de l’OM pendant la coupe du monde.

Il y aura des matchs amicaux

« On fera la première partie de la trêve internationale. Ensuite on ira en Espagne pendant quelques jours et il y aura des matchs amicaux. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (10/11/2022)

