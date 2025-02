Concurrents OM : Le discours très cash de Textor concernant Labrune et Al-Khelaïfi !

Au lendemain de la diffusion sur L’Équipe du compte rendu de la visioconférence des présidents de Ligue 1, le président de OL, John Textor, réagit aux révélations concernant l’appel d’offres des droits télévisés pour le quotidien sportif.

Fort de son expérience dans le streaming OTT avec FuboTV, Textor critique la méthode de prise de décision, dénonçant un déséquilibre de pouvoir préétabli lors de cette réunion du 14 juillet 2024. Il rappelle : « Comment avez-vous réagi aux révélations de ‘L’Équipe’ sur la réunion du 14 juillet 2024 ? Eh bien, ce ne sont pas des révélations pour moi, car je me souviens très bien de l’appel vidéo. (…) Se faire réprimander par « NAK », comme n’y connaissant rien, était à la fois comique et contre-productif. La gouvernance de notre ligue doit changer, immédiatement, car chaque club de Ligue 1 devrait être représenté au conseil d’administration. Tous les conflits d’intérêts doivent être divulgués et atténués. Telles sont les règles de la meilleure ligue de football du monde, la Premier League, et il n’y a aucune honte à suivre un bon exemple. « Il souligne que les décisions avaient été prises par un petit groupe avant même le début de l’appel, rendant le débat illusoire et appelant à une réforme immédiate de la gouvernance de la LFP.

Tous les conflits d’intérêts doivent être divulgués et atténués

Un autre point central des déclarations concerne l’influence du président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi. Textor dénonce que certains présidents de clubs semblent se plier aux volontés de NAK plutôt qu’à celles de leurs propriétaires. Il affirme : « »NAK » est le banquier qui détient la monnaie des nominations politiques, et il sait comment la dépenser à bon escient. Je pense qu’il a plus d’influence sur certains présidents de club que leurs propriétaires absents. Leur carrière est donc plus sûre avec Nasser, tant qu’ils agissent comme il le souhaite. » Ce constat met en lumière l’importance d’une représentation équilibrée dans les instances dirigeantes.

Le président de l’OL John Textor estime que chaque club devrait être représenté au conseil d’administration de la Ligue, où il en appelle à plus de transparence pour atténuer la position de Nasser al-Khelaïfi, patron à la fois de beIN Sports et du PSG > https://t.co/hH152BtMim pic.twitter.com/SueODTatgI — L’ÉQUIPE (@lequipe) February 20, 2025

Il manquait à Labrune le courage, l’expertise technique et la force de résister à « NAK »

Par ailleurs, John Textor insiste sur l’adaptation de la Ligue 1 aux nouvelles habitudes de consommation. Il rappelle que le football moderne doit intégrer une offre combinant sports, divertissement et informations pour séduire les fans et partenaires. Dans cette optique, il conclut : « Nous devons respecter DAZN en tant que partenaire et nous devons faire de notre mieux pour les aider à attirer plus d’abonnés. » De plus il estime que le président de la LFP aurait pu faire preuve de plus de courage : « Vincent (Labrune), avec un peu plus de courage, aurait presque pu nous mener vers un bel avenir, mais il lui manquait, du coup, le courage, l’expertise technique et la force de résister à « NAK ». »

En définitive, ces déclarations résonnent comme un vibrant appel à la modernisation et à la transparence au sein de la Ligue 1. John Textor, en se positionnant en défenseur d’une gouvernance équilibrée, met en exergue l’urgence de repenser les mécanismes de décision pour garantir que chaque club soit représenté de manière équitable. Il critique une organisation dominée par des intérêts particuliers et invite à une restructuration inspirée des modèles éprouvés, notamment dans des ligues comme la Premier League.