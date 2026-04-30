Edito OM : Vers une cure d’austérité ? Fuite des gros salaires ?

Alors que la situation financière de l’OM interroge après un déficit dépassant les 104 millions d’euros la saison dernière, la DNCG appelle à un rééquilibrage sans dramatiser. Entre ambition sportive et impératifs économiques, Marseille entre dans une phase charnière.

« Sur Marseille, le club a fait le choix de l’ambition sportive maximale en anticipant des revenus européens qui ne se sont pas matérialisés au niveau espéré. Frank McCourt et la nouvelle direction ont parfaitement conscience des ajustements qui s’imposent. Notre rôle est de les accompagner vers le rééquilibrage, pas de les fragiliser. » La sortie de Jean-Marc Mickeler pose le cadre : l’Olympique de Marseille est sous surveillance, mais pas condamné. Le déficit, conséquent, traduit avant tout un pari sportif assumé, aujourd’hui rattrapé par une réalité comptable plus stricte.

Des leviers financiers déjà activés

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L’analyse brute des comptes mérite toutefois d’être nuancée car les pertes seront moindres cette saison. En effet, lors du mercato hivernal, l’OM a généré des recettes importantes avec les ventes de jeunes joueurs prometteurs, notamment Vaz (transféré à l’AS Roma) et Bakola (parti à Sassuolo), pour un total avoisinant les 35 millions d’euros.

À cela s’ajoute un facteur déterminant : la participation à la Ligue des Champions 2025/2026, dont les revenus sont estimés autour de 50 millions d’euros. Ces entrées financières permettent de relativiser l’ampleur du déficit à venir et offrent une base de rééquilibrage à court terme, sans remettre immédiatement en cause la compétitivité sportive.

Vers une nouvelle politique salariale ?

Reste que la nomination de Stéphane Richard à la présidence pourrait marquer un tournant plus structurel. Derrière ce choix, une question se pose : celle d’une possible cure d’austérité.

La masse salariale de l’OM, historiquement élevée, apparaît aujourd’hui comme le principal levier d’ajustement. Une réduction progressive semble inévitable, possiblement via le départ de joueurs à fort salaire comme Højbjerg, Greenwood ou Kondogbia. D’autres cas, comme Pavard ou Balerdi, sont également dans cette logique, même si chaque situation dépendra du marché et des opportunités.

Dans ce contexte, Marseille se retrouve à un carrefour. Réduire la voilure sans renoncer à l’ambition sportive exige une gestion fine, presque chirurgicale. Mais ce moment de contrainte peut aussi devenir une opportunité.

Repartir sur des bases plus saines, avec un recrutement ciblé et une stratégie cohérente, offrirait à l’Olympique de Marseille la possibilité de bâtir un projet durable. Moins spectaculaire, peut-être, mais plus solide — et mieux armé pour résister aux aléas économiques du football moderne.