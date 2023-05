Ligue 1 : Avant l’OM, Angers perd encore !

L’Olympique de Marseille affrontera le SCO Angers lors de la prochaine journée de Ligue 1. Une équipe déjà reléguée qui a encore perdu cet après-midi…

L’AS Monaco pourtant mal en point est parti se relancer en allant gagner deux buts à un à Angers. Deux buts de Boadu et Golovin contre la réduction du score de Sima. L’équipe actuellement entraînée par Alexandre Dujeux, son troisième coach de la saison, ne compte que… quatorze points ! Elle est déjà officiellement reléguée en Ligue 2.

Hier dans l’après-midi, Nice s’était imposé face à Rennes alors que Reims était parvenu à se relancer en battant le LOSC.

Le Multiplex de Ligue 1 se joue actuellement alors que Lyon/Montpellier et Troyes/PSG clôtureront la journée.

S. Guy : « En direct pour moi, il n’y a pas faute ! »

« Il y a des faits de match importants. Ce but refusé à Alexis Sanchez change la donne. On peut en débattre. Moi au départ, en direct, je ne vois pas de faute ! Je vois un duel à la loyale. Et puis au premier ralenti, non plus. Après, en analysant les ralentis, en deuxième, troisième vision, on voit qu’il y a double contact en haut et en bas. Les deux cumulés peuvent éventuellement amener l’arbitre à prendre cette décision-là. Moi, je ne l’aurais pas prise parce que je suis tellement biberonné au football anglais que pour moi, il n’y a même pas de débat sur ce genre d’actions… » Stéphane Guy – Source : After RMC