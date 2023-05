Déjà un remplaçant pour Tudor? Longoria peut oublier une piste… Une belle récompense pour Mbemba ! Les 3 infos OM de ce mardi

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Déjà un remplaçant pour Tudor? Longoria peut oublier une piste… Une belle récompense pour Mbemba

Mercato OM : Longoria a coché le nom d’un coach espagnol pour remplacer Tudor?

L’Olympique de Marseille serait intéressé à l’idée de récupérer Marcelino en cas de départ d’Igor Tudor. Le coach espagnol serait bien suivi par Pablo Longoria.

Ces dernières semaines, l’avenir d’Igor Tudor est remis en question. Le Croate serait plus proche d’un départ que de rempiler pour une deuxième année d’après plusieurs médias. En Italie, on évoque même un intérêt très concret de la part de la Juventus pour remplacer Massimiliano Allegri.

Marcelino pisté par Longoria?

De son côté l’OM aurait débuté les recherches pour un nouvel entraîneur. D’après Foot Mercato, le club surveillerait la situation de Marcelino, l’entraîneur espagnol. Pablo Longoria apprécie son profil depuis plusieurs années et pourrait envisager d’activer cette piste en cas de départ de Tudor.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : « Je vais peut-être rester cinq ou six ans ici »

« Les deux hommes se sont connus lors de leur passage au Valencia CF, en Liga entre 2017 et 2019, rappelle Foot Mercato. Marcelino, dont le système favori est le 4-4-2 à plat et qui est libre, est un entraîneur dont l’exigence dépasse celle de Tudor, exactement ce que souhaite inculquer Pablo Longoria a tous les étages du club. Reste maintenant à connaître véritablement l’issue de l’histoire entre le Croate et l’OM. Mais, aujourd’hui, on ne parierait pas sur une prolongation… »

Ce serait un super entraîneur pour l’OM.

Pour remplacer Tudor, Daniel Riolo a proposé un autre entraîneur. Au micro de RMC ce samedi après la rencontre face au Stade Brestois au Vélodrome qui s’est soldé par une défaite des Marseillais, le journaliste a soumis à Pablo Longoria l’idée de faire signer Paulo Fonseca, actuel coach du LOSC.

🎙 @DanielRiolo : « Je pense que Fonseca serait un super entraîneur pour l’OM. » pic.twitter.com/4CT6D87gYX — After Foot RMC (@AfterRMC) May 29, 2023

« Puisqu’on parle de Fonseca et de ses envies d’ailleurs, lui je pense que ce serait un super entraîneur pour l’OM. Si Longoria voulait le piquer, suggère le journaliste sur RMC. Ce serait un super entraîneur pour l’OM. Je pense qu’il aurait besoin de talents supplémentaires.. Tu prends une équipe comme Lille, je me demande s’ils n’ont pas plus de joueurs de ballon, de talent, que l’OM. Tudor, je ne suis pas sûr qu’il s’en soit si mal tiré avec cet effectif où il n’y a pas un talent de dingo. Parce que si tu prends Lille, je trouve qu’ils sont plutôt fournis, avec Jonathan David, Cabella, Jonathan Bamba… »

Mercato OM : C’est bouclé, Longoria peut oublier cette piste !

L’Olympique de Marseille voit l’une de ses pistes lui passer sous le nez ! L’AC Milan a raflé la mise en proposant un contrat de 5ans comme l’explique la Gazzetta !

Cela fait plusieurs mois maintenant que le nom de Daichi Kamada est lié à l’Olympique de Marseille. Le milieu offensif de Francfort est en fin de contrat et avait annoncé qu’il ne prolongerait pas avec le club de Bundesliga, faute d’accord avec la direction allemande.

L’AC Milan était sur le dossier depuis plusieurs semaines et ça chauffait entre les deux parties. Ce mardi, la Gazzetta Dello Sport explique que c’est bouclé ! Kamada devrait bien signer dans le club lombard pour une durée de 5 ans. La somme de la prime à la signature n’est pas indiquée pour le Japonais qui était libre. Longoria va devoir passer à autre chose !

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria a coché le nom d’un coach espagnol pour remplacer Tudor?

Gazzetta : C’est bouclé pour #Kamada à Milan, contrat de 5 ans. Pour #Openda, Lens réclame entre 30 et 35M et ne descendra pas en-dessous, concurrence Dortmund et l’Atlético Madrid. Loftus-Cheek : Chelsea réclame 25M. pic.twitter.com/IjnpKDExP6 — GuillaumeMP (@Guillaumemp) May 30, 2023

Les fans étaient motivés, nous avons manqué l’opportunité

Kamada avait un profil intéressant offensivement pour épauler Alexis Sanchez. Elu meilleur joueur de la saison, le Chilien a dressé un premier bilan au micro de l’Olympique de Marseille. Il a livré son plus but, sa plus belle ambiance mais aussi les quelques mots qu’il connaît en français.

« Mon plus beau but? Je crois que c’est celui sur coup-franc que je mets qui était très important parce qu’on perdait contre Reims. Au final, on revient à 1-1 avec ce but et il a été important pour l’équipe, on est revenu au score. L’équipe d’en face n’avait pas perdu depuis 19 matchs de Ligue 1 et on a réussi à les battre. La plus belle ambiance, c’était quand on disputait le match de Coupe de France, les supporters voulaient que l’on donne tout et aussi en championnat contre le PSG. Les fans étaient motivés, nous avons manqué l’opportunité, reconnaît le Chilien. Cela nous servira d’expérience. En français? « Allez les gars », c’est l’une des choses que je sais dire. « Concentré » aussi. Parce qu’il faut toujours être concentré. C’est toujours la phrase que je dis dans la vestiaire. »

OM : Une très belle récompense pour Chancel Mbemba (qui dépasse un Lensois) !

RFI a décerné le Prix Marc-Vivien Foé 2023 à Chancel Mbemba cette saison ! Le défenseur de l’Olympique de Marseille a raflé la mise devant Seko Fofana.

RFI organise chaque saison la remise du Prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1. Cette saison, pas de Seko Fofana ! Le milieu ivoirien se fait dépasser par Chancel Mbemba, auteur de belles prestations sous le maillot de l’Olympique de Marseille.

Pour RFI, Chancel Mbemba s’est dit très fier d’avoir cette récompense. « Ensuite, je dis merci à l’ensemble des personnes qui ont voté pour moi. Déjà, être dans la liste, ce n’est pas facile, parce qu’il y a beaucoup d’Africains en Ligue 1, je ne pensais pas le gagner. Aujourd’hui, c’est fait, je dis : « Merci ! ». En tant que Congolais, c’est un plaisir. En plus, pour ma première année en France, j’ai vraiment travaillé, parce qu’il y a beaucoup de talents en Ligue 1. Mais, grâce à Dieu, j’ai gagné. J’aurais voté pour Fofana [le milieu ivoirien Seko Fofana de Lens, NDLR]. J’aurais voté également pour Bamba Dieng, parce que c’est mon gars (rires). Il y a beaucoup de joueurs africains en Ligue 1, et beaucoup auraient mérité de gagner ce trophée. Fofana avait gagné l’année dernière, c’est un plaisir d’être devant lui quand je regarde ses performances. »

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria a coché le nom d’un coach espagnol pour remplacer Tudor?

Prix Marc-Vivien Foé 2023: le Congolais Chancel Mbemba succède à Seko Fofana https://t.co/ng9opmMyxT pic.twitter.com/ecCjL9y0kI — RFI (@RFI) May 30, 2023

Di Meco ne comprend pas Tudor pour Mbemba

Dans Débat Foot Marseille, Éric Di Méco avait estimé que l’ancien défenseur de Porto apporte plus de garanties Balerdi en défense : « Mbemba est monstrueux depuis le début de la saison. C’est un garçon d’expérience. Il ravit tous les marseillais. On a découvert un mec fiable, habitué à la Ligue des Champions qui apporte beaucoup devant. C’est un gars sûr derrière. Si on m’avait dit au mois de septembre que Mbemba serait en concurrence avec Balerdi pour un poste de titulaire, je n’y aurais pas cru. On m’a expliqué que Balerdi offrait plus sécurité à l’extérieur. Moi ça ne me saute pas aux yeux. » S’il ne comprend pas le déclassement de Chancel Mbemba, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille fait confiance à l’entraîneur croate : « Il faut faire confiance au coach. C’est inexplicable. On ne peut pas dire ça à un connaisseurs de football. Il n’y a pas d’explication rationnelle à mettre Balerdi plutôt qu’Mbemba. Il est obligé de dire que c’est un choix tactique. Il prend un risque, si ça tourne mal, il faudra l’assumer. Je suis un grand défenseur de Tudor. On a été très impoli avec lui. On l’a maltraité et on a mis longtemps à reconnaître ses qualités. Il ne faut pas oublier qu’on est deuxième du championnat et qu’on s’est régalé toute la saison. Il y a des choix qu’on ne comprend pas trop mais il faut lui faire confiance. »