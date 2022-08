Coup de froid pour Veretout, Alexis Sanchez c’est fait, Longoria à l’écoute d’offres pour Lirola? Les 3 infos mercato OM de ce mardi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Coup de froid pour Veretout, Alexis Sanchez c’est fait, Longoria à l’écoute d’offres pour Lirola?

Mercato OM : Coup de froid dans le dossier Veretout?

D’après Foot Mercato, la piste menant à Jordan Veretout s’est considérablement refroidie ces dernières heures. Le milieu international préférerait rejoindre le Milan AC.

Depuis le départ de Jorge Sampaoli, la direction marseillaise travaille à la refonte d’une partie de son effectif. Après l’échec de la piste menant à Axel Witsel, le milieu de terrain français de l’AS Roma était une cible prioritaire de Pablo Longoria pour remplacer Boubacar Kamara, parti cet été à Aston Villa.

Veretout veut rester en Italie?

Le profil de Jordan Veretout apparaissait comme une solution intéressante mêlant expérience du haut niveau et connaissance du championnat de France. Si en interne on se voulait confiant quant à la venue de l’international tricolore, la rumeur a pris du plomb dans l’aile ces dernières heures.

Régulièrement cité du côté de Marseille ou même de Lyon, Veretout préférerait rester en Série A. Selon Foot Mercato, le milieu romain met la priorité sur un transfert à l’AC Milan qui le courtise depuis plusieurs semaines. La quête du successeur de Kamara au milieu de terrain apparaît plus complexe que prévu.

Lors du mercato, il est très important d’avoir un consensus avec l’entraîneur — Longoria

« C’est normal qu’il y ait des changements dans la recherche de profils. Un joueur qui est à l’aise dans un style de jeu, ne l’est pas forcément dans un autre. L’an dernier, on partait sur des profils pour avoir la possession au milieu du terrain et on avait notamment Boubacar Kamara qui avait ce rôle de milieu-défenseur central. Avec la façon de jouer d’Igor, les deux milieux auront des caractéristiques différentes avec plus d’intensité, une capacité à occuper les espaces. La stratégie va donc changer sur certains postes. Comme nous l’avons dit lors de la dernière conférence de presse, l’objectif est d’augmenter la qualité de l’effectif, tout en donnant de la continuité à l’équipe. Avec la Ligue des Champions, je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs (L’OM en est déjà à 7 avec Nuno Tavares). Lors du mercato, il est très important d’avoir un consensus avec l’entraîneur. J’ai toujours dit que les bons dirigeants sont ceux qui ont une bonne capacité d’adaptation, au club, à la ville et à l’identité. Et également une adaptation à un nouveau coach et à son style de jeu. Il faut toujours répondre aux attentes d’un nouvel entraîneur puisque c’est lui qui fera évoluer les joueurs. » Pablo Longoria Conférence de presse (05/07/2022).

Mercato : L’OM, à l’écoute d’offres pour ce joueur?

Comme l’expliquait La Provence il y a quelques jours, personne n’est intransférable à l’Olympique de Marseille. Pol Lirola ne fait pas exception… En cas d’offre, le club envisagerait un départ.

Les matchs de préparation ont permis de cibler les joueurs qu’Igor Tudor apprécie de ceux qu’il ne souhaite pas conserver dans son effectif. L’un des grands perdants c’est forcément Pol Lirola qui, comme le rappelle La Provence dans son article, n’a joué que 100 minutes sur les 5 matchs de préparation du mois de juillet.

Lirola pourrait quitter l’OM cet été

Le latéral droit avait déjà perdu sa place dans l’effectif avec Jorge Sampaoli et jouait de moins en moins. Valentin Rongier, qui a été aligné à ce poste de piston droit, retrouve son poste au milieu mais l’Espagnol n’est pas gagnant pour autant.

L’arrivée de Jonathan Clauss a forcément fait baisser sa place dans la hiérarchie… Pire, le club serait à l’écoute d’offres à son sujet et ne serait pas contre le fait de le laisser filer. Frank McCourt avait récemment réclamé des départs, il pourrait être servi si Pol Lirola reçoit des offres intéressantes.

