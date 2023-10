Déjà deux absents confirmés face au Havre et plusieurs points d’interrogations. Balerdi : « Je suis un peu en colère contre l’arbitrage ». OM, Toulouse, Lens… La France réduit son retard sur les Pays-Bas et ce n’est pas grâce au PSG ! Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi: Déjà deux absents confirmés face au Havre et plusieurs points d’interrogations. Balerdi : « Je suis un peu en colère contre l’arbitrage ». OM, Toulouse, Lens… La France réduit son retard sur les Pays-Bas et ce n’est pas grâce au PSG !

OM: Déjà deux absents confirmés face au Havre et plusieurs points d’interrogations

Ce jeudi, Gennaro Gattuso a fait confiance à Leonardo Balerdi et Chancel Mbemba en l’absence de Samuel Gigot. La Provence donne des nouvelles du défenseur français.

L’Olympique de Marseille a affronté ce jeudi Brighton en Europa League sans Samuel Gigot, blessé. Balerdi et Mbemba ont assuré la défense avec un très bon match du premier et un but pour ouvrir le score de la part du Congolais. Comme l’expliquait Karim Attab avant que la rencontre ne débute, Gigot est touché à une côte et n’a pas pu être aligné.

#OMBHA Samuel Gigot est forfait. Il est touché à une côte. Il pourait également rater le match de dimanche face au Havre.@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias — Karim Attab (@karimattab1) October 5, 2023

Gigot et Lodi absents, Veretout et Kondogbia incertains?

Pire, il devrait même être absent face au Havre ce dimanche en Ligue 1… Une information confirmée ce vendredi par La Provence ! En effet, le journal local explique que Gennaro Gattuso ne devrait pas pouvoir faire confiance à Samuel Gigot pour la septième journée de Ligue 1 face au Havre au Vélodrome. Jordan Veretout est sorti sur blessure et pourrait lui aussi être absent ce dimanche.

De plus, Geoffrey Kondogbia n’était pas encore à 100% et n’a pas participé à la rencontre ce jeudi face à Brighton. Il semble peu probable qu’il puisse jouer face au Havre en Ligue 1. Pour finir, Renan Lodi sera suspendu après trois cartons jaunes reçus en moins de 10 matchs en Ligue 1. Le Brésilien ne pourra donc pas être utilisé par le coach italien.

Il y a rouge ! Il lui marche dessus. Il peut lui casser le pied

Tariq Lamptey a effectué un tacle non maitrisé sur Amine Harit. Si le latéral a bien tocuhé le ballon, il a par la suite pris la cheville de l’international marocain cependant, l’arbitre n’a pas bronché et le VAR n’a pas réagi. Le journaliste de RMC, Florent Germain relate l’énervement de Jordan Veretout qui aurait crié dans le couloir du Vélodrome (il était sorti sur blessure) après ce fait de jeu: « Il y a rouge ! Il lui marche dessus. Il peut lui casser le pied. On est trop gentil, on se fait avoir et on dit rien ! ».

OM-Balerdi : « Je suis un peu en colère contre l’arbitrage »

L’OM n’a pas réussi à conserver ses deux buts d’avance face à Brighton jeudi soir. Le match a tourné suite à la sortie de Veretout sur blessure mais aussi sur l’action du tacle sur Harit…

Interrogé en zone mixte après la rencontre, Léonardo Balerdi est revenu sur cette rencontre. Il évoque aussi cette faute sur son coéquipier. « Le coach veut que l’on joue en équipe sur le terrain. Nous devons être compacts. Il y a des situations que nous devons regarder et améliorer. Je pense que nous avons été bons. Il y a beaucoup de choses positives. (…) L’arbitrage ? J’ai vu la cheville d’Amine (Harit) et je suis un peu en colère contre l’arbitrage. Il y a peut-être rouge. Il faut voir. Je n’ai pas vu les images mais peut-être que l’arbitre aurait pu vérifier les images. »

Excellent match de Léo Balerdi 🇦🇷, une fois n’est pas coutume, réalisé à domicile au Vel. On avait eu l’habitude de quelques gros matches l’an dernier plutôt à l’extérieur. Son engagement et son sens de l’anticipation ont fait beaucoup de bien à la défense olympienne !… pic.twitter.com/OJvfQBJtLU — 𝕄𝕒𝕤𝕤𝕚𝕝𝕚𝕒𝟙𝟡𝟟𝟠 (@massilia1978) October 5, 2023

#OMBHA Pour Léo Balerdi, il y avait bien entendu de la déception après le nul face à Brighton (2-2), mais l’Argentin se veut positif « c’est un de nos meilleurs matchs cette saison » ⤵️@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias @EuropaLeague https://t.co/S4KOtiExaE — Karim Attab (@karimattab1) October 5, 2023

Leonardo Balerdi 🇦🇷 vs Brighton 1999 | DC 90 minutes jouées | 4 tacles | 8/11 duels remportés pic.twitter.com/xmBT6Pr1p9 — 🔍 (@IzmoScouting) October 5, 2023

Indice UEFA: OM, Toulouse, Lens… La France réduit son retard sur les Pays-Bas et ce n’est pas grâce au PSG !

Sixième à l’indice UEFA, la France grappille un peu de son retard sur les Pays-Bas après la deuxième journée de la phase de poules des Coupes d’Europe. Un écart de 1 669 points entre les deux pays.

Pour assurer la présence de sept représentants en Coupe d’Europe, dont quatre en Ligue des Champions, pour la saison 2024-2025, la France doit combler son retard sur les Pays-Bas à l’indice UEFA et reprendre la cinquième place.

Classée sixième à l’indice UEFA, la France a repris 0.2 points à son concurrent à l’issue de la deuxième journée des phases de groupes des compétitions européennes. Un chiffre en dessous de la première journée qui avait été très positive pour l’indice UEFA français avec 0.9 point repris. L’écart est désormais de 1.669 points entre les deux nations.

Lens et Toulouse font remonter l’indice UEFA

Les défaites de Paris à Newcastle (4-1) et de Rennes face à Villareal (1-0) n’ont rapporté aucun point, contrairement au prestigieux succès de Lens contre Arsenal (2-1) et celui de Toulouse face à Lask (1-0), associés aux nuls de Marseille contre Brighton (2-2) et Lille à Klaksvik (0-0), qui ont permis aux clubs français de ramener un point cette semaine.

Les Pays-Bas ont seulement inscrit 0.8 points avec la victoire de l’AZ Alkmaar contre le Legia Varsovie (1-0) et les nuls de l’Ajax Amsterdam face à l’AEK Athènes (1-1) et du PSV Eindhoven à Séville (2-2). À noter que les points engrangés lors de chaque journée sont divisés par le nombre de clubs en lice pour chaque pays. Six pour la France contre quatre pour les Pays-Bas, suite à l’élimination de Twente en barrages de Ligue Europa Conférence. Les Pays-Bas comptent au total 56.500 points et la France 54.831.