Coup dur pour Milik? Balerdi reçoit de précieux conseils et le Vélodrome toujours au top… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. AU programme ce mercredi : Coup dur pour Milik? Balerdi reçoit de précieux conseils et le Vélodrome toujours au top…

Prêté à la Juventus depuis le début de la saison, Arek Milik sera-t-il conservé par le club italien ? L’option d’achat est évaluée à 7M€ plus 2 de bonus. Malgré les difficultés actuelles, la Juve vient de miser gros sur un autre attaquant !

En effet, selon Sky Sport Italia la Juventus aurait bien levé l’option d’achat de Moise Kean. L’attaquant prêté par Everton bientôt deux ans, aurait été acheté 28 millions d’euros (+7 millions de bonus). Le joueur de 23 ans a marqué 13 buts depuis son retour en Italie en 2021. Moise Kean a été expulsé dimanche, 40 secondes après être entré sur le terrain contre la Roma pour une faute de réaction sur Mancini.

Moise Kean, no longer Everton player as Juventus have already triggered the buy option clause for €28m. ⚪️⚫️🤝🏻 #EFC

Full agreement was already in place last year, Kean can be considered 100% Juve player as @romeoagresti reports. pic.twitter.com/AdCSWw32jc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 7, 2023