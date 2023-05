Concurrents OM : Le PSG tout proche du titre…

Les (nouveaux) espoirs de titre de l’Olympique de Marseille n’auront pas duré longtemps. Après sa défaite à Lens, l’OM espère désormais surtout pouvoir accrocher une seconde place désormais occupée par Lens. D’autant plus que le PSG a empoché trois nouveaux points hier soir…

Sur la pelouse du stade de l’Aube, Paris s’est imposé trois buts à un face à Troyes. Mbappé, Vitinha et Ruiz ont été les buteurs parisiens alors que Chavalerin avait temporairement ramené le score à 1 – 2.

Malgré leur saison terne, les hommes de Galtier comptent six points d’avance sur Lens et huit sur l’OM à quatre journées de la fin.

LE CLASSEMENT

1 Paris 78 34 25 3 6 79 35 44 Equipe Pts J G N P BP BC Diff 2 Lens 72 34 21 9 4 57 26 31 3 Marseille 70 34 21 7 6 62 34 28 4 Monaco 64 34 19 7 8 68 51 17 5 Lille 59 34 17 8 9 60 41 19 6 Rennes 56 34 17 5 12 56 38 18 7 Lyon 56 34 16 8 10 57 41 16 8 Nice 51 34 13 12 9 42 32 10 9 Lorient 51 34 14 9 11 48 46 2 10 Reims 50 34 12 14 8 41 35 6 11 Clermont 50 34 14 8 12 37 44 -7 12 Montpellier 43 34 13 4 17 56 57 -1 13 Toulouse 42 34 12 6 16 48 55 -7 14 Strasbourg 35 34 8 11 15 46 55 -9 15 Brest 35 34 8 11 15 38 50 -12 16 Auxerre 34 34 8 10 16 32 56 -24 17 Nantes 32 34 6 14 14 35 50 -15 18 Ajaccio 23 34 6 5 23 22 61 -39 19 Troyes 22 34 4 10 20 42 73 -31 20 Angers 14 34 3 5 26 28 74 -46

« Marseille n’est pas encore mort »

« Un succès heureux ? Quand je vois la situation du but annulé de Marseille, il y a clairement faute sur Kevin (Danso). Cela nous a permis de bien rentrer dans le match, d’être plus concentrés. Nous avons su corriger tout cela. Nous avons gagné le match. Nous sommes très contents. (…) Les deux matchs face à l’OM n’ont pas été simples cette saison. À l’aller, ils méritaient de gagner. Au retour aussi, je pense. Nous allons devoir continuer de mettre les ingrédients, car Marseille n’est pas encore mort. » Seko Fofana – Source : L’Équipe

S. Guy : « En direct pour moi, il n’y a pas faute ! »

« Il y a des faits de match importants. Ce but refusé à Alexis Sanchez change la donne. On peut en débattre. Moi au départ, en direct, je ne vois pas de faute ! Je vois un duel à la loyale. Et puis au premier ralenti, non plus. Après, en analysant les ralentis, en deuxième, troisième vision, on voit qu’il y a double contact en haut et en bas. Les deux cumulés peuvent éventuellement amener l’arbitre à prendre cette décision-là. Moi, je ne l’aurais pas prise parce que je suis tellement biberonné au football anglais que pour moi, il n’y a même pas de débat sur ce genre d’actions… » Stéphane Guy – Source : After RMC