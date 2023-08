Mercato concurrent OM : Un départ à Marseille n’était pas envisagé?

L’Olympique de Marseille n’est pas la seule équipe de Ligue 1 à faire un mercato ambitieux. Le LOSC de Paulo Fonseca se fait aussi remarquer par ses bons coups dans ce mercato. Une fierté pour le président Olivier Létang qui voulait à tout prix garder son coach, qui était sur les tablettes de l’OM.

L’Olympique de Marseille aura de la concurrence en Ligue 1, la saison prochaine. Outre le PSG et Lens, Lille pourrait tout aussi bien titiller l’OM pour les places européennes. Surtout qu’à la tête du LOSC, Paulo Fonseca fait du bon travail, au point que Pablo Longoria voulait l’enrôler après le départ d’Igor Tudor.

« Impossible pour nous de le voir partir »

Sur L’After de RMC, le président de Lille Olivier Létang, est revenu sur l’intérêt marseillais. « Il y a eu effectivement des intérêts de deux clubs. Je n’ai pas eu les dirigeants d’autre club, mais, dès qu’il y a eu des intérêts, on en a parlé avec Paulo Fonseca. La position a été très claire. On est très heureux de la qualité du travail, il fait partie du projet donc c’était pour nous impossible de le voir partir. On a eu cet échange et Paulo à aucun moment n’a remis en cause cette possibilité.« , explique le président du LOSC avant d’ajouter, « J’avais publiquement communiqué en juin sur le fait que Paulo resterait avec nous et ne partirait pas.« .

🎙 Olivier Létang sur les sollicitations reçues par Paulo Fonseca : « Il y a eu des intérêts de deux clubs. Paulo m’en a tout de suite parlé, il a été très classe. Pour nous, c’était impossible de le voir partir. » #RMCLive pic.twitter.com/5I0ixYQSZC — After Foot RMC (@AfterRMC) August 8, 2023

Olivier Létang a également salué la classe et la transparence de l’ancien entraîneur de la Roma qui a donné sa position de suite : « Il a été très respectueux, très classe et a dit qu’il comprenait et qu’on continuait l’aventure ensemble. Il a un niveau d’engagement qui n’a pas baissé et qui est toujours le même.« .

Un Mercato lillois intéressant

Une association s’avère intéressante au vu du mercato des Dogues. Des arrivées de jeune joueurs intéressants qui viendront renforcer une équipe qui a bien fini sa saison dernière. Et surtout l’arrivée de Samuel Umtiti qui amènera une expérience non-négligeable à une défense assez jeune.

🔴⚪ Au micro de Génération After sur RMC, le président du LOSC a fait un gros point mercato sur la situation de son club.https://t.co/mW5wfj0j0r — RMC Sport (@RMCsport) August 8, 2023

Lille poursuit sur la lancée du bon travail effectué la saison dernière et sera assurément un concurrent de l’OM dans ce championnat.