Edito OM : Benjamin Pavard, une semaine à oublier…

Cette semaine, Benjamin Pavard a vécu un véritable cauchemar à l’OM. Prêté par l’Inter, le défenseur central, arrivé à Marseille avec de grandes attentes, s’est retrouvé au cœur de deux défaites consécutives qui posent question sur sa régularité. Contre le Sporting Portugal, il n’a pas réussi à couvrir correctement son adversaire sur l’égalisation et a involontairement dévié de la main le second but. Face au RC Lens, la situation s’est aggravée : il a provoqué un penalty et a marqué contre son camp sur corner, plongeant l’équipe dans une désorganisation inhabituelle. Conscient de ses erreurs, Pavard a tenu à s’excuser publiquement via son compte Instagram, preuve de sa maturité et de son engagement envers le club et les supporters.

Des premières semaines prometteuses ternies

Le début de saison de l’OM avait pourtant montré des signes plus qu’encourageants. Après un démarrage difficile avec des défaites face à Rennes et Lyon en août et le départ de Rabiot, le club avait su se renforcer lors de la fin du mercato avec les arrivées de Pavard, Aguerd, Emerson, O’Riley et Vermereen. La défense s’était stabilisée et, malgré une défaite contre le Real Madrid, le collectif montrait un renouveau, enchaînant des victoires face au PSG, Strasbourg ou l’Ajax. Pavard avait alors montré son importance, mais cette semaine difficile révèle certaines limites : lenteur dans le replacement, difficulté à gérer des attaquants vifs et fragilité dans les moments de pression. Ces deux revers, surtout face à Lens, mettent en lumière un manque de sérénité et de maîtrise collective qui peuvent interroger sur la capacité du joueur à maintenir le niveau affiché lors de ses premières semaines.

Le mea-culpa de Benjamin Pavard dans sa story Instagram… pic.twitter.com/sZM4IYijuC — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) October 25, 2025

L’expérience, clé de la relance

Pour Pavard, la sortie de cette mauvaise passe passe avant tout par son expérience du haut niveau. Habitué aux exigences du Bayern Munich et de l’Inter, il connaît la rigueur tactique, les moments de doute et la pression des grandes compétitions. Sa capacité à analyser ses erreurs, à se repositionner et à retrouver son calme sera essentielle pour revenir au niveau attendu. L’OM, en tant que leader de Ligue 1 avant cette semaine ratée, a besoin d’un Pavard solide pour poursuivre ses ambitions, tant en championnat qu’en Ligue des Champions. Cette semaine difficile, si elle est bien digérée, pourrait devenir un point de bascule, un rappel que même les joueurs expérimentés doivent parfois traverser des tempêtes pour confirmer leur valeur.