Ribalta va s’occuper des ventes – Grégoire

« Pablo Longoria considère Javier Ribalta comme l’une de ses références dans le football, il avait dit dans une interview dans la Provence en décembre 2020. Une référence avec Fabio Paratici l’ancien directeur sportif de la Juventus, aujourd’hui de Tottenham. Ribalta est son ami, je pense qu’il s’entoure, il a amélioré sa garde rapprochée, je pense que Ribalta va notamment s’occuper des ventes. On l’a vu qu’il est déjà très actif sur le dossier Luis Henrique au Torino avec ses réseaux italiens, parce qu’il faut sortir des joueurs, je pense qu’il va décharger Longoria de certaines tâches mais après dans le profil effectivement on est sur un truc assez similaire, axé Longoria, mais peut-être que Longoria se dit qu’il a énormément de choses à faire en tant que président, il n’aime pas trop ça, les interviews, les réunions avec Benoît Payan, le loyer, ce n’est pas son domaine de prédilection. Longoria se dit que Ribalta pourrait revenir sur le cœur du travail comme l’architecture des deals, les trucs comme ça. Personnellement je pense que c’est du football moderne. Je compare Longoria à Luis Campos (directeur technique du PSG) et Ribalta c’est un peu ça aussi, ils ont leurs qualités et leurs défauts. Leurs qualités sont qu’ils vont parier parfois sur un joueur qui va avoir une explosion, sur un très grand talent, à côté de ça, ce sont des dirigeants de la nouvelle génération qui travaillent beaucoup avec des mandats, avec toujours les mêmes agents avec des commissions, c’est le côté Campos à Lille, on l’a vu avec le transfert de Victor Osimhen où il y a des choses mal expliquées. Selon moi, il y a des bons et des mauvais côtés, je ne juge pas ça, je dis juste qu’il correspond au foot moderne. Mais, que ce soit Longoria ou Ribalta, pour faire du mercato, c’est top, ce sont des spécialistes mais il y a les bons et les mauvais côtés. » Mathieu Grégoire – Source : Football Club de Marseille (27/06/2022)

Mercato OM : C’est fait pour Alexis Sanchez? Les détails de l’offre !

L’Olympique de Marseille est tout proche de faire signer Alexis Sanchez. Son agent est attendu ce mardi à Milan pour la rupture du contrat à l’Inter !

Alexis Sanchez à l’OM, c’est quasiment fait ! La Gazzetta Dello Sport explique ce mardi que le joueur a bien cassé son contrat avec l’Inter. Son agent serait attendu à Milan ce mardi pour signer la rupture du contrat. Le Chilien devrait bien s’engager avec l’OM dans la foulée.

Un contrat de 2 ans avec 3M€ de salaire !

Il y signera un contrat de deux ans assorti d’un salaire de 3 millions d’euros par an d’après le quotidien sportif italien. Plusieurs clubs espéraient rafler la mise sur Alexis Sanchez mais l’ancien joueur d’Arsenal a donné sa parole à l’OM.

A LIRE : Mercato OM : Dieng définitivement mis de côté par Igor Tudor

La possibilité d’avoir du temps de jeu régulier et surtout de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine l’a totalement séduite. Galatasaray était notamment venu aux renseignements ces derniers jours mais la priorité de Sanchez reste Marseille.

Ce qui manque dans le recrutement de Longoria selon Rovera !

« Il y a une cohérence dans ce qu’est le projet… Oui, j’ai toujours dit que l’objectif de l’OM et Longoria c’était d’avoir deux jeunes à faire monter pour revendre à des gros clubs et donc faire des investissements. Il faut montrer que l’Olympique de Marseille arrive à créer, à acheter des jeunes et les revendre plus cher mais il y a aussi la recherche de résultat. Dans cette logique, on peut comprendre que cette année il y a des joueurs de 30 ans qui arrivent comme Gigot, Clauss qui n’est pas un jeune sur lequel on peut faire une plus-valu mais il sort de la Ligue 1 et il est international. Tu vas aussi prendre, peut-être, un Alexis Sanchez qui serait une piste plutôt concrète avec une chance de retrouver celui qui avait fait une bonne saison avec Conte à l’Inter Milan… Il y a une complémentarité avec ces jeunes comme Touré par exemple et les expérimentés qui vont performer tout de suite. On est à l’étape 2 du projet Longoria. Prendre des jeunes pour les plus-valus et consolider une équipe pour avoir des résultats. La qualification en Ligue des Champions et garder de la compétitivité. Mais pour moi, cette année, si on regarde l’effectif, si on regarde le 11 titulaire… Ce qui sera l’envie, l’ambition, la détermination… Les Marseillais, la ville, qui veut voir de belles choses, il manque une étincelle ! Il manque ce qu’apportait Sampaoli par son caractère, ses all-in offensifs. Ça pourrait être Gerson mais je ne suis pas sûr de sa continuité. Je ne suis pas convaincu, c’était un homme de Sampaoli. Il faut qu’il se trouve avec Igor Tudor. Il avait trouvé un équilibre avec Sampaoli, il faut aussi la trouver avec Tudor. Je ne suis pas convaincu que cette étincelle viendra de Guendouzi et sur Payet, même si je comprends la logique de le mettre en second attaquant plus proche du but, je ne sais pas s’il aura la possibilité d’être tout le temps cette étincelle-là. Je valide l’idée de base de ce que fait l’OM sur le marché avec des ventes mais ce qui me manque cette année, c’est celui qui fait rendre fou Marseille ! » Simone Rovera – Source : RMC, After Foot (30/07/22)