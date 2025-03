De Zerbi met la pression, mercato : Luis Henrique confirme et De Zerbi visé… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce lundi :

De Zerbi exige plus d’engagement, Greenwood et Henrique visés

De Zerbi attend plus de ses joueurs. Après la défaite contre Lens, l’entraîneur de l’OM a pointé du doigt le manque d’engagement de Mason Greenwood et Luis Henrique, écartés au coup d’envoi. Un choix qui reflète des tensions latentes au sein du groupe.

L’Olympique de Marseille traverse une période agitée, et le coach Roberto De Zerbi n’hésite pas à faire des choix forts. Face à Lens (0-1), il a décidé de se passer au coup d’envoi de Mason Greenwood et Luis Henrique, officiellement pour des raisons physiques. Mais en coulisses, l’explication serait tout autre.

Selon L’Équipe, l’entraîneur italien aurait exprimé son agacement face au manque d’implication des deux joueurs à l’entraînement. Lors de la dernière séance avant le match, De Zerbi les aurait ouvertement repris, leur reprochant de ne pas en faire assez. Un message clair, qui fait écho à des tensions déjà observées cette saison avec d’autres jeunes joueurs comme Elye Wahi, Lilian Brassier ou Ismaël Koné, tous exfiltrés du groupe marseillais.

Si le point de rupture n’est pas encore atteint avec Greenwood et Luis Henrique, la patience de De Zerbi semble avoir des limites. L’entraîneur met en avant l’exemplarité de certains cadres comme Adrien Rabiot, Pierre-Emile Højbjerg, Leonardo Balerdi, Valentin Rongier ou Neal Maupay, et attend davantage de personnalité de la part de tous ses joueurs.

Malgré ces avertissements, la prestation de Greenwood et Luis Henrique après leur entrée à la mi-temps contre Lens n’a pas convaincu. Une situation qui pose question alors que l’OM doit réagir pour rester dans la course à l’Europe. Reste à voir si De Zerbi parviendra à remobiliser ses joueurs avant les prochaines rencontres cruciales.

La célébration lensoise qui n’est pas bien passée chez De Zerbi… – https://t.co/jYOgcdlG5R — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 9, 2025

Motta sur la sellette, De Zerbi évoqué !

Déjà annoncé comme une cible de l’AC Milan pour remplacer Sérgio Conceição, le coach de l’OM Roberto De Zerbi serait aussi visé par un autre gros club italien. En effet, le technicien serait dans la fameuse short list pour succéder à Motta cet été.

L’avenir de Thiago Motta à la Juventus semble de plus en plus incertain. Selon Tuttosport, l’avenir de Thiago Mottaest encore plus incertain après la défaite face à l’Atalanta hier soir. La Gazzetta Dello Sport précise que la 4e place pourrait ne plus suffire à Motta, et 3 noms sont évoqués pour le remplacer la saison prochaine : De Zerbi, Gasperini et Conté.

Le journaliste italien Simone Lorini a même précisé dans des propos rapporté par Foot01 : « Le grand rêve des supporters est le retour d’Antonio Conte, vainqueur comme capitaine et sur le banc. Gian Piero Gasperini a également un passé à la Juventus, et a déjà annoncé qu’il ne renouvellerait pas son contrat avec l’Atalanta. Mais entre les deux anciens joueurs de la Juve, il faut aussi garder un œil sur Roberto De Zerbi, actuellement à Marseille« , a déclaré le journaliste.

🔴 Tuttosport : Thiago #Motta sur la sellette après la défaite face à l’Atalanta hier soir. Gazzetta : La 4e place pourrait ne plus suffire à Motta en fin de saison. La fin de saison déterminera son avenir. De Zerbi, Gasperini et Conte dans la liste 🗞️ pic.twitter.com/oI3kfjldJu — GuillaumeMP (@Guillaumemp) March 10, 2025

Si cette hypothèse prend de l’ampleur en Italie, l’Olympique de Marseille reste serein quant à l’avenir de son technicien. Pablo Longoria compte sur De Zerbi pour poursuivre son projet et une qualification en Ligue des champions pourrait renforcer cette position. L’OM est actuellement bien placé pour atteindre cet objectif, ce qui rend peu probable un départ immédiat.

Cependant, la Juventus représente un attrait certain. L’histoire récente du club phocéen a montré que la stabilité sur le banc restait fragile. Pablo Longoria, ancien de la Juventus, garde donc un œil attentif sur l’évolution de la situation turinoise. De Zerbi dispose encore de deux ans de contrat avec l’OM, mais le football réserve souvent des surprises.

Reste à savoir si la Vieille Dame franchira une étape supplémentaire dans cette piste ou si Roberto De Zerbi poursuivra son travail à Marseille. Les prochaines semaines seront déterminantes.

Je suis conscient de l’intérêt des grands clubs italiens — Luis Henrique

Titulaire indiscutable sous les ordres de Roberto De Zerbi en début de saison, Luis Henrique traverse une période plus compliquée. Moins tranchant dans ses performances, l’ailier brésilien semble aussi moins investi au quotidien, au point d’avoir perdu sa place de titulaire face à Lens, samedi dernier. Une situation qui alimente les rumeurs sur son avenir.

Dans un entretien accordé au Corriere dello Sport, le joueur de l’OM a réagi aux intérêts que lui porteraient plusieurs clubs de Serie A : « Je suis conscient de l’intérêt des grands clubs italiens. Mais pour le moment, je ne pense qu’à m’améliorer, en restant concentré sur les objectifs de Marseille. »

Des propos qui laissent entendre que le Brésilien n’a pas l’intention de quitter l’OM dans l’immédiat. Reste à voir si la tendance pourrait évoluer en fonction de son temps de jeu sous De Zerbi.

Arrivé à Marseille en 2020, Luis Henrique a connu des hauts et des bas. Prêté à Botafogo, il a fait son retour en Provence cet été et a rapidement conquis sa place dans le onze. Mais ses dernières prestations moins convaincantes ont poussé son entraîneur à revoir ses plans.

Si l’OM veut accrocher une place en Ligue des Champions, le Brésilien devra retrouver son meilleur niveau pour éviter que son statut ne continue à s’effriter. Les prochaines semaines seront donc déterminantes pour son avenir, que ce soit à Marseille ou ailleurs.