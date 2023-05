Critiques contre Turpin, la blessure de Sanchez et la Juve, espoir pour l’OM ? Les 3 Infos OM de ce dimanche

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce dimanche : les critiques sur l’arbitrage de Clément Turpin, les bonnes nouvelles concernant la blessure de Sanchez et une éventuelle troisième place en Ligue 1 directement qualificative pour la Ligue des Champions…

OM – Lens : Djellit, Guy, Beye, Riolo… Consensus contre l’arbitrage de Turpin !

L’Olympique de Marseille s’est incliné hier soir sur la pelouse de Bollaert, deux buts à un. Pourtant un fait de jeu tôt dans la rencontre aurait pu tout changer…

À la huitième minute de jeu, Alexis Sanchez presse bien Kevin Danso, récupère le ballon puis fixe Samba pour marquer, ce que tout le monde pensait être, le premier but de la rencontre. Clément Turpin valide alors le but. Mais il est ensuite alerté par la VAR qui pense qu’il y a une bousculade de Sanchez sur Danso.

Le but est refusé.

Pour beaucoup, la situation ne se siffle pas.

Habib Beye par exemple. L’ancien olympien commentait le match sur Canal et a été très clair sur sa lecture de ce fait de jeu.

Beye : « je trouve que Danso prend un risque… »

« Je l’aurais pas sifflé. Cette situation existe très souvent lorsque les défenseurs couvrent le ballon, et ça n’est jamais sifflé. Et je trouve que Danso prend un risque, c’est lui qui joue le bluff, qui joue la protection de balle… » Habib Beye – Source : Canal Plus

Habib Beye sur le but refusé contre Sanchez : « Je l’aurais pas sifflé. Cette situation existe très souvent lorsque les défenseurs couvrent le ballon, et ça n’est jamais sifflé. Et je trouve que Danso prend un risque, c’est lui qui joue le bluff, qui joue la protection de balle.… pic.twitter.com/2bBZllQcwa — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 6, 2023

S. Guy : « En direct pour moi, il n’y a pas faute ! »

Chez RMC ensuite où Stéphane Guy a expliqué dans l’After que lui non plus n’aurait pas sifflé cette faute.

« Il y a des faits de match importants. Ce but refusé à Alexis Sanchez change la donne. On peut en débattre. Moi au départ, en direct, je ne vois pas de faute ! Je vois un duel à la loyale. Et puis au premier ralenti, non plus. Après, en analysant les ralentis, en deuxième, troisième vision, on voit qu’il y a double contact en haut et en bas. Les deux cumulés peuvent éventuellement amener l’arbitre à prendre cette décision-là. Moi, je ne l’aurais pas prise parce que je suis tellement biberonné au football anglais que pour moi, il n’y a même pas de débat sur ce genre d’actions… » Stéphane Guy – Source : After RMC

❌ Pour Stéphane Guy, il n’y avait pas faute de Sanchez sur son but annulé : ⚪🔵 « Pour moi il n’y a même pas de débat sur ce genre d’action. Mais on est en Ligue 1. » #RMClive pic.twitter.com/OIgF0RaVMf — After Foot RMC (@AfterRMC) May 6, 2023

Sur Twitter, Daniel Riolo a également réagi à l’arbitrage global de Clément Turpin. Il semble lui aussi trouver extrêmement dur le fait de refuser ce but…

Et sinon Turpin … va falloir arrêter de dire que c’est le 1 français… le but de Sanchez pffffffff fait de jeu bien défavorable quand même — Daniel Riolo (@DanielRiolo) May 6, 2023

Djellit : « Danso tombe parce qu’il perd ses appuis ! »

Enfin Nabil Djellit a lui aussi exprimé son incompréhension face à cette décision, d’abord sur Twitter puis sur les ondes d’Europe 1.

Dans l’esprit y a jamais faute… Danso avait perdu le contrôle du ballon. #RCLOM pic.twitter.com/7Birf98ryO — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) May 6, 2023

« Danso tombe parce qu’il perd ses appuis ! Et à un moment dans sa chute, Sanchez le touche. Mais il est déjà parti pour tomber ! C’est pas Sanchez qui le fait tomber. C’est sévère, c’est très sévère ! » Nabil Djellit – Source : Europe 1

#RCLOM 💥L’homme de cette première mi-temps selon les experts : l’arbitre Clément #Turpin ! 😡Selon @PatrickJuillard et @Nabil_djellit le but de #Sanchez devait être validé ❓Y avait-il faute de Sanchez sur #Danso selon vous ? pic.twitter.com/UEHLm9tXnc — Europe 1 Sport (@Europe1Sport1) May 6, 2023

OM : Bonne nouvelle pour Alexis Sanchez !

L’attaquant star du club, Alexis Sanchez, a dû sortir sur blessure à la mi-temps…

Étant donné l’importance prépondérante du Chilien dans l’attaque de l’OM, une absence pour cette fin de saison aurait pu être une très mauvaise nouvelle. Ça ne paraît pas devoir être le cas.

Selon RMC, Sanchez a passé plusieurs examens dont une IRM. Les résultats sont rassurants. Il avait ressenti une douleur derrière une cuisse et a eu peur qu’elle se transforme en véritable blessure.

Le staff marseillais espère le récupérer pour la réception d’Angers, le weekend prochain.

Examens rassurants pour Alexis Sanchez après une alerte à la cuisse. L’OM ne perd pas espoir de le récupérer pour le match contre Angers, dimanche. Plus d’infos sur #RMC — Florent Germain (@flogermain) May 7, 2023

La Juve : Bonne nouvelle pour la qualification directe en Champions ?

En perdant hier soir face à Lens, l’Olympique de Marseille a hypothéqué ses chances de finir second de Ligue 1 et donc directement qualifié en Ligue des Champions. Il pourrait cependant encore y avoir une possibilité pour aller directement en poules de Champions même en terminant troisième de Ligue 1…

En effet pour cela, il faudrait que le vainqueur de l’Europa League soit déjà qualifié en Ligue des Champions dans son championnat. Parmi les équipes encore en course en C3 (Roma, Juve, Leverkusen, Séville), l’AS Roma a sans doute dit adieu hier à la qualification en Ligue des Champions via la Serie A en perdant à domicile face à un concurrent direct, l’Inter Milan (0-2).

Les hommes de Mourinho sont désormais à cinq points du top 4 qualificatif pour la C1 alors que Leverkusen est à huit points du top 4 en Bundesliga.

Séville a abandonné il y a longtemps tout espoir de qualification européenne via la Liga (11ème).

La Juve, espoir de l’OM ?

Contrairement à la Roma, la Juventus, elle, est allée s’imposer chez un concurrent direct : l’Atalanta (6ème). Victoire 0-2 à Bergame cet après-midi pour la Vieille Dame. Elle est deuxième et compte actuellement cinq points d’avance sur la cinquième place.

Attention cependant, la Juve vient tout juste de récupérer les quinze points qui lui avait été enlevés pour ses affaires extra-sportives. Un nouveau jugement devrait bientôt avoir lieu. Si ces points devaient encore être à nouveau retirées, les Turinois sortiraient des places européennes.

En l’état, ils paraissent pourtant être la chance la plus solide de voir la troisième place de Ligue 1 directement qualificative pour la Ligue des Champions.