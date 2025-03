Des nouvelles de Bannacer, un buteur visé et la mère de Rabiot en remet une couche… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mardi :

Bennacer souffre d’un problème musculaire

Ismaël Bennacer ne rejoindra pas la sélection algérienne durant cette trêve internationale. Le milieu de terrain de l’OM a dû déclarer forfait en raison d’une blessure contractée avant le match face au PSG. Le sélectionneur Vladimir Petkovic a apporté des précisions sur son cas lors d’une conférence de presse ce lundi.

« Déjà avant l’annonce de la liste, Bounedjah, Aouar, Zerrouki et Tougaï étaient blessés et ne pouvaient donc pas répondre à la convocation de la sélection. Et comme d’habitude, il y a d’autres éléments qui se sont blessés après l’annonce de la liste. Bennacer s’est blessé il y a deux jours avec l’OM. Nous n’avons pas aussi à notre disposition Mandrea et Hadj Moussa », a déclaré le technicien bosnien.

A lire aussi : OM : Le gros sous entendu de ce consultant de l’Equipe sur Greenwood !

Bennacer souffrait d’un problème musculaire… On pense que ce n’est rien de grave

L’entraîneur a ensuite confirmé que le joueur de 27 ans avait initialement prévu de disputer les deux prochaines rencontres avec les Fennecs : « Bennacer, il avait très envie de venir. Il a eu un très bon début d’aventure à Marseille et je voulais le titulariser pour les deux matches à venir. À la veille du match contre le PSG, à 4h du matin, il a prévenu son coach qu’il souffrait d’un problème musculaire. Les examens ont confirmé la blessure. On pense que ce n’est rien de grave. Il a d’ailleurs voyagé à Paris avec l’OM, mais il ne pouvait pas jouer ».

Selon La Provence, Bennacer restera à Marseille pendant cette trêve pour se soigner et se préparer en vue du sprint final en Ligue 1. L’international algérien espère être de retour pour le déplacement à Reims, prévu le samedi 29 mars.

L’Olympique de Marseille s’active en vue du prochain mercato estival et aurait coché le nom d’Hamza Igamane pour renforcer son secteur offensif. Cette piste se confirme…

Selon le journaliste Hakim Zhouri, spécialiste du football marocain, le joueur attire de nombreuses convoitises. « Igamane très demandé pour l’été prochain… Everton, Tottenham, FC Séville et l’OM ont identifié le joueur comme recrue potentielle. Séville a déjà fait savoir qu’elle est prête à mettre autour de 10M€ pour le recruter. »

Avec cette concurrence, l’OM devra se montrer convaincant pour espérer attirer l’attaquant. Le FC Séville semble prêt à passer rapidement à l’action en mettant une offre sur la table, tandis qu’Everton et Tottenham surveillent également la situation.

A lire aussi : Racisme, injures et Rabiot… le communiqué de l’OM après le match vs PSG !

Igamane très demandé pour l’été prochain… Everton, Tottenham, FC Séville et l’OM ont identifié le joueur comme recrue potentiel.

Séville a déjà fait savoir qu’elle est prête à mettre autour de 10M€ pour le recruter. pic.twitter.com/cIZgzgAqii — Hakim (@Z_hakos) March 17, 2025

Le club marseillais, sous les ordres de Roberto De Zerbi, cherche à renforcer son attaque en prévision de la prochaine saison. Si Séville semble déterminé avec une première estimation de 10 millions d’euros, il reste à voir si l’OM et les autres clubs intéressés passeront à l’offensive dans les semaines à venir.

Hamza Igamane toujours dans le viseur de l’OM

Après avoir recruté Amine Gouiri cet hiver pour pallier le départ d’Elye Wahi, l’OM s’intéresserait toujours à Hamza Igamane. Selon notre confrère Hakim Zhouri (les Lions de l’Atlas), spécialiste du football marocain, le joueur de 22 ans, actuellement sous contrat avec les Glasgow Rangers jusqu’en 2029, figure toujours dans les plans marseillais. « L’OM est toujours sur Igamane… Il traverse une passe moins bien depuis le départ de Paul Clement et son repositionnement soit en 10 ou sur un côté », a expliqué le journaliste.

A lire : OM : Gouiri joueur du mois de février… une honte pour Riolo !

L’attaquant marocain connaît en effet une période plus compliquée depuis son repositionnement et le changement d’entraîneur au sein du club écossais. Malgré cette phase d’adaptation, son profil continue d’intéresser la cellule de recrutement marseillaise, dirigée par le directeur du football Mehdi Benatia.

D’après les estimations de Transfermarkt, Hamza Igamane est évalué à 2,5 millions d’euros. Le dossier reste donc à suivre, alors que l’OM se concentre sur ses échéances à venir, notamment un déplacement crucial ce dimanche sur la pelouse du Paris Saint-Germain.

La mère de Rabiot en remet une couche !

Le match PSG – OM de dimanche dernier a laissé des traces. Lors de son retour au Parc des Princes sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot a été la cible de chants insultants et de banderoles offensantes, visant notamment sa mère, Véronique Rabiot. Une situation qui a provoqué une vive réaction de cette dernière.

Dans un entretien accordé à L’Equipe, la mère et agente du joueur a vivement critiqué l’attitude du Paris Saint-Germain, qu’elle estime responsable de ces débordements. « Si le PSG a sa part de responsabilités ? Évidemment ! Pensez-vous qu’on peut faire entrer des banderoles de cette taille sans que personne ne soit au courant ? Il les a planquées où le gars ? Dans son slip ? Non ! Bien sûr que non ! » a-t-elle déclaré, mettant en cause la sécurité du club.

Pour Véronique Rabiot, l’absence de réaction immédiate des autorités du football est incompréhensible. « Tout le monde avait été prévenu qu’en cas de chants homophobes, le match serait arrêté. Or, il ne l’a pas été. Il y a deux poids, deux mesures. » Malgré cette situation tendue, Adrien Rabiot ne s’est pas laissé déstabiliser. Sa mère a assuré qu’il restait concentré sur son jeu : « Les banderoles, il ne les a pas vues pendant le match. Il ne les a vues qu’après. Les supporters parisiens peuvent dire ce qu’ils veulent, ils ne le détourneront pas de son match. » Toutefois, le milieu de terrain marseillais a réagi après coup, estimant lui aussi que le club de la capitale avait une part de responsabilité dans ces incidents.

A lire aussi : OM : Le gros sous entendu de ce consultant de l’Equipe sur Greenwood !

Faire entrer des banderoles de cette taille sans que personne ne soit au courant ? Il les a planquées où le gars ? Dans son slip ?

« Ça ne dérange personne ? » : Véronique Rabiot s’indigne après les banderoles et les chants insultants du Parc des Princes

➡️ https://t.co/07eYGOUENP pic.twitter.com/pfw6fLeOgT — L’ÉQUIPE (@lequipe) March 18, 2025

Dans un communiqué, le club marseillais est rapidement monté au front pour défendre le clan Rabiot : « L’Olympique de Marseille condamne avec la plus grande fermeté les banderoles déployées et les chants injurieux, racistes et discriminatoires descendus des travées du Parc des Princes hier soir, lors de la rencontre face au Paris Saint-Germain. Les attaques personnelles visant notamment Adrien Rabiot et sa famille sont ignobles et inacceptables. Le club, qui tient à apporter tout son soutien et sa plus grande solidarité à son milieu de terrain ainsi qu’à ses proches, annonce s’associer à la plainte déposée contre X par la famille d’Adrien Rabiot. Encore une fois, l’OM tient à rappeler qu’il continuera de se montrer intransigeant et inflexible contre tout propos injurieux à l’encontre de son Club, de ses dirigeants, de ses salariés ou de ses supporters. » Invitée sur les ondes de RMC dans l’émission Génération After, Véronique Rabiot a salué la réaction du club phocéen.

🎙️ Véronique Rabiot : « La réaction de l’OM m’a fait chaud au cœur. Ils ont fait preuve d’une grande élégance. À part ça, je n’ai pas reçu de soutien. Il faut faire bouger les choses pour que ça ne se reproduise pas. » pic.twitter.com/wYL4JGVo8a — After Foot RMC (@AfterRMC) March 17, 2025

L’amour fou entre les Rabiot et Marseille

Si le communiqué officiel n’a été publié que lundi soir, en interne, l’OM a rapidement pris les devants pour soutenir Adrien et Véronique Rabiot. « Oui, ça m’a fait chaud au cœur, et c’est exactement ce que j’ai dit au président. Monsieur Longoria, je lui ai dit, votre message me fait chaud au cœur et apparemment, ils l’ont affiché déjà quand le coach l’a nommé capitaine parce que tout le monde savait, il suffit de réfléchir un petit peu et on savait très bien ce qui allait passer et comment Adrien allait être accueilli. Donc c’était une marque de soutien et d’élégance, oui d’élégance de la part du club, de la part des joueurs parce que les joueurs étaient d’accord, le coach a demandé aux joueurs et tout le monde a été unanime et dans le club de Marseille, c’est preuve d’une grande élégance monsieur et je sais de quoi je parle. »

Cet épisode ravive les tensions entre le clan Rabiot et le PSG, alors que l’ancien Parisien n’avait plus joué au Parc des Princes depuis son départ en 2019. La fracture semble définitivement consommée.