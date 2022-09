Dispositif de sécurité pour Francfort, les larmes de Dieng, Tudor confirme un autre titulaire après Payet… Les 3 infos OM de ce lundi

Comme tous les soirs FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Dispositif de sécurité pour Francfort, les larmes de Dieng, Tudor confirme un autre titulaire que Payet…

OM – Francfort : Tudor confirme un autre titulaire après Payet…

L’entraîneur Croate de l’Olympique de Marseille Igor Tudor était présent en conférence de presse à 24H de la réception de l’Eintracht Francfort en Ligue des Champions. Il a notamment évoqué l’absence de Chancel Mbemba et la titularisation de Leonardo Balerdi.

L’Olympique de Marseille reçoit les allemands de Francfort ce mardi dans le cadre de la deuxième journée de ligue des champions (coup d’envoi à 21h). L’entraîneur du club marseillais Igor Tudor était présent en conférence de presse ce mardi après-midi pour évoquer cette rencontre. Il est revenu sur l’absence de Chancel Mbemba et sur la titularisation de Leonardo Balerdi. L’entraîneur Croate espère que le Vélodrome sera derrière le défenseur Argentin, qu’il a sorti contre Lille au bout de 28 minutes de jeu …

« Mbemba est suspendu, en plus de sa blessure. Mais il devrait revenir pour Rennes. Ce n’est pas si grave, à priori. C’est un joueur fondamental pour nous. C’est un leader de l’équipe. Il fait un super début de saison. Je suis content que sa blessure ne soit pas si grave.(…) Balerdi n’est pas sorti parce qu’il a mal joué, mais parce que j’avais peur qu’il soit exclu. Demain, il sera titulaire. Et je m’attends à un accueil positif de la part du public pour un joueur sensible, qui donne tout pour l’équipe et qui est un grand défenseur. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (12/09/2022)

OM : « Dieng a craqué plusieurs fois, jusqu’aux larmes dans le vestiaire »

Alors que l’OM réalise un formidable début de saison, le cas Bamba Dieng divise toujours en interne. Baptiste Chaumier est revenu dans l’équipe sur la gestion du sénégalais par son entraineur, Igor Tudor.

Après un été mouvementé, Bamba Dieng est finalement resté à l’Olympique de Marseille. Écarté par son entraîneur durant la préparation et depuis le début de la saison, l’international Sénégalais espérait se relancer en signant dans un autre club. S’il a été proche de signer à l’OGC Nice, l’échec de sa visite médicale et la fin des négociations entre l’OM et les Aiglons ont scellé le destin du buteur de 22 ans. Dans l’édition du jour de L’Équipe, Baptiste Chaumier déplore le manque d’humanité du club et de son entraîneur vis-à-vis du jeune attaquant marseillais. Il estime que la gestion humaine du dossier a été de bout en bout catastrophique.

« Le cas Bamba Dieng a été le fil rouge de l’été. Tudor n’était pas fan, la direction voulait forcer l’attaquant à partir et la gestion humaine de ce dossier a été catastrophique. Le Croate, sur ce coup-là, a montré toute l’importance qu’il accordait au respect de sa hiérarchie. L’international sénégalais, qui est finalement resté et n’a toujours pas disputé un match, a craqué plusieurs fois, jusqu’aux larmes dans le vestiaire. » Baptiste Chaumier – Source : L’Équipe (09/09/2022)

C’est à lui de prouver qu’il a sa place dans l’équipe

Lors de la conférence de presse de présentation de Bailly, Harit et Kaboré, le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria a de nouveau fait le point sur la situation de Bamba Dieng. Il expliquait que c’est maintenant à lui de regagner une place dans l’équipe.

« Aujourd’hui, c’est un joueur de l’OM. On va étudier la situation, a indiqué Pablo Longoria face aux journalistes ce lundi. À partir du moment où il rentre, il doit se mettre à disposition du coach, c’est un joueur de l’équipe première. C’est à lui de prouver qu’il a sa place dans l’équipe. Après, ce sera au coach de prendre la décision et de mettre à disposition de l’équipe les meilleurs joueurs à chaque moment. » Pablo Longoria – Source Conférence de presse 05/09/2022

OM – Francfort : Un gros dispositif de sécurité pour contenir les Allemands, les instances « très inquiètes » pour le match !

C’est le retour de la Ligue des Champions ce mardi face à Francfort pour le deuxième match dans cette compétition. Les Marseillais devront faire face aux supporters allemands qui sont venus en nombre dans la ville !

Ce mardi l’Olympique de Marseille reçoit Francfort pour le deuxième match des phases de poules de Ligue des Champions. Après un déplacement à Londres, c’est désormais au Vélodrome que les Marseillais joueront, face à leurs supporters.

Seulement, les Allemands devraient aussi être présents, et en nombre ! En effet, 3300 supporters allemands sont détenteurs de billets et seront donc dans le parcage visiteur pour cette rencontre. D’après RMC Sport et L’Equipe, un grand nombre de supporters de Francfort devraient aussi faire le déplacement sans billets.

Plus de 8000 supporters allemands à Marseille?

En effet, c’est pour cela que l’OM ainsi que la préfecture des Bouches-du-Rhône ont pris des mesures drastiques pour encadrer cette rencontre spéciale. « La Division Nationale de Lutte contre le Hooliganisme ne le fait que très rarement mais, selon nos informations, pour cet OM-Francfort, elle n’a pas hésité : ce match est classé 5 sur une échelle de risque sécuritaire de 5 », détaille RMC dans son article.

Joint par la radio française, un membre de la Fédération Française de Football explique l’état d’esprit de l’instance face à cette rencontre. « On est très très inquiet. Je crains qu’on ait sous-estimé le nombre d’Allemands qui se rendront à Marseille. » Le club allemand en annonce 2 à 3000 mais il se pourrait qu’il soit plus nombreux que cela. Avec les incidents qui se sont déroulés à Nice il y a quelques jours, la crainte prend le dessus et force donc les décideurs à serrer la vis. 600 policiers ainsi que 1200 personnes en charge de la sécurité débuteront dès ce lundi soir à se mettre en place pour la rencontre.

Tout a été fait en amont pour éviter que des supporters de Francfort se retrouvent disséminés dans les tribunes du Vélodrome — L’Equipe

« L’arrivée massive de hooligans allemands est ce qui inquiète le plus le club et les autorités. Pour le reste, tout a été fait en amont pour éviter que des supporters de Francfort se retrouvent disséminés dans les tribunes du Vélodrome. Un bon nombre de paiements de billets en cartes bancaires allemandes ont notamment été refusés. Alors que 58 000 places ont déjà été vendues, il est possible que la billetterie ferme plus tôt que prévu. Elle ne sera en tout cas pas ouverte le jour du match. À l’heure actuelle, la préfecture de police a élaboré un dispositif de sécurité renforcé avec comme objectif le maintien de l’ordre aux abords du stade, en centre-ville et sur les lieux de rassemblement. Des policiers de la DDSP et plusieurs unités de forces mobiles seront déployés dès lundi pour intervenir en cas de troubles la veille du match. » Source : L’Equipe (09/09/22)