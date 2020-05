Directeur du football, piste mercato étonnante et Boudjellal… Les 3 infos de la journée !

OM : Du nouveau sur le Directeur Général du football… et un nouveau départ important à prévoir dans l’organigramme !

En effet, RMC révèle que l’OM recherche en fait deux nouveaux responsables.

Tout d’abord un Directeur Général chargé du football, qui ressemblera beaucoup à un Directeur Sportif avec pour mission la formation, le trading de joueurs (vente et recrutement), les négociations de contrats… et une collaboration accrue avec l’entraîneur du club. Dans une tribune que JHE doit publier sur le réseau social Linkedin, il est expliqué l’importance de ce dernier aspect.

« Le Head of Football est plus qu’un directeur sportif. Il est un support décisif pour le coach, véritable stratège du terrain, dont le but premier est de gagner les matches, gérer son effectif au quotidien afin de l’amener au plus haut niveau de performance. »

Tribune de Jacques-Henri Eyraud – Source : RMC

Après Zubizaretta, Colette sur le départ avec le recrutement d’un nouveau « Head of Business »

En plus du recrutement d’un nouveau presque Directeur Sportif, l’OM est également, selon RMC, en quête d’un nouveau Directeur Général. Enfin, un « Head of Business » plus précisément au profil d’expert en deals financiers qui sera chargé au club de « développer ‘la marque OM’, diriger les équipes administratives et rester à l’affût d’éventuels projets immobiliers qui pourraient intéresser McCourt. »

Laurent Colette, actuel Directeur Général du club, devrait quitter ses fonctions et rejoindre le groupe McCourt Global.

Rumeur Mercato : L’OM prêt à mettre 10M€ sur un ailier gauche ? Vraiment ?

Le média nigérian Score Nigeria explique en effet aujourd’hui que l’Olympique de Marseille serait prêt à investir 10 millions d’euros pour s’attacher les services de Chidera Ejuke. Cet attaquant nigérian de 22 ans évolue actuellement à Herenveen. Il évolue sur le côté gauche et sort d’une saison à 10 buts et 6 passes décisives.

Selon une source proche du dossier citée dans l’article de Score Nigeria : « Marseille le suit depuis plusieurs mois et ils sont désormais convaincus qu’il faut passer à l’action. »

Improbable dans ce contexte ?

Difficile cependant de ne pas penser à la situation actuelle du club lorsque l’on entend ce genre de rumeurs. Le club, actuellement sans directeur sportif et en pleine crise dans son organigramme avec le départ possible de l’entraîneur, engagerait une importante somme sur un joueur dans ce contexte ?

Et quid des difficultés économiques ? L’OM semble pour le moment plus préoccupé par les ventes que les achats…

Bref, beaucoup de zones d’ombres. À suivre…

Boudjellal à l’OM ? La réponse cash du principal intéressé !

Absolument aucun contact avec l’OM !

« L’OM ? Ça fait partie des choses dont on me parle également mais je peux vous dire que je n’ai absolument aucun contact avec l’OM. C’est de la science fiction. Par contre dans mes projets, il y a des clubs qui sont autour, autour de Toulon. Tout le monde sait que je n’ai pas envie de m’éloigner très très loin de mon département. Déjà ça va être compliqué de porter un polo avec un autre nom de ville que Toulon donc je m’y prépare psychologiquement, c’est pas facile. Mais ça va se faire, j’ai dit que j’irais dans le foot, j’irais dans le foot. Mon choix du cœur, c’était Toulon, c’est clair. Le choix de la raison, c’est ailleurs parce qu’il y a des opportunités bien plus intéressantes qu’à Toulon. »

Mourad Boudjellal – Source : France 3