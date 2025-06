Départ de Rabiot pour un prix cassé ? Une nouvelle cible algérienne et une pépite du PSV pistée… Les 3 infos mercato OM de ce lundi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce lundi : Rabiot pourrait partir pour un tout petit prix, nouvelles informations pour Bennacer et une nouvelle piste du côté du PSV étudié par l’OM !

Mercato OM : Rabiot, un départ en Serie A à prix cassé ?

Selon les informations révélées par La Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot pourrait faire l’objet d’un transfert surprise cet été. L’AC Milan, désormais dirigé par Massimiliano Allegri, songerait sérieusement à faire venir le milieu de terrain français. Une opération qui serait facilitée par une clause libératoire fixée à 10 millions d’euros.

Un lien fort entre Rabiot et Allegri

L’intérêt des Rossoneri pour Rabiot ne date pas d’hier, mais la présence de Massimiliano Allegri sur le banc pourrait bien faire pencher la balance. Les deux hommes ont entretenu une relation étroite lors de leur passage commun à la Juventus Turin. Dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport, Rabiot ne cache pas son attachement au technicien italien :

Avec Allegri, je parle souvent… je l’apprécie vraiment en tant que personne. Il a une mentalité de gagnant. Et c’est clair, s’il m’appelle, je serai toujours disponible pour lui parler.

Une clause de sortie abordable

D’après le média italien, un accord existerait entre l’Olympique de Marseille et Rabiot, permettant un départ en cas d’offre équivalente à 10M€. Une somme tout à fait accessible pour un club comme l’AC Milan, surtout si Allegri insiste personnellement pour retrouver le joueur.

A lire : Mercato : 3 talents d’Eredivisie à saisir par l’OM !

Un dossier à suivre de près

À quelques semaines du mercato estival, cette piste pourrait rapidement gagner en crédibilité. Le profil d’Adrien Rabiot, son expérience en Serie A et sa polyvalence séduisent toujours autant. Si Allegri fait de lui une priorité, l’affaire pourrait avancer rapidement.

Mercato OM : Une nouvelle piste algérienne en attaque !

L’Olympique de Marseille s’intéresse à Adil Boulbina, jeune attaquant du Paradou AC, auteur d’une saison remarquée en Ligue 1 Mobilis. Toutefois, le dossier s’annonce difficile et l’opération ne devrait pas se concrétiser immédiatement.

À 22 ans, Adil Boulbina s’est imposé comme l’une des révélations du championnat algérien 2024-2025. Avec 25 matchs, 18 buts et 7 passes décisives, l’ailier s’est distingué par sa régularité et son efficacité. Sa récente non-sélection par Vladimir Petković dans la liste de l’équipe nationale a toutefois suscité des interrogations. “Sensation de l’exercice 2024-2025 de Ligue 1 Mobilis, Adil Boulbina (22 ans) n’a eu de cesse de faire parler de lui, encore récemment pour son absence dans la dernière liste de Vladimir Petković.”

Même s’il ne compte pas encore de sélection en équipe nationale algérienne, Boulbina attire de nombreuses convoitises en Europe et au Moyen-Orient. Plusieurs clubs, dont l’Ajax Amsterdam, le Betis Séville, le Club Bruges ou encore Charleroi, se sont renseignés sur sa situation. Mais c’est du Qatar qu’est venue la proposition la plus importante, celle d’Al Duhail, où Djamel Belmadi pourrait prochainement devenir entraîneur.

L’OM intéressé, mais pas seul sur le dossier Boulbina

L’OM, selon les informations de DZ Football, suit attentivement le joueur. Le club phocéen envisagerait une offre d’environ 2 millions d’euros, mais plusieurs facteurs freinent le dossier. Le départ de Luis Henrique a libéré une place dans le secteur offensif, et le club envisage un investissement conséquent sur un ailier gauche, avec des profils comme Marcus Rashford, Noa Lang ou Pepê Paixão évoqués.

Dans ce contexte, Boulbina pourrait représenter un profil complémentaire : jeune, polyvalent et encore perfectible.

Excl. DZfoot : Boulbina et l’OM, il y a quelque chose

➡️ https://t.co/qTTyqqzCZ9 pic.twitter.com/7RO46dFr4Q — DZfoot (@DZfoot) June 2, 2025



Mais d’autres pistes sont plus avancées, notamment celle du Betis ou d’Al Duhail, tandis que le contexte contractuel autour du Paradou AC, avec des clauses complexes et des intermédiaires nombreux, ralentit les discussions. Si l’OM surveille désormais davantage les joueurs algériens, l’arrivée de Boulbina reste incertaine. Un dossier à suivre, dans un marché estival où la concurrence s’annonce rude.

Mercato OM : Deux stars d’Eredivisie pistées ?

Depuis ce 1er juin, date officielle de l’ouverture du mercato estival, les clubs européens peuvent formaliser leurs premiers mouvements. Mais, comme on le sait, l’Olympique de Marseille n’a pas attendu ce feu vert pour travailler en coulisses sur plusieurs renforts ciblés. Parmi les options étudiées pour renforcer le poste d’ailier gauche, le nom de Noa Lang (PSV) revient avec insistance, tout comme celui d’Igor Paixão (Feyenoord), selon les informations de Massilia Zone.

À la recherche d’un ailier percutant capable d’apporter de la vitesse et du déséquilibre et suite au départ quasiment acté de Luis Henrique à l’Inter, l’OM multiplie les pistes offensives. Selon Massilia Zone, le club suivrait donc bien de près Igor Paixão de Feyenoord et Noa Lang du PSV pour renforcer ce couloir gauche devenu prioritaire dans le mercato olympien.

Deux profils prolifiques…

À seulement 24 ans, Noa Lang a souvent été cité parmi les ailiers les plus talentueux de sa génération malgré quelques irrégularités. Avec 14 buts, 12 passes décisives et un titre de champion des Pays-Bas sous les couleurs du PSV cette saison, l’international néerlandais a ainsi prouvé qu’il pouvait se montrer décisif sur une saison entière. De son côté, Igor Paixão a lui confirmé tout son potentiel à Feyenoord cette saison. Véritable dynamiteur du couloir gauche, le Brésilien de 24 ans affiche un bilan impressionnant de 18 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Deux profils complémentaires qui correspondent donc parfaitement à l’exigence de Roberto De Zerbi : des joueurs explosifs, capables de casser des lignes et de peser dans les 30 derniers mètres.

🚨INFO MZ En plus de Igor Paixão (Feyenoord), l’OM a également ciblé Noa Lang (PSV) pour le poste d’ailier gauche. pic.twitter.com/CPXxNVB8j8 — Massilia Zone (@MassiliaZone) June 1, 2025

Dans un mercato qui s’annonce particulièrement agité pour l’Olympique de Marseille, le recrutement d’un ailier gauche devrait figurer parmi les priorités du trio Longoria, Benatia, De Zerbi. Les pistes menant à Noa Lang et Igor Paixão en sont ainsi la preuve.

Affaire à suivre…

a lire aussi : OM : Quand Benatia recadre un “pseudo supporter” sur X !