Coup dur confirmé pour l’Atalanta, un concurrent en moins pour Fonseca? Tudor veut récupérer un flop? Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce dimanche : Coup dur confirmé pour l’Atalanta, un concurrent en moins pour Fonseca? Tudor veut récupérer un flop?

Atalanta – OM : C’est confirmé pour Kolasinac…

Lors du match aller au Vélodrome face à l’Atalanta, Kolasinac qui est dans le camp bergamasque est sorti sur blessure. Sa présence pour le match retour est fortement remise en question.

Pas de Kolasinac pour le match retour entre l’OM et l’Atalanta? C’est en tout cas ce qui semble se confirmer à quelques jours du choc de demi finale d’Europa League en Italie. Calcio Mercato nous informe ce dimanche que le Bosnien est espéré pour le match face à la Juventus en Coupe d’Italie qui aura lieu dans 10 jours, le 15 mai. Il ne devrait donc pas être disponible pour le retour contre l’OM qui aura lieu ce jeudi. Un gros coup dur pour les Bergamasques !

Riolo donne les trois joueurs indispensables à l’OM (pour le match retour)

L’Olympique de Marseille a concédé un match nul ce jeudi soir face à L’Atalanta (1-1) et préserve ainsi toute ses chances de qualification pour la finale de la Ligue Europa. Au terme de la rencontre, le journaliste de RMC Sport Daniel Riolo a donné son sentiment sur la prestation de l’OM et les chances de qualification pour la finale de la Ligue Europa.

« Tout le monde promettait un match terrible à l’OM. Les joueurs se sont mis eux-mêmes dans une position de challengers pour se rendre compte au final qu’ils n’avaient pas un monstre en face. Ce qu’il s’est passé ce soir est positif mentalement, explique l’éditorialiste avant de de lister les trois joueurs indispensables à l’OM pour le match retour : « Veretout fait le taff pour trois. Avec Aubameyang et Balerdi, ce sont les joueurs qui ne doivent pas manquer le retour. Il est essentiel. »

OM : Un concurrent en moins pour chiper Fonseca?

Plusieurs clubs avancent leurs pions pour récupérer Paulo Fonseca au LOSC. L’AC Milan aurait cependant une longueur d’avance avec Sergio Conceiçao !

L’Olympique de Marseille cherche un nouvel entraîneur pour remplacer Jean-Louis Gasset qui ne devrait rester que jusqu’à la fin de la saison. L’un des coachs sur la liste de Pablo Longoria est Paulo Fonseca, auteur d’une belle saison encore avec le LOSC. Le Portugais est aussi sur les tablettes de l’AC Milan mais comme l’explique Gianluca Di Marzio, le club italien pencherait plus pour Sergio Conceiçao. Un concurrent en moins donc pour l’OM?

Une offre transmise à Fonseca, le Milan AC également intéressé ?

🚨 L’OM a formulé une grosse offre à Paulo Fonseca 🇵🇹 !! 👉 Le technicien portugais réfléchit toutefois encore à son avenir et se laisse un temps de réflexion. L’AC Milan serait également une option pour lui !! @DiMarzio #OM #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/ocHATZeUCm — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 4, 2024

Désormais libre de rejoindre le club de son choix (fin de contrat en juin 2024), le coach portugais serait également dans le viseur de l’AC Milan. Fonseca se laisserait encore un temps de réflexion.

« Je n’ai pas décidé »

« Comment je vis cette fin de saison et cette situation? Tranquillement. Et totalement concentré sur les quatre derniers matchs, a confié Fonseca. Mon futur n’est pas important, le futur de Lille est le plus important. Je suis totalement concentré sur les quatre prochains matchs. Est-ce que je sais ce que je vais faire? Je n’ai pas décidé », a-t-il ajouté.

Fonseca courtisé en Europe

🚨🔴🇵🇹 #Ligue1 | ✅️ En plus de l’OM, plusieurs autres clubs sont intéressés par Paulo Fonseca dont West Ham 🔐 Ciblé par l’OM, Sérgio Conceição devrait prolonger de 4 ans avec le FC Portohttps://t.co/BsrtdXsxxc pic.twitter.com/iKAfrJOeYQ — Santi Aouna (@Santi_J_FM) April 26, 2024

D’après Foot Mercato, West Ham apprécierait tout particulièrement le profil de Paulo Fonseca. L’AC Milan garderait également un œil sur le coach lillois, sans toutefois être prioritaire aux yeux du club italien, qui lui préférerait Mark van Bommel.

L’entraîneur actuel des Hammers, David Moyes, n’est pas certain de continuer à la fin de son contrat en fin de saison. Malgré une proposition de prolongation en février dernier, le club londonien, actuel 8e de Premier League et éliminé de la Ligue Europa, pourrait ne pas poursuivre l’aventure avec son technicien écossais de 60 ans. Après avoir ciblé Ruben Amorim et Julen Lopetegui, la direction anglaise songe sérieusement à Paulo Fonseca.

À noter que l’ancien entraîneur de Porto, du Shakhtar Donetsk et de l’AS Roma n’a perdu que 8 fois en 45 matches toutes compétitions confondues cette saison avec Lille (soit un ratio de 1,80 point pris par match en moyenne).

Mercato OM : Tudor prêt à rendre un énorme service à Longoria en repêchant un flop?

Sous contrat avec la Lazio, Igor Tudor a déjà posé ses yeux sur certains joueurs de l’OM qu’il a bien connu. Il pourrait rendre un gros service à la direction marseillais en récupérant un gros flop !

Considéré comme un flop à l‘Olympique de Marseille, Pol Lirola évolue maintenant à Frosinone en Serie A. Le latéral droit a du temps de jeu mais ne stats pas comme il a pu le faire lors de ses premiers mois à l’OM. En prêt, il devrait donc revenir à Marseille à l’été prochain. En Italie, on parle déjà d’un intérêt d’un club pour l’Espagnol ! En effet, la Lazio chercherait un piston droit et apprécierait son profil. Sur le banc du club romain se trouve un ancien marseillais : Igor Tudor. Il rendrait un énorme service à l’OM qui tente depuis plusieurs mercato maintenant de se séparer de Pol Lirola.

👀🗞️ #Lazio are looking to pick up a new right wing-back and have started following #Marseille loanee Pol #Lirola who has shown positive signs whilst at #Frosinone this term. MORE DETAILS ON THIS TRANSFER RUMOUR ⬇️https://t.co/80vdugf11u — The Laziali (@The_Laziali) May 4, 2024

L’OM veut Luiz Alberto

L’OM serait très intéressé par Luis Alberto dont le contrat se termine en juin 2027. Cependant, le joueur a envie de quitter la Lazio dès cet été. Le milieu offensif Luis Alberto fait donc le forcing pour quitter la Lazio de Rome. Le problème : il est sous contrat jusqu’en 2027 et son président Claudio Lotito n’a évidemment pas l’intention de le libérer de son contrat. Le nom du milieu de terrain a été évoqué du côté de l’OM.

🚨BREAKING : L’OM serait intéressé par un transfert libre de Luis Alberto cet été ! @Laziosiamonoi pic.twitter.com/IpvXIBp5Is — Massilia Zone (@MassiliaZone) April 30, 2024

« Il veut probablement partir gratuitement. Mais non, il a un contrat de quatre ans, il est membre du club. Nous ne jetons pas d’argent par la fenêtre. Les règles sont les règles, tant civiles que pénales, et elles doivent être respectées. Il a demandé un renouvellement l’été dernier, il est le deuxième joueur le mieux payé de la Lazio, il demande autre chose, il ne se présente pas au camp d’entraînement, comme vous vous en souviendrez tous. Et maintenant qu’il part, il déclare cette chose, d’un coup, et sans rien dire au club. S’il veut partir, il doit trouver l’équipe qui l’achètera. »

🔵🇪🇸 Lazio president Lotito: “Luis Alberto wants to leave as free agent and terminate the contract but he recently signed a new four year deal”. “I’m not crazy, if he wants to leave Lazio he has to bring a proposal to sign him. We’re not wasting our money”. pic.twitter.com/yk2ib44K6X — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 13, 2024

J’ai déjà demandé la résiliation du contrat

Un jour avant la déclaration de son président, le meneur de jeu de la Lazio avait donné cette déclaration choc à DAZN : « Je quitte la Lazio à la fin de la saison. C’est fini, j’ai déjà demandé la résiliation du contrat. Je ne veux plus recevoir 1 € de la Lazio. Il est temps pour moi de quitter le club ».

🚨 Luis Alberto announces: « I’m leaving Lazio at the end of the season. It’s over, I’ve already asked to terminate the contract and part ways ». « I don’t want to receive €1 from Lazio anymore. It’s time for me to leave the club », told DAZN. pic.twitter.com/vvzqgVFqsT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 12, 2024

Une situation complexe qui n’arrange ni le club, ni le joueur. Le joueur qui est estimé à 14 millions d’euros sur Transfermarkt était déjà pisté par l’OM l’été dernier, de quoi faire enfler un peu plus cette rumeur